Man United, Schweinsteiger vola in Mls: giocherà per i Chicago Fire

Dopo tante peripezie, il rapporto (già incrinato) tra il Manchester United e Bastian Schweinsteiger è giunto al termine: come annunciato dal sito ufficiale del club, il tedesco ha trovato un accordo con i Chicago Fire, franchigia della Mls, per il trasferimento immediato oltreoceano. A breve l'ex Bayern volerà nell'Illinois per svolgere le visite mediche di rito ed unirsi ai suoi nuovi compagni. Prima, però, ha voluto salutare e ringraziare la società e i tifosi Devils con un video-messaggio apparso questa mattina sui suoi social.

Approdato in Inghilterra nell'estate 2015, fortemente voluto da van Gaal per rinforzare il centrocampo, dopo un buon avvio Schweini ha dovuto fare i conti con i soliti problemi fisici che lo tormentano ormai da anni, riuscendo a mettere insieme solamente 31 presenze nell'arco dell'intera stagione, conclusa con la vittoria della Fa Cup. Nello scorso luglio è stato uno degli epurati da Mourinho: si è allenato con la squadra riserve per diversi mesi, prima di rivedere il campo per quattro minuti il 30 novembre 2016, nel match di Efl Cup contro il West Ham.

Il classe 1984 ha collezionato poi un altro spezzone a gennaio, contro il Reading in Fa Cup, e uno a febbraio, nel sedicesimo di finale di Europa League contro il Saint-Etienne. Una sola presenza da titolare, sempre in Fa Cup, contro il Wigan, condita anche da un gol, il suo secondo con lo United dopo quello con il Leicester, in Premier League, nella stagione in corso. In quanto a trofei, ha vinto la sopracitata Fa Cup, più il Community Shield e la Efl Cup in questa stagione.

Tre coppe, poche presenze, ancora meno incisività, persa nel corso degli anni. Ora una nuova esperienza, oltreoceano, attende Schweinsteiger, pronto a rimettersi in gioco e svernare negli Usa, per chiudere una carriera condita da ventidue trofei e il mondiale vinto con la sua Germania.