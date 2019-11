Bundesliga, la 28esima è la giornata del Klassiker. Occhi anche su Lipsia-Leverkusen

Apertura in grande stile, intermezzo di livello massimo, chiusura silente, ma non meno importante. A sette giornate dal termine, la classifica di Bundesliga sembra aver risolto alcuni dubbi e chiarito situazioni di squadre piuttosto incerte, nonostante in mezzo regni ancora il caos e, dal fondo, qualcuno sta risalendo, allertando così anche chi pensava di aver abbondantemente scampato la retrocessione diretta già da tempo. Entriamo nel dettaglio della giornata 28.

Il programma

Salvo clamorosi colpi di scena, ovvero un'ennesimo scatto in avanti a sorpresa dell'Ingolstadt - che chiude la giornata affrontando in casa il Darmstadt, con l'obiettivo terza vittoria consecutiva riportandosi a -1 dal terzultimo posto -, le due compagini che aprono il weekend possono considerarsi salve e possono permettersi di sognare l'Europa. Hanno compiuto un percorso totalmente inverso, Eintracht e Werder, per ritrovarsi ora così vicine (37 e 35): i primi hanno spiccato il volo prima di fermarsi e raccogliere due punti nelle ultime otto partite, i secondi hanno vinto sei delle ultime sette gare. Stando ai momenti, pronostico scontato, ma tutto può succedere.

All'andata, al Weserstadion, decise un gol di Barkok nel finale: 1-2 Eintracht, quel giorno. | Fonte immagine: Zimbio

Domani, nel pomeriggio, toccherà a due realtà impegnate a rincorrere il sogno Champions League, Lipsia ed Hoffenheim: i RotenBullen ospitano un Bayer Leverkusen inconsistente e tornato alla vittoria solo mercoledì, peraltro contro il Darmstadt, dopo cinque gare senza conoscere i tre punti; la squadra di Nagelsmann invece, dopo la vittoria col Bayern, prova il colpo in trasferta, sul campo dell'Amburgo, terreno dove i ragazzi di Gisdol vengono da tre vittorie consecutive e non perdono dal 5 novembre. La zona Champions sembra comunque piuttosto ben definita, mentre la zona salvezza è ancora tutta da decifrare. L'Amburgo dovrà sperare in passi falsi di Wolfsburg e Mainz, entrambe impegnate in trasferta, rispettivamente contro Schalke 04 e Friburgo. Quest'ultima, dopo la vittoria sui lupi nell'infrasettimanale, sta provando ad allungare la zona Europa insieme al Colonia, complice la flessione dell'Hertha. Modeste e compagni sono attesi al test contro il Gladbach.

Il pomeriggio sarà comunque il miglior avvicinamento possibile ad una super-sfida ad altissima tensione, storia e tasso: Der Klassiker, Bayern Monaco - Borussia Dortmund. Dopo l'1-0 giallonero dell'andata, firmato da Aubameyang al Westfalenstadion, Ancelotti cerca vendetta forte del ritorno di Lewandowski, che sembrava in dubbio fino a ieri. Il fattore campo gioca a favore della capolista, che - in caso di vittoria - apporrebbe una serissima ipoteca sulla vittoria finale, mentre un'eventuale sconfitta ridurrebbe il gap sull'inseguitrice Lipsia a 7 punti. Tanti, forse troppi, ma la fiducia e la sfiducia potrebbero giocare brutti scherzi, specialmente anche con l'Europa in mezzo.

Le big scendono dunque in campo sabato, mentre domenica c'è spazio per tanta zona salvezza, a partire dal match delle 15.30: l'Hertha Berlino, in rottura prolungata - tre sconfitte di fila - ospita l'Augsburg, che ha collezionato solo 5 punti nelle ultime 8 gare ed è scivolato fino al terzultimo posto. Sfida della disperazione, con i padroni di casa favoriti. Dovessero i berlinesi vincere, per l'Ingolstadt - impegnato alle 17.30 contro il derelitto Darmstadt - la chance di riportarsi sotto sarebbe più che ghiotta. E la classifica si rimescolerebbe nuovamente.

La classifica