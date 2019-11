Liga, Real-Atletico: le formazioni ufficiali del derby di Madrid

Si alza il sipario al Santiago Bernabeu: iniziano i quattordici giorni di fuoco del Real Madrid, iniziano davanti agli ottantamila del pubblico di casa, iniziano nel derby contro l'Atletico. Partita che i Blancos non possono sbagliare, perchè il Barcellona dietro preme e non lascia respiro agli uomini di Zidane. Per i Colchoneros, invece, è l'occasione per dare una prova di forza, per conquistare il quarto derby consecutivo in casa dei concittadini. Di seguito le formazioni ufficiali delle due compagini.



¡Echa un vistazo a nuestro vestuario a falta de unas horas para que ruede el balón en #RMDerbi!#HalaMadrid pic.twitter.com/XHZhO5iZSd — Real Madrid C. F. (@realmadrid) 8 aprile 2017

Real Madrid

Zidane non si discosta dalle previsioni della vigilia, risolvendo l'unico ballottaggio in favore di Casemiro, con Isco inizialmente in panchina. Per il resto, unico assente di rilievo Varane in difesa, sostituito da Pepe, che completa il reparto con Carvajal, Ramos e Marcelo. Modric e Kroos con Casemiro in mezzo, davanti la BBC: Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

Real Madrid (4-3-3) - Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane

Atletico Madrid

Simeone non si discosta dal proprio undici tipo, schiera i suoi con il canonico 4-4-2 sostituendo l'assente Gameiro - unico indisponibile - con Torres. Davanti a Oblak linea a quattro con Juanfran e Filipe Luis esterni, Savic e Godin in mezzo. Saul, Gabi, Koke e Carrasco a centrocampo, con Griezmann ed El Nino in avanti.

Atletico Madrid (4-4-2) - Oblak; Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luis; Saul, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann, Torres. All. Simeone