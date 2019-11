Risultato Borussia Dortmund 1-3 Monaco in Champions League 2017: Mbappè (2), Bender (A), Dembélé, Kagawa

Per questa sera è tutto, Simone Cappelli vi augura una buona serata! Al prossimo live

93' - Finisce qui, vince il Monaco!

91' - Intervento provvidenziale di Glik, disturbo su Aubameyang da difensore esperto qual è. Il centravanti era pronto a colpire di testa

90' - Tre minuti di recupero

88' - Pressione del Dortmund, mette la corazza il Monaco

85' - Dentro Germain per Falcao

84' - KAGAWAAAA! 2-3! Spunto personale: anticipo, stop a seguire, dribbling e piattone vincente. Gara ancora riaperta

83' - Movimento a compasso di Mbappè, il quale si libera e viene servito sulla corsa. Palla leggermente lunga, Burki abbraccia la sfera

79' - MBAAAAPE'! Errore madornale della linea difensiva del Dortmund; Piszczek corto per Sokratis, il giovane francese s'incunea e vola verso la porta; destro chirurgico che muore sotto il sette

75' - FALCAO! CHE ERRORE! Lemar lo pesca in area, El Tigre salta Burki - il quale stazionava a ridosso del limite - ma spara alto

74' - Slalom gigante di Mbappè che supera due avversari ma viene steso dal terzo, da Sokratis

72' - Scatto fulmineo di Dembélé che spazza via Raggi, entra in area ma calcia sul muro monegasco

70' - Dentro Sokratis, allontana Falcao

68' - Kagawa bravo a rubare tempo e spazio a Dirar, il quale lo atterra. Giallo e punizione dal lato corto dell'area di rigore

66' - Primo cambio Monaco: Bernardo Silva esce, dentro Dirar

63' - Sponda di Kagawa al limite, conclusione brutta di Aubameyang

62' - Guerreiro vince il rimpallo con Bernardo Silva, cross teso sul quale Dembélé non arriva

60' - Adesso Dortmund a velocità elevata; i gialloneri sbucano da ogni parte del campo

57' - DEMBELE'! TORNA IN PARTITA IL DORTMUND! Guerreiro va in mezzo, tacco acrobatico di Aubameyang che sblocca Kagawa. Tocco vicino per Dembélé che - a porta vuota e da zero metri - dimezza lo svantaggio

56' - Strappo mostruoso di Dembèlè, Jemerson e Raggi faticano a reggerlo

53' - Altra iniziativa di Pulisic; aggira Raggi sulla linea di fondo e serve Dembélé, controllo infelice

52' - Azione di prima del Dortmund, cambia passo Pulisic che crossa dentro. Respinge Moutinho

50' - Retropassaggio corto di Raggi, Subasic costretto all'intervento su Aubameyang

47' - DEMBELE'! Destro che termina largo, nessun problema per Subasic

46' - Atterrato Dembélé da Jemerson; giallo per il centrale e punizione invitante dal limite

Doppio cambio Dortmund: Sahin per Bender, Pulisic per Schmelzer

Monaco che conduce 2-0. Gara a ritmi compassati per il primo quarto d'ora, poi esce alla distanza la compagine di Jardim con il rigore fallito da Fabinho ed il tap-in di Mbappè. Dortmund evanescente, Monaco che ha raddoppiato con l'autogol di Bender

47' - Terminano i primi 45 minuti di gioco

45' - Due minuti di extra time

42' - Sventagliata di Weigl a premiare l'affondo di Dembélé, cross respinto da Subasic

40' - BERNARDO SILVA! Lavora sul lato corto dell'area di rigore, esplode il destro ma non trova la porta

36' - Trama veloce ed avvolgente del Dortmund. Dembélé in verticale da Weigl, appoggio al limite per Guerreiro pescato in posizione di offside

35' - AUTORETE DI BENDER! Raggi fa partire il traversone, Bender nel tentativo dio anticipare Falcao scaraventa il pallone nella propria porta. 0-2

33' - Tracciante di Ginter per Bender, cross che Aubameyang non riesce ad impattare

31' - KAGAWA! CHE CHANCE! Servito Ginter sulla corsa, il laterale scarta facilmente Raggi poi cerca e trova il giapponese che scivola e gira la sfera senza fortuna

29' - Calcio piazzato profondo, Toure viene scavalcato dalla sfera

28' - Atterrato Mbappè da Bender, punizione Monaco

26' - Rimescola le carte, allinea i pensieri il Dortmund. C'è bisogno di reagire

23' - Frangente dopo si gioca poco, molto agonismo e tanti contatti

20' - Posizione di fuorigioco per Mbappè, era avanti il centravanti del Monaco

19' - MBAAAAPE'! Apertura illuminante di Moutinho per Lemar, cross per il solissimo Mbappè che a porta sguarnita insacca

17' - FUORI! FUORI! Apre troppo il piattone Fabinho, palla che sfila sul fondo. Si rimane sullo 0-0

16' - RIGORE MONACO! Scatto fulmineo di Mbappè spalla a spalla con Sokratis, quest'ultimo lo bracca e lo atterra in area. Nessun dubbio per Orsato, penalty ed ammonizione

15' - Destro proibitivo di Weigl da distanza siderale, la sfera si impenna

14' - Possesso per i gialloneri, partono dal basso i padroni di casa

12' - LEMAR! Inzuccata dell'ala a centro area, pallone fuori

11' - AUBAMEYANG! Palla filtrante di Piszczeck, Aubameyang lascia sfilare e poi calcia. Palla sopra la traversa, decisivo il disturbo del difensore monegasco

9' - Inquadratura, intanto, al muro giallo. Veramente impressionante e spettacolare il colpo d'occhio

9' - Toure verticalizza per Mbappè, pescato in posizione di offside

6' - Latitano ,però, le occasioni. Finora attente le difese ed inifluenti gli attacchi

3' - Propositivo il Monaco in questi primi scampoli di match

1' - E' iniziata la gara!

Uno sguardo agli spogliatoi

Monaco (4-3-3): Subasic; Toure, Glik, Jemerson, Raggi; Bernardo Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar;Mpabbe, Falcao.

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Ginter, Bender, Sokratis; Piszczek, Weigl, Guerreiro, Schmelzer; Dembélé, Kagawa; Aubameyang

Arrivano le formazioni ufficiali

16.20 - Si gioca tra poco di due ore a Dortmund, dopo il rinvio di ieri. Nel frattempo, primi arresti e prime conferme sull'attentato terroristico, fermato un uomo vicino agli islamisti.

E' arrivata l' ufficialità, gara rinviata a domani alle 18:45 ora locale

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 aprile 2017

In constante aggiornamento il profilo twitter del Dortmund

Attimi di paura in Germania, coinvolto in un esplosione il bus che trasportava i giocatori allo stadio. Secondo quanto riporta la Bild, si sarebbe trattato di un attacco ben pianificato. Dalle prime indiscrezioni pare che il difesnore Marc Bartra sia rimasto ferito, ma la fidanzata ha rassicurato tutti. Intanto alle 20:30 verrà presa la decisione ufficiale sul rinvio o meno della gara; il Monaco attende allo stadio

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Borussia Dortmund - Monaco, incontro valido per l'andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige Orsato, l'atto primo si gioca in Germania.

Borussia Dortmund - Tuchel non può disporre, per la gara di questa sera, di Durm, Gotze e Schurrle. 4-3-3 consueto, con Aubameyang a ultimare il lavoro dei compagni. Ai lati del 17, Pulisic e Dembelè. Weigl gestisce le operazioni in mediana, le mezzali sono Guerreiro e Kagawa. Bartra e Papastathopoulos formano la cerniera a protezione di Burki, i laterali di difesa sono Piszczek e Schmelzer.

Non mancano, poi, le opzioni per ribaltare l'inerzia della partita. Il tecnico può attingere infatti a piene mani dalla sua panchina, dove albergano talenti del calibro di Reus, Castro, Mor. Pedine in grado di accendere il Borussia, di dare rapidità e qualità alla manovra.

Tuchel cancella l'amara sconfitta del week-end e, ai microfoni della stampa, sposta l'attenzione sull'imminente confronto con il Monaco. La battuta d'arresto in patria non deve contaminare fiducia ed autostima.

Come detto, la sfida con il Monaco segue la debacle col Bayern. Quattro gol al passivo, il Borussia - in quarta piazza - insegue l'Hoffenheim, per evitare un avvio di stagione in netto anticipo rispetto alle previsioni. Una lunghezza divide, al momento, le due compagini.

Il Borussia approda ai quarti dopo un girone condotto con grande personalità. Prima posizione davanti al Real e accoppiamento morbido agli ottavi con il Benfica. Il match casalingo per infrangere le velleità portoghesi.

Monaco - Jardim ripropone gli effettivi consueti, fiducia ai suoi uomini. Pesa l'assenza, per squalifica, di Bakayoko, in mediana, quindi, Fabinho affianca Joao Moutinho, con Lemar e Bernardo Silva esterni di propensione offensiva. Falcao fa coppia con Mbappè davanti. A difesa di Subasic, linea a quattro, da destra a sinistra, Touré, Glik, Jemerson e Mendy.

Fuori causa, per la prova d'andata, Sidibé e Boschilla, a disposizione, oltre al secondo portiere De Sanctis, Raggi, Diallo, il gioiellino Dirar, Germain, Cardona e N'Doram.

In conferenza, Jardim e Fabinho confermano le intenzioni del Monaco. La corsa in patria non oscura il cammino europeo, l'obiettivo è onorare entrambe le competizioni al meglio, senza lasciare nulla al caso. Con il Borussia, quindi, un doppio appuntamento per la storia.

Periodo positivo per il Monaco, otto successi nelle ultime nove partite. Nel recente turno di Ligue 1, successo di misura sull'Angers, a segno Falcao. Tre punti da difendere sul PSG. L'unico KO, per altro netto, proprio con i parigini, nella finale della Coppa di Francia.

Cammino lungo, in Coppa, per la squadra transalpina. Dopo l'arrivo nella fase a gironi, sei partite e primo posto nel Gruppo E, l'impresa agli ottavi, nel primo turno ad eliminazione diretta. Al Louis II, Jardim annulla Guardiola, il Monaco mette in scacco il Manchester City.

Non esiste alcun precedente tra Borussia Dortmund e Monaco a livello europeo. Lo scorso anno, confronto di Champions tra il Monaco e una compagine tedesca, il Bayer Leverkusen. Incrocio nella fase a gironi, pari in Francia, assolo teutonico in Germania.