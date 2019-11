Fa Cup, Arsenal - Manchester City: le formazioni ufficiali

Un posto in finale per provare a salvare una stagione finora rivelatasi a dir poco fallimentare. Arsenal e Manchester City si trovano faccia a faccia a Wembley, per la semifinale di FA Cup, per un posto il 27 maggio, sempre sotto l'arco più famoso del calcio inglese, dove c'è il Chelsea di Conte ad attendere. Entriamo nel dettaglio della sfida, andando a scoprire le formazioni ufficiali del match.

Arsenal

Arsène Wenger, dopo aver sperimentato la difesa a tre nel match di Premier contro il Middlesbrough, la conferma: davanti a Cech campo per Gabriel, Koscielny e Holding, mentre Chamberlain e Monreal corrono sulle corsie. Xhaka e Ramsey in mediana, mentre davanti tridente con Ozil, Sanchez e Giroud.

Arsenal (3-4-2-1) - Cech; Gabriel, Koscielny, Holding; Chamberlain, Ramsey, Xhaka, Monreal; Ozil, Sanchez; Giroud. A disposizione: Martinez, Bellerin, Gibbs, Coquelin, Walcott, Iwobi, Welbeck. All. Wenger

Manchester City

Pep Guardiola come sempre si riserva una carta a sorpresa nel proprio undici, lasciando in panchina Raheem Sterling per avere due uomini a centrocampo: Fernandinho e Yaya Touré. Davanti Aguero, supportato da Silva, Sané e De Bruyne. In difesa confermato Navas terzino destro, Kompany e Otamendi al centro con Clichy a sinistra. Tra i pali rientra Bravo.

Manchester City (4-2-3-1) - Bravo; Jesus Navas, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernandinho, Yaya Toure; De Bruyne, David Silva, Sané; Aguero. A disposizione: Caballero, Zabaleta, Fernando, Sterling, Kolarov, Delph, Iheanacho. All. Guardiola