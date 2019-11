Premier League, Arsenal-Leicester: le formazioni ufficiali

Ambizioni di Champions da una parte, voglia di chiudere il discorso salvezza dall'altra. Il recupero della trentatreesima giornata di Premier mette di fronte Arsenal e Leicester, per una sfida che l'anno scorso sarebbe potuta valere il titolo, mentre quest'anno le squadre si sono nettamente ridimensionate, trovandosi a lottare per obiettivi diversi. Pessima stagione per i Gunners, che devono salvarla centrando le top four in Premier, mentre le Foxes hanno bisogno di pochi punti per sistemarsi e prenotare un posto nella massima serie anche il prossimo anno. Calcio d'inizio all'Emirates Stadium, ore 20.45. Entriamo nel dettaglio con le formazioni ufficiali.

Arsenal

Arsène Wenger, dopo i due successi (entrambi per 2-1, contro City e Middlesbrough) ottenuti con la difesa a tre, conferma lo schieramento anche per la sfida di stasera, con Monreal che rileva Holding. Sulla fascia alta ci va Gibbs, con Bellerin a destra. Al centro con Xhaka c'è Coquelin, mentre davanti, con Ozil e Sanchez, va Walcott. In porta Cech.

Arsenal (3-4-2-1) - Cech; Gabriel, Koscielny, Monreal; Bellerin, Coquelin, Xhaka, Gibbs; Ozil, Sanchez; Walcott. A disposizione: Martinez, Ramsey, Elneny, Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Welbeck, Giroud. All. Wenger

Leicester

Craig Shakespeare deve fare i conti con alcune assenze, tra cui quelle di Slimani e Morgan, probabilmente le due più pesanti. In avanti, al fianco di Vardy, c'è dunque Ulloa, da separato in casa ad arma in più. Mediana confermata, con Ndidi e Drinkwater, mentre Mahrez e Albrighton occupano le corsie. Davanti a capitan Schmeichel spazio per Simpson, Benalouane, Huth e Fuchs.

Leicester (4-4-2) - Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton; Ulloa, Vardy. A disposizione: Zieler, Chilwell, Musa, King, Amartey, Okazaki, Gray. All. Shakespeare