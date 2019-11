Premier League, Crystal Palace - Tottenham: le formazioni ufficiali

Derby di Londra speciale, per il Tottenham, nel recupero della ventottesima giornata di Premier League. Gli Spurs sono di scena sul campo del Crystal Palace per accorciare nuovamente sul Chelsea, tornato ieri momentaneamente a +7, ma con una gara in più da recuperare. I padroni di casa devono invece arrotondare rispetto alla zona salvezza, distante solo sette punti. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per la sfida.

Crystal Palace

Classico schieramento per Allardyce, che punta sul tridente formato da Zaha, Townsend e Benteke per far male agli Spurs. Con loro sulla trequarti Puncheon, coperto da Milivojevic e McArthur in mediana. In porta Hennessey, davanti a lui difesa a quattro con Ward a destra, Kelly e Sakho al centro, Schlupp a sinistra.

Crystal Palace (4-2-3-1) - Hennessey; Ward, Kelly, Sakho, Schlupp; Milivojevic, McArthur; Zaha, Puncheon, Townsend; Benteke. A disposizione: Speroni, van Aanholt, Delaney, Cabaye, Flamini, Sako, Campbell. All. Allardyce

Tottenham

Pochettino fa ritorno alla difesa a tre e vara il 3-4-2-1, con Eriksen e Dele a supporto di Harry Kane, unica punta. In mezzo ovviamente Wanyama e Dembelé, con Dier che arretra sulla linea dei difensori davanti a Lloris, iniseme ad Alderweireld e Vertonghen. Sulle corsie Walker a destra e Davies a sinistra.

Tottenham (3-4-2-1) - Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Walker, Wanyama, Dembele, Davies; Eriksen, Dele; Kane. A disposizione: Lopez, Trippier, Wimmer, Sissoko, Nkoudou, Son, Janssen. All. Pochettino