Real Madrid - Valencia, le formazioni ufficiali: Zidane lancia James

Obiettivo mantenere il passo, obiettivo vittoria. Il Real Madrid ospita il Valencia nel sabato pomeriggio della Liga. La giornata numero 35 pone la capolista davanti ad una compagine in grossa difficoltà, ma che può fare leva sull'orgoglio per insidiare i Merengues, che possono anche contare su una partita da recuperare. L'attualità dice però che i Blancos sono a pari punti con il Barcellona, attendendo il recupero al Balaidos col Celta. Testa al presente, per Zidane e i suoi. Di seguito le formazioni ufficiali del match, calcio d'inizio fissato alle 16.15.

Real Madrid

Niente turnover per Zizou, che sceglie i migliori undici a propria disposizione, non pensando all'impegno di martedì contro l'Atletico Madrid in semifinale di Champions. L'unico, cambio, obbligato, è quello di Bale: sulla destra d'attacco parte James Rodriguez.

Real Madrid (4-3-3) - Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; James Rodriguez, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane

Valencia

Voro non si risparmia e, al netto delle assenze, sceglie un undici votato all'attacco. Gayà va in panchina, Toni Lato ancora titolare sulla sinistra di difesa. Soler affianca Parejo in mezzo, mentre davanti Orellana agisce da trequartista, alle spalle di Santi Mina, con Munir e Nani sulle corsie.

Valencia (4-2-3-1) - Diego Alves; Montoya, Garay, Mangala, Lato; Parejo, Soler; Munir, Orellana, Nani; Santi Mina. All. Voro