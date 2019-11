Manchester United - Celta Vigo, semifinali Europa League 2016/17 (1-1): a Fellaini risponde Roncaglia

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel. Ricordandovi l'1-1 con il quale il Manchester United è riuscito a confermare la vittoria dell'andata e a raccogliere il pass per la finale di Stoccolma, Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una serena buonanotte. Restate collegati per cronache, interviste e ulteriori aggiornamenti.

Alle lacrime dei giocatori, vinti e vincitori, si uniscono quelle di un emozionatissimo José Mourinho, che rientrando negli spogliatoi non ha contenuto l'emozione per quanto accaduto.

Questo il quadro della situazione dopo le due semifinali: lo United affronterà l'Ajax a Stoccolma.

Trema il Manchester nel finale! Succede tutto nei minuti conclusivi, quando Roncaglia dopo un secondo tempo orgoglioso e d'attacco degli ospiti riapre il discorso qualificazione con la zuccata dell'1-1. Si accende un parapiglia a centrocampo, espulsi Bailly e lo stesso argentino, prima dell'assedio conclusivo quando Guidetti, tutto solo, fallisce il gol della finale e della beffa per i Red Devils.

96' GUIDETTI!!!! COSA SI E' MANGIATO GUIDETTI!!!! CLAMOROSO, PAZZESCO! BEAUVUE TUTTO SOLO DAVANTI ALLA PORTA NON CALCIA MA SERVE AL CENTRO GUIDETTI CHE CICCA LA CONCLUSIONE A PORTA VUOTA!!!! NON C'ERA ROMERO, ANCORA FERMO SUL PRIMO PALO!!! MANCA IL DESTRO, FINISCE LA PARTITA! IL MANCHESTER UNITED E' A STOCCOLMA, MA CHE PAURA!!!

95' Altro fallo in attacco, stavolta di Bongonda che allarga il braccio a metà campo su Herrera. Tiene il Manchester, Mou arringa la folla alle spalle della panchina. Ci sono altri trenta secondi.

95' Fallo in attacco di Pogba su Mallo, prima del gol di Herrera, che non è valido. Torna in attacco il Celta.

94' Cross di Bongonda da metà campo, Romero si salva in uscita tra il boato di Old Trafford.

93' Tiene la sfera Rooney, con Fellaini, all'altezza della bandierina d'attacco. Resiste il Manchester.

91' Respira lo United. Fallo subito da Valencia; si va da Fellaini, che subisce fallo al limite dell'area del Celta.

SEI MINUTI DI RECUPERO!!! SI GIOCA 10 CONTRO 10, SE SEGNA IL CELTA E' A STOCCOLMA!

88' Mourinho manda in campo Smalling e Rooney, il primo al posto di Rashford, il secondo per Lingard. Prova a difendere l'1-1 Mourinho.

CLAMOROSA RISSA! SI SCALDANO GLI ANIMI: ESPULSI RONCAGLIA E BAILLY!!!! PERDE LA TESTA IL DIFENSORE DELLO UNITED DOPO UN FALLO A CENTROCAMPO DEGLI OSPITI, NE NASCE UNA RISSA DALLA QUALE VENGONO ESPULSI I DUE!

85' RONCAGLIA!!!!! FACUNDO RONCAGLIA FA SOGNARE IL CELTA! CI CREDE LA SQUADRA OSPITE! CROSS DALLA DESTRA DI BEAUVUE, SPIZZA DI TESTA L'ARGENTINO EX FIORENTINA!!!! 1-1!!!! CLAMOROSO AD OLD TRAFFORD, TREMA LO UNITED!

84' Bella iniziativa di Beauvue sulla destra, altrettanto preciso il cross, chiude Valencia in angolo.

82' Fallo su Lingard a metà campo. Lo United respira.

79' Lungo il cross di Sisto che intendeva servire Guidetti. Esce Romero in totale serenità. Pronto Beauvue ad entrare al posto di Sisto.

77' E' un assedio, ora, quello del Celta: corre ai ripari Mou, con Carrick che prende il posto di Mkhitaryan.

75' GUIDETTI! Cosa ha sbagliato Guidetti! Cross perfetto di Mallo dalla destra, l'ex City ha tutto il tempo per mirare di testa e girare all'angolo, ma colpisce malissimo e mette a lato.

75' Gran cross dalla sinistra di Bongonda, che trova Jonny sorprendentemente a centro area, ma il terzino ospite non controlla.

73' Pessimo intervento di Blind, su un cross innocuo dalla trequarti. Palla che termina in angolo con Romero che non ha chiamato l'uscita al compagno di squadra.

71' Jozabed! Destro secco dal limite, palla che fa la barba al palo, con Romero che forse non ci sarebbe arrivato!

69' Fellaini! Ci prova col mancino da posizione defilata, chiude Alvarez in angolo sul primo palo.

67' Secondo cambio per Berizzo, che sceglie Bongonda al posto di Radoja. Assetto decisamente a trazione anteriore per gli ospiti, che devono cercare due gol in venticinque minuti.

65' Gioca bene il Celta nello stretto, Sisto serve Aspas, ma è Mkhitaryan, in copertura, a frenare l'avanzata dello spagnolo. Ammonito per proteste Iago Aspas, che chiedeva con veemenza il fallo.

63' Non riesce ad uscire, se non in contropiede, lo United: Mkhitaryan, in due occasioni, viene chiuso al limite. Poi Rashford si fa chiudere da Alvarez dopo una splendida serpentina al limite.

60' Con sacrificio ed abnegazione, il Manchester se la cava al limite dell'area. Pogba chiude su Sisto, dopo che Mallo aveva preso di nuovo d'infilata sulla destra Darmian.

57' Guidetti!!!! Altra grande occasione per gli spagnoli: cross di Mallo dalla destra che raggiunge Sisto, che mette giù ed appoggia per Guidetti che calcia di sinistro ma sfiora soltanto il palo.

54' Aspas ci prova a giro, in transizione, ma il suo mancino risulta debole e centrale.

51' Si chiude perfettamente il Manchester United al limite dell'area: raddoppiano Herrera e Bailly su Sisto, palla persa, ripartono i padroni di casa.

49' Mkhitaryan! Dal limite, gran destro, Alvarez devia in angolo. Risponde prontamente lo United, che va a caccia del gol che chiuderebbe i giochi.

48' Ottimo l'approccio della ripresa del Celta. Buono il fraseggio al limite, Jozabed prova l'imbeccata per Sisto, si chiude bene lo United.

46' Subito Romero!!! Sisto per Mallo, il cui cross viene smanacciato dal portiere di casa, che evita l'intervento di Guidetti ed Aspas.

Partiti! Guidetti ha dato il via alla ripresa! Si riparte!

22.05 Tutto pronto per il ritorno in campo delle squadre. Pochi secondi e si riparte: 1-0 per il Manchester, decide Fellaini. C'è un cambio nel Celta, con Berizzo che inserisce Jozabed al posto di Wass.

Il gol di Fellaini, che decide l'incontro fin qui.

Primo tempo bello ed equilibrato, con il Celta che si fa preferire in avvio ed in chiusura di frazione, mentre è il cinismo del Manchester a decidere l'incontro: l'unica folata dei Red Devils, a metà frazione, è decisiva, con Fellaini che sblocca su assist di Rashford. I padroni di casa vanno vicini al raddoppio, ma sono spesso imprecisi, mentre Romero sbroglia in un paio di occasioni la situazione nelle retrovie.

FISCHIA HATEGAN! NON C'E' RECUPERO AD OLD TRAFFORD! CANTANO I TIFOSI DEL CELTA, MA AD ESSERE IN VANTAGGIO, GRAZIE AL GOL DI FELLAINI, E' IL MANCHESTER UNITED. SERVONO DUE GOL AL CELTA VIGO NELLA RIPRESA PER RIBALTARE LA QUALIFICAZIONE!

45' Spinge anche sulla destra il Celta, con Mallo puntuale in fase di sovrapposizione su Aspas. Si salva Darmian. Guidetti svetta sugli sviluppi del corner, blocca centralmente Romero.

43' Ci prova in contropiede lo United! Rashford beccato in contropiede su tocco di Mkhitaryan, con l'inglese lanciato a rete tutto solo.

41' Wass!!! Altra occasione per il Celta! In ritardo Darmian sul cross di Sisto dalla sinistra, ma la girata dello slovacco termina di poco a lato.

39' Sisto! Solita finta ad accentrarsi, solito destro a giro sul secondo palo, Romero blocca senza particolari patemi. Ottima partita, di controllo e concentrazione, dell'argentino.

36' Pogba! Ci prova col destro dal limite, dopo una buona serpentina, palla alta sopra la traversa.

34' Insiste il Celta, che dopo aver sbandato per cinque minuti dopo il gol è tornato a farsi vedere dalle parti di Romero. Lungo, tuttavia, il suggerimento sulla destra per Aspas. Palla sul fondo.

31' Giallo per Blind, che ha rischiato tantissimo il rosso. Brutto intervento dell'olandese, in ritardo; brutta partita per il figlio dell'ex tecnico dell'Olanda.

30' Lascia spazi, ampissimi, il Celta alle spalle della metà campo: ci provano Lingard e Rashford, ma l'assistenza non è precisa.

28' Fallo, ingenuo, di Pogba al limite dell'area. Aspas e Wass sul pallone, ma il destro di quest'ultimo è fuori misura.

27' Hernandez! Col mancino, ci prova dal limite, Romero gira in angolo. Conclusione centrale.

26' Un timido tentativo di Wass, che calcia con forza una punizione dalla trequarti, sulla quale è reattivo Romero in uscita con i pugni.

24' Un pugile alle corde il Celta, che non riesce più a mettere il guscio fuori dalla propria trequarti. Rashford sbaglia la misura del cross da fondo campo, con tre compagni che erano pronti in area a ribadire in rete.

21' Straripante lo United adesso! Mkhitaryan porta a spasso la difesa ospite, scarica per Lingard che calcia dal limite: buono l'intervento di Jonny che devia in angolo.

20' Ha subito il colpo il Celta, che adesso soffre l'intensità degli inglesi: lancio lungo per Mkhitaryan che si inserisce alle spalle di Mallo e calcia di sinistro, ma lo fa in malo modo.

17' FELLAINI!!!!! MAROUANE FELLAINI!!!! IL MANCHESTER UNITED E' IN VANTAGGIO! MOURINHO E I RED DEVILS AD UN PASSO DA STOCCOLMA!!! PERFETTA L'IMBECCATA DI RASHFORD, CHE SI STACCA DALLA MARCATURA E PENNELLA PER L'INSERIMENTO DEL BELGA CHE FA 1-0, DI TESTA OVVIAMENTE! 1-0

14' Prova ad addormentare la sfida il Manchester con un lunghissimo, e sterile, possesso palla. Celta che ora copre sì bene, ma stenta a trovare il tempo giusto per interrompere il fraseggio dei padroni di casa.

11' Pogba!!! Infiamma Old Trafford il francese. Numero, classico, in palleggio dell'ex Juve, che salta Hernandez e si invola verso l'area avversaria: ottima l'assistenza per Rashford, che viene chiuso prima della battuta a rete.

9' Sulla destra si vede Valencia per il Manchester, ma il suo cross non riesce a trovare alcun compagno libero in area di rigore, libera la difesa ospite, riparte il Celta.

6' Prova a scuotersi il Manchester United, che tuttavia non riesce ad alzare il proprio baricentro: lungo il lancio per Rashford, sempre il Celta in possesso.

4' Che parata di Romero!!! Fenomenale Iago Aspas senza palla, che beffa Darmian e punta Blind dopo essere stato servito nello spazio: l'ala del Celta si accentra sul piede forte, il mancino, e calcia con violenza, trovando la deviazione del portiere di casa.

2' Subito pericoloso il Celta Vigo! Errore di Blind in fase di impostazione, Aspas semina il panico, ma non trova Sisto a centro area. Sfuma l'azione.

1' Subito alta la pressione in fase di non possesso del Celta Vigo, che obbliga Pogba a perdere il pallone.

21.05 Fischia Hategan, si parte! Il Manchester ha dato il via all'incontro.

21.00 Squadre in campo tra la sciarpata, bellissima, dei tifosi del Celta Vigo presenti ad Old Trafford. Molto più british l'atteggiamento dei supporters di casa.

20.50 Ci siamo! Tutto pronto ad Old Trafford, con le squadre che stanno tornando negli spogliatoi alla spicciolata. Ultimi dettagli e sarà partita!

20.35 Squadre in campo per gli ultimi preparativi in vista dell'inizio della sfida. Old Trafford ancora semivuoto, con il solito ronzio degli stadi inglesi pre gara ad accompagnare le squadre nella rifinitura.

20.20 Mentre le squadre si apprestano ad iniziare le fasi di riscaldamento, l'arrivo dell'Ajax.

20.10 Ufficializzato anche l'undici scelto da Berizzo, che conferma le aspettative della vigilia.



Celta Vigo (4-3-3): Sergio Alvarez; Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Hernandez, Wass; Aspas, Guidetti, Sisto. Allenatore: Eduardo Berizzo.

20.05 Nel frattempo, a Vigo...

20.00 Tempo di formazioni ufficiali, partiamo da quella del Manchester United di José Mourinho.



Manchester United (4-2-3-1): Romero; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera; Lingard, Pogba, Mkhitaryan; Rashford. All: Mourinho.

19.45 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, della semifinale di ritorno dell'Europa League edizione 2016/17. Da Old Trafford, Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel Italia vi racconteranno le emozioni di Manchester United - Celta Vigo, che dopo lo 0-1 di settimana scorsa firmato Rashford al Balaidos, si affrontano nella gara di ritorno, giudice ultimo per stabilire chi tra le due contendenti volerà a Stoccolma per l'atto finale della competizione.

Si gioca al Teatro dei Sogni, ad Old Trafford, dove il Manchester United di Mourinho quest'anno non ha mai concesso nulla agli avversari in Europa League. Questo aspetto, unito ad una spiccata superiorità degli inglesi, fisica come tecnica, ed al vantaggio per 1-0 dell'andata, mettono i Red Devils in posizione decisamente e nettamente favorita per andarsi a giocare la finale in terra di Svezia, dove potrebbero conquistare l'unico titolo che manca dalla bacheca della società e tornare, finalmente, in Champions League. Di contro invece la spensieratezza del Celta Vigo, che sotto nel punteggio e nelle previsioni della vigilia, proverà a scrivere una pagina storica del club iberico. Difficile, ovviamente, ma niente è impossibile.

Come arrivano al match le due squadre

Archiviata con l'ampissimo turnover dell'Emirates Stadium contro l'Arsenal - 2-0 netto che ha messo fine alla striscia di 25 risultati utili di fila - la parentesi Premier League e la relativa corsa al terzo e quarto posto in favore di Liverpool e Manchester City, lo United ha di fatto dichiarato apertamente intenzioni bellicose, qualora ce ne fosse stato ulteriormente il bisogno, al Celta Vigo ed alle altre due semifinaliste. L'imbattibilità interna ad Old Trafford dei Red Devils fa dormire sonni relativamente tranquilli al tecnico portoghese, spaventato e non poco nel turno precedente dall'Anderlecht, prima di risolvere la pratica ai supplementari.

Percorso ben oltre le aspettative per il Celta Vigo di mister Berizzo, che non è nuovo a situazioni del genere in questo lunghissimo cammino dell'Europa League. Infatti, anche contro lo Shakhtar Donetsk gli iberici si ritrovarono di fronte ad un'impresa da compiere in trasferta, in Ucraina, dove superarono i padroni di casa ai supplementari dopo una battaglia estenuante. Dalla loro gli spagnoli hanno sicuramente una maggiore freschezza mentale ed atletica, visto lo scarso interesse nei confronti di un campionato che li vede ben saldi a metà classifica e senza particolari velleità di alcun tipo, né di scalata alle prime posizioni, né di salvezza, anche se tutto questo, all'andata, non è bastato, con lo United che con personalità e maggiore qualità ha nettamente messo in risalto la differenza tra le due formazioni.

La concentrazione di José Mourinho - Foto MUFC

Questione di motivazioni, o di altro?

Come ha sottolineato José Mourinho nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, entrambe le squadre scenderanno in campo, ad Old Trafford, con le medesime motivazioni di passare il turno ed ottenere il pass per la finale di Stoccolma di fine maggio. Tuttavia, ciò che può cambiare o confermare l'inerzia di questa semifinale, è la mentalità con la quale le due squadre scenderanno sul terreno di gioco: se il Manchester United non dovrà dare nulla per scontato e ripetere per sommi capi quanto visto in Spagna una settimana fa, dopo il vantaggio dell'andata, il Celta Vigo scenderà quasi certamente in campo senza particolari pressioni, liberi di testa e di gambe, andando a caccia della remuntada senza fare particolari calcoli, che hanno leggermente frenato gli istinti degli spagnoli al Balaidos sette giorni or sono.

La conferenza stampa pre gara di Wayne Rooney

Le ultime dai campi

Manchester United - Dopo l'ampissimo turnover di campionato, José Mourinho torna all'undici migliore per la gara di ritorno contro gli iberici. Bailly si riprende il posto da titolare al centro della difesa con Blind, mentre Valencia e Darmian saranno i terzini. In porta il solito Romero. In mediana l'unico dubbio di formazione, con l'intelligenza e l'esperienza di Carrick che potrebbero essere preferiti a Fellaini, anche se il belga resta in vantaggio nelle gerarchie per fisicità, assieme ad Herrera. Lingard, Pogba e Mkhitaryan a sostegno di Rashford prima punta.

La conferenza stampa della vigilia di José Mourinho

Per la rimonta Berizzo si affida al consolidato modulo, a specchio rispetto ai padroni di casa, ed al miglior tridente possibile, quello formato da Iago Aspas, John Guidetti e Pione Sisto. In mediana Wass e Radoja saranno gli alfieri ai lati di Hernandez, mentre in difesa, solito quartetto composto da Mallo, Cabral, Roncaglia - in vantaggio su Fontas- e Jonny a protezione dei pali difesi da Sergio Alvares.

Il gol di Marcus Rashford, che ha deciso la sfida del Balaidos - Foto Europa League Twitter

Le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera; Lingard, Pogba, Mkhitaryan; Rashford. Allenatore: Josè Mourinho.



Celta Vigo (4-3-3): Sergio Alvarez; Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Hernandez, Wass; Aspas, Guidetti, Sisto. Allenatore: Eduardo Berizzo.