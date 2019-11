Europa League, Manchester United - Celta Vigo: le formazioni ufficiali

Il teatro dei sogni è l'ultima tappa dei playoff di Europa League per Manchester United e Celta Vigo: una delle due saluterà anzitempo la competizione, l'altra volerà a Stoccolma il 24 maggio, per giocarsi la finalissima. Notte di grande calcio ad Old Trafford, dove i Red Devils devono difendere il vantaggio per 1-0 accumulato al Balaidos, nella gara d'andata. Da una parte c'è una stagione da salvare, un trofeo europeo da riconquistare (l'ultimo che manca in bacheca), dall'altra la voglia di scrivere una nuova pagina di storia, tanto che Manchester è invasa da tifosi galiziani. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Manchester United

Dopo l'ampio turnover effettuato domenica in Premier, nel match perso 2-0 contro l'Arsenal, José Mourinho torna con gli ideali titolari. Tra i pali il portiere di coppa Romero, davanti a lui cerniera centrale composta da Blind e Bailly, con Valencia a destra e Darmian a sinistra. In mediana insieme ad Herrera ci sono Fellaini e Pogba, mentre davanti Lingard e Mkhitaryan affiancano il match-winner dell'andata, Marcus Rashford.

Manchester United (4-3-3) - Romero; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford, Mkhitaryan. All. Mourinho

Celta Vigo

Eduardo Berizzo ritrova a pieno regime Pablo Hernandez, dopo la leggera lombalgia che l'ha colpito nella scorsa settimana. Il cileno torna a dettare i tempi in mezzo al campo, con ai suoi lati Radoja e Wass. In difesa con Cabral confermato Facundo Roncaglia. Hugo Mallo e Jonny sulle fasce, Alvarez in porta. Davanti il tridente composto da Iago Aspas, Guidetti e Sisto.

Celta Vigo (4-3-3) - Alvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Hernandez, Wass; Iago Aspas, Guidetti, Sisto. All. Berizzo