Premier League, serata di recupero tra Southampton e Manchester United: le formazioni ufficiali

Si erano incontrate a febbraio, nella finale di Efl Cup, che si concluse con una vittoria Red per 3-2. Oggi, poco meno di tre mesi dopo, Southampton e Manchester United incrociano nuovamente i loro cammini, nel recupero della 28esima giornata di Premier League. La classifica di entrambe è già definita, Reds al sesto posto e Southampton a metà, ma in palio c'è l'orgoglio, oltre a un pizzico di voglia di rivincita. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Puel non cambia molto rispetto al classico undici: l'unica segnalazione riguarda la corsia di sinistra, con Targett al posto di Bertrand.

Southampton (4-2-3-1) - Forster; Cédric, Yoshida, Stephens, Targett; Davis, Romeu; Ward-Prowse, Tadić, Redmond; Gabbiadini. All. Puel

Mourinho insiste invece con Tuanzebe, lancia ancora Rooney e manda in campo anche Martial da prima punta. Fuori Pogba e De Gea, in porta ancora Romero. Panchina per Herrera.

Manchester United (4-2-3-1) - Romero; Jones, Bailly, Smalling, Darmian; Tuanzebe, Fellaini; Mata, Rooney, Mkhitaryan; Martial. All. Mourinho