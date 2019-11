Opinioni - Griezmann e Lacazette, incroci di mercato

In un periodo in cui le voci di mercato si rincorrono senza nulla invidiare ai cartoni animati quali Tom e Jerry o Wile E. Coyote, i calciatori, diretti interessati, si ritrovano nella scomoda situazione di dover scegliere la strategia per gestire il viavai di notizie. Attivare il silenziatore o uscire allo scoperto? Ognuno adotta la tattica che preferisce. Quella di Antoine Griezmann, però, è stata abbastanza sorprendente. L'attaccante francese, infatti, ha annunciato in diretta tv che ha 6 chances su 10 di volare alla corte di José Mourinho, al Manchester United. Nella prossima estate. In parole povere, esiste un 60% di probabilità che il Petit Diable diventi un Red Devil.

Il fatto è avvenuto durante la trasmissione Le quotidien sulla rete francese Tmc. Oltre alla rivelazione, l'attaccante attualmente in forza all'Atletico Madrid non si è risparmiato sviolinate all'indirizzo dell'ambiente e delle (sue prossime, a questo punto) strutture, dichiarando anche che spesso e volentieri ne parla con il suo compagno di Nazionale Paul Pogba, approdato ad Old Trafford nell'agosto scorso, ma che al contrario dell'ex Real Sociedad aveva scelto la strategia del silenzio, almeno fino all'ufficialità, giunta nella nottata tra il 9 e il 10 agosto.

Le controverse dichiarazioni hanno ovviamente lasciato strascichi pesanti e apparentemente in contraddizione con quando affermato da Griezmann giusto un paio di giorni prima: "Quando si parla di Lacazette non posso essere obbiettivo, dal momento che si tratta di un mio caro amico. Vorrei giocare insieme a lui nello stesso club, è uno che ama le combinazioni e il gioco di squadra". Peccato che, simpatica coincidenza, al posto che giocare insieme, l'attuale numero 10 del Lione sostituirà probabilmente l'amico in biancorosso.

Alexandre Lacazette sarà infatti un giocatore dell'Atletico Madrid. Il presidente dell'OL Aulas ha già dichiarato che esiste un accordo verbale, che il giocatore vorrebbe tentare una nuova esperienza e che i termini dell'accordo saranno discussi quando all'Atletico verrà ridotta la sanzione che gli impedisce al momento di operare sul mercato - anche se lo sconto sembra dietro l'angolo.

Curiose sono però le parole spese dall'attaccante: "Griezmann sta premendo per farmi andare a Madrid". Al suo arrivo, però, c'è buona probabilità che i due non si incroceranno, oppure lo faranno solo per scambiarsi le chiavi dell'armadietto al Wanda Metropolitano, il nuovo stadio dei Colchoneros.

Insomma, Griezmann avrebbe chiamato l'amico Lacazette a Madrid, con la volontà di giocare insieme a lui, salvo poi affermare che il suo trasferimento allo United è al 60% possibile e rincarare la dose: "Voglio vincere titoli, sono arrivato a un punto nel quale segnare e giocare bene non è sufficiente. Vincere titoli, è questo quello che cerco e quest'estate è il momento di decidere il mio futuro". Dichiarazioni in leggera controtendenza che chiudono un rebus di difficile risoluzione e gettano ulteriori interrogativi anche sul trasferimento di Lacazette a Madrid. Una vicenda quantomeno curiosa che potrebbe vedere l'epilogo nei prossimi mesi, aspettando (im?)pazientemente le prossime parole...