Arsenal - Chelsea in finale FA Cup 2017 (2-1) La FA Cup è dell'Arsenal!!

Con la premiazione dell'Arsenal si può concludere la diretta. Vi ricordo il risultato: Arsenal batte Chelsea 2-1 e si aggiudica la FA Cup 2016/2017!

20.42 Alza il trofeo al cielo capitan Mertesacker!!!

20.38 Arriva il trofeo per i Gunners.

20.36 Premiazione ora per il Chelsea, la squadra sconfitta.

20.34 Arsenal che dunque porta almeno a casa qualcosa, dopo una stagione deludente. Annata del Chelsea che resta stratosferica nonostante la sconfitta, ma sicuramente perdere in finale fa sempre male, specie per chi come Terry è all'ultima partita in Blues.

20.33 Farà sicuramente discutere il gol assegnato a Sanchez, ma sicuramente l'Arsenal ha giocato meglio per larghi tratti del match, approfittando di un Chelsea probabilmente provato da una stagione giocata ad alti ritmi e rimasto in dieci dopo l'espulsione di Moses.

20.32 Arsenal dunque che torna ad essere la squadra con più vittorie in FA Cup, arrivando a 13 infatti ha sorpassato lo United, a quota 12.

20.31 Grande prestazione dell'Arsenal, che ha vinto 2-1, ma poteva segnare di più, come dimostrano i pali colpiti da Welbeck e Ozil, grande prestazione dietro di Mertesacker, che non ha fatto passare quasi nulla.

20.30 Dopo la mezz'ora di buio il Chelsea se l'è giocata alla pari, riuscendo a trovare il pareggio con Diego Costa, ma mancando il secondo colpo, sempre con l'ex Atletico Madrid.

20.29 Scuro in volto Conte, che ha visto i suoi svegliarsi solo dopo mezz'ora di partita e sotto di un gol.

20.27 Festeggia l'Arsenal, che grazie al 2-1 si porta a casa la coppa!!

90'+4' Finisce qui!! L'Arsenal vince la FA Cup!!!

90+4' Spazza con violenza Mertesacker, dopo che il Chelsea stava portando avanti un contropiede pericolosissimo, partita che probabilmente si chiude qui.

90'+3' CAMBIO ARSENAL: esce Sanchez, entra Elneny.

90'+3' Chelsea che prova a spingere, ma il tempo stringe.

90'+2' Palla in mezzo per Ozil, il tedesco manca il colpo per un soffio.

90' Quattro minuti di recupero.

88' CAMBIO CHELSEA: esce Diego Costa, entra Batshuayi.

87' OZIL MANCA IL COLPO DEL KO!! Clamoroso errore dell'ex Werder, che si trova completamente solo in area, si libera dell'ultimo difensore e calcia a botta sicura, centrando clamorosamente il palo, con la palla che poi rimbalza sulla gamba di Courtois e va fuori!

86' DIEGO COSTA!! MIRACOLO DI OSPINA!! Palla deliziosa di Kantè in area, arriva di forza Diego Costa che come prima si porta avanti la palla col petto e calcia, ma stavolta Ospina è miracoloso e riesce a intuire la traiettoria del tiro, deviandolo!

84' BELLERIN!! Altra incursione del terzino, che stavolta fa tutto da solo, ma il suo diagonale si spegne di poco oltre il secondo palo!

82' CAMBIO ARSENAL: esce Chamberlain, entra Coquelin.

82' DAVID LUIZ! Sul piazzato si avventa il difensore, che di testa gira la palla di poco a lato!

81' Ammonito Xhaxa.

79' Palla per Giroud sulla destra, seguono tutti il francese che mette in mezzo per l'inserimento di Ramsey in area il quale, lasciato solo, colpisce di testa e mette in rete!

79' RETE!RETE!RETE!!! CI PENSA SUBITO RAMSEY A RIPORTARE SOPRA I GUNNERS!!

77' CAMBIO ARSENAL: esce Welbeck, entra Giroud.

76' Palla in mezzo di Willian, gran stop di Costa che col petto manda fuorigiri il marcatore e scarica in rete il gol del pareggio!

76' GGGGOOOOOOOOOLLLLL!!!!! PAREGGIA DIEGO COSTA!!!!!!

75' L'Arsenal può ora permettersi il lusso di gestire il pallone, cercando di far scorrere via l'ultimo quarto d'ora senza rischi.

72' CAMBIO CHELSEA: esce Pedro entra Willian.

71' Arsenal all'assalto dell'area Blues, tiene botta a fatica la squadra di Conte.

70' Ritmi che sono inevitabilmente calati ora a Wembley, il Chelsea ora in dieci vede l'impresa ancora più ardua.

68' ESPULSO MOSES!! L'esterno cade in area, per l'arbitro è simulazione e secondo giallo!

65' BELLERIN!! Incursione velocissima dell'esterno con tiro al volo, Courtois blocca in tuffo con sicurezza un diagonale violentissimo e per nulla semplice!

63' Tenta ora l'apertura impossibile Ozil per Welbeck, chiude la difesa del Chelsea.

62' CAMBIO CHELSEA: esce Matic, entra Fabregas.

59' Ammonito Kantè.

59' PEDRO! Prova la bomba a giro l'ex Barca, ma la palla termina di poco fuori.

57' Ammonito Moses per fallo tattico.

55' Fantastico tre contro uno sprecato dall'Arsenal, che si fa deviare il passaggio finale.

54' Ammonito ora Holding, che ha fermato con le cattive Diego Costa.

53' L'Arsenal prova a rispondere, ma la palla in mezzo per Welbeck viene deviata.

51' MOSES! Gran palla recuperata da Kantè, palla che arriva rapidamente a destra dove Moses può sia crossare che calciare. Opta per il tiro, ma non angola abbastanza e Ospina in tuffo respinge.

50' Bellissima palla in mezzo di Hazard, Mertesacker ancora una volta è il più brillante e in scivolata riesce a chiudere Diego Costa e ottenere anche il rinvio dal fondo.

49' KANTÈ! Bordata dell'ex Leicester, Ospina è attento e blocca il bolide!

48' Blues che suonano la carica. Pedro ora si smarca bene e tenta di scaricare in porta, ma la palla viene ribattuta.

45' Si riparte!

19.37 Squadre di nuovo in campo.

19.25 Chelsea che ci ha messo molto ad entrare in partita, restando a lungo passivo. Solo nell'ultimo quarto d'ora la squadra di Conte ha preso le misure della partita ed ha iniziato a macinare gioco. Vedremo nella ripressa se i Gunners caleranno e i Blues riusciranno a riagguantare il match.

19.24 Restano molti dubbi sulla decisione di Taylor di assegnare la rete a Sanchez, dato che Ramsey sembra partecipare all'azione.

19.22 Arsenal meritatamente in vantaggio, dopo aver dominato per mezz'ora la squadra di Wenger non ha già chiuso la gara solo grazie alle prodezze di Cahill e Courtois.

45'+2' Finisce il primo tempo.

45'+2' Batte altissimo Alonso. Rinvio per Ospina.

45'+1' Atterrato Pedro dopo un cross di Moses, calcio di punizione dal limite destro dell'area.

45' Due minuti di recupero.

43' Gioco fermo per un'entrata dura di Ozil su Hazard, il belga resta a terra un minuto abbondante.

41' Chelsea che sta crescendo, ora il calcio piazzato battuto da Hazard viene fermato per fallo in attacco di Diego Costa.

39' PEDRO!! Suggerimento di Hazard, che trova Pedro in area, l'ex Barca ha spazio per calciare, ma manda clamorosamente in curva il pallone!

39' Moses prova la conclusione dopo essersi liberato del suo marcatore, palla ribattuta.

36' Le due squadre ora corrono molto, ma producono poco. Incursione di Sanchez che scatta sul filo del fuorigioco, ma sulla sterzata scivola e ottiene solo un angolo.

32' XHAKA! Botta dalla distanza di Xhaka, Courtois respinge!

32' Grossi problemi per Azpilicueta nel contenere Welbeck.

31' A spazzare la palla di Welbeck è stato ancora una volta Cahill.

30' WELBECK! Grande azione in velocità dei Gunners, Welbeck si ritrova a calciare in faccia a Courtois, ma è tropp defilato e il portiere riesce a deviare quel tanto che basta per salvare il risultato!

29' Si scalda Cech, ma non dovrebbe servire, si riparte con un corner per il Chelsea.

28' Palla in profondita per Diego Costa, Holding si fa superare e il bomber prova a colpire la palla in allungo, ma colpisce invece Ospina, che resta a terra.

26' Palla in mezzo di Alonso, sponda in mezzo, ma Mertesacker spazza ogni pericolo.

26' Sembra aver ora preso le misure dell'avversario il Chelsea, che sta giocando meglio ed aumentando i ritmi.

24' Brutta entrata di Pedro su Xhaxa, ma Taylor non estrae il cartellino.

23' Il Chelsea ora prova ad aumentare la pressione, palla in profondità di Matic, ma Diego Costa viene stoppato dalla difesa avversaria.

21' Kantè e Moses hanno spazio sulla destra ma perdono tempo e la palla passa ai Gunners. Serve una scossa ai Blues.

19' Battibeccano ora Azpilicueta e David Luiz, c'è qualcosa che non va nella difesa del Chelsea.

18' PALO DI WELBECK!! Sul calcio d'angolo svetta l'ex United, ma la palla sbatte sul palo!

18' Imbucata per Welberck, chiuso all'ultimo secondo da Marcos Alonso, in affanno i Blues.

17' Per ora è l'Arsenal a dominare, il Chelsea non riesce a uscire dal guscio.

16' CAHILL SALVA SULLA LINEA! Sulla destra Sanchez apre per Ozil che batte con un pallonetto Courtois, ma Cahill spazza mentre la palla sta entrando!

15' OCCASIONE CHELSEA! Incursione dalla destra, palla in mezzo per Diego Costa a rimorchio, ma lo spagnolo viene murato da due difensori!

14' SANCHEZ!! Bordata da lontano per il cileno, ma la palla va poco sopra la traversa.

13' I Gunners gestiscono il pallone, ora Ramsey prova l'imbucata, ma nessuno coglie il suo suggerimento.

12' Palla persa da Kantè che rischia di innescare Oxlade-Chamberlain, partita che si sta mettendo in salita per il Chelsea.

8' Ammonito ora Mertesacker, per un'entrata scoordinata su Pedro.

7' Tenta la reazione ora il Chelsea, dopo la decisione dubbia di Taylor.

4' Il Chelsea prova un rapido ribaltamento di fronte perdendo palla. Attacca l'Arsenal con Sanchez che tenta di mettere in mezzo, il pallone sbatte su un difensore e diventa buono per Sanchez in area che segna, ma vicino a lui c'era Ramsey, che era nettamente in fuorigioco. Inizialmente l'arbitro opta per il fuorigioco poi, consultatosi con l'arbitro di linea, decide che Ramsey si è disinteressato della sfera e assegna il gol!

4' GOOOOOOOL!!! INCREDIBILE A WEMBLEY!! HA SEGNATO SANCHEZ!!

3' Percussione ora di Sanchez che porta a un calcio d'angolo, dopo almeno due minuti di possesso palla Gunners. Courtois agguanta la sfera.

2' Arsenal che sta mettendo in campo una fittissima trama di passaggi.

0' Partiti!

18.34 Sarà il Chelsea a battere il calcio d'inizio.

18.32 Minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Manchester.

18.31 Squadre sul terreno di gioco. Manca pochissimo.

18.26 Coreografia spettacolare per quest'atto finale della FA Cup!

18.24 Un'immagine del riscaldamento dei Gunners.

18.18 La partita sarà seguita in tutto il mondo, entrambe le squadre vantano fan club dappertutto.

18.14 Conte vincendo il double replicherebbe le gesta di Carlo Ancelotti.

18.12 Le squadre si stanno scaldando.

18.10 Il pubblico inizia a riempire Wembley per sostenere le proprie squadre.

18.09 Il Chelsea in semifinale si è imposto per 4-2 sul Tottenham, rivale anche nella corsa al titolo. L'Arsenal invece ha battuto il City ai supplementari per 2-1.

18.07 L'anno scorso lo United si aggiudicò il trofeo battendo in finale ai tempi supplementari il Crystal Palace. Ora i Gunners possono controbattere.

18.05 L'Arsenal detiene il record di vittorie della FA Cup insieme allo United: 12. In parità anche le finali perse, ovvero 7.

18.00 Marcos Alonso è stato tra i protagonisti di questa stagione. L'ex viola sembrava essere stato un acquisto troppo costoso, ma, con il passaggio al 3-4-3, è diventato un elemento fondamentale per il Chelsea.

17.58 Il Chelsea vuole coronare una stagione da sogno, che ha visto di nuovo i Blues campioni d'Inghilterra, dopo un'annata tribolata. La squadra di Conte, dopo un solo anno di assenza, tornerà in Champions. Ora si punta il double.

17.53 L'Arsenal, che per la prima volta dopo 20 anni non è riuscito a qualificarsi alla Champions League, deve vincere a tutti i costi almeno questo trofeo, altrimenti la stagione sarà un disastro completo e Wenger tornerebbe per l'ennesima volta nel mirino di tutti.

17.50 La Roja infatti ha segnato l'ex Udinese come giocatore del Bayern Monaco, dando forse involontariamente una bollente indiscrezione di mercato.

17.49 Le speranze dell'Arsenal sono appese alla prestazione di questo ragazzo, ovvero Sanchez, protagonista indiretta di una gaffe non da poco della sua Nazionale.

17.47 Con la classica divisa blu il Chelsea.

17.43 Stando ai social dei Gunners, Wenger proporrà la difesa a tre, per provare a portare a casa il trofeo. Il francese si affida al secondo portiere Ospina e a Welbeck, attaccante tornato quest'anno dopo una serie interminabile di infortunii.

17.42 Queste le immagini dell'arrivo delle due squadre.

17.39 Si schiera invece così la squadra di Antonio Conte: Courtois; Cahill, David Luiz, Azpilicueta; Marcos Alonso, Kantè, Matic, Moses; Hazard, Diego Costa, Pedro.

17.37 Annunciate le formazioni ufficiali. Questa quella dell'Arsenal: Ospina; Monreal, Mertesacker, Holding, Bellerin; Ramsey, Xhaxa; Sanchez, Ozil, Oxlade-Chamberlain; Welbeck.

17.34 È giunta quindi l'ora di assegnare l'ultimo trofeo stagionale per le squadre inglesi. Il Chelsea punta il double, mentre l'Arsenal vuole evitare un'annata da disfatta totale.

17.30 Buon pomeriggio a tutti da Davide Marchiol e da tutta la redazione di Vavel Italia. Siamo agli sgoccioli della stagione, anche in Inghilterra: è tempo di finale di Fa Cup. Benvenuti dunque alla diretta scritta live e online di Arsenal-Chelsea.

La storia

Sarà il terzo derby di Londra della stagione tra le due compagini, i primi due si sono ovviamente svolti sul palco della Premier League, e sono terminati con due vittorie nette, rotonde: 3-0 Arsenal all'Emirates Stadium a settembre, 3-1 Chelsea a Stamford Bridge, a maggio.

Fonte immagine: Calciomercato.com

Esiste un solo precedente tra le due in finale di Fa Cup. Nel 2002, al Millennium Stadium di Cardiff, prossima sede della finale di Champions League tra Juve e Real, le reti di Parlour e Ljungberg regalarono il sigillo a Wenger. Erano altri tempi, però.

L'alsaziano va a caccia della sua settima Coppa d'Inghilterra: nel suo regno di oltre vent'anni ha conquistato la metà delle dodici coppe portate a casa dall'Arsenal nella sua storia, le ultime nel 2014 e nel 2015. Il Chelsea è più dietro, fermo a quota 7.

La stagione

Per i Gunners questa è la grande occasione per salvare una stagione finora molto deludente, con le eliminazioni rimediate tra Coppa di Lega, Champions League e l'amaro quinto posto in campionato, la prima volta in cui Wenger non ha centrato un piazzamento tra le top four.

Fonte immagine: Sky Sports

Il Chelsea, invece, com'è ben noto, si è già messo in tasca la Premier League e punta a raddoppiare, conquistando un double che sarebbe storico. Sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica per Antonio Conte e per i suoi.

Fonte immagine: Metro

Le parole

"Sarà importante mantenere alta la concentrazione, perché abbiamo festeggiato il titolo, giustamente, ma ora affrontiamo una squadra che deve salvare la propria stagione", ha affermato Conte in conferenza stampa alla vigilia, ribadendo che si fida molto dei suoi giocatori.

"Voglio soltanto vincere la coppa, sarebbe il coronamento degli ultimi due mesi di lavoro" ha invece affermato Wenger, che ha poi parlato del proprio futuro: "Non so se sarà l'ultima all'Arsenal, sicuramente non lo sarà da allenatore in generale".

Fonte immagine: Goal.com

Le scelte

Il tecnico francese deve fare i conti con assenze pesanti in difesa: Koscielny, squalificato, e Gabriel, infortunato, sono gli ultimi della lista e a loro potrebbe unirsi Mustafi, acciaccato. I tre davanti a Ospina (portiere di coppa) potrebbero essere Holding, Mertesacker e Monreal.

Sugli esterni di centrocampo spazio per il recuperato Oxlade-Chamberlain e per Kieran Gibbs, con Ramsey e Xhaka a lavorare nel mezzo. In avanti, insieme a Ozil e Sanchez, è ancora ballottaggio tra Welbeck e Giroud, anche se l'inglese sembra avvantaggiato.

Le scelte di Wenger.

Antonio Conte potrà invece contare su tutti gli effettivi a propria disposizione, schierando dunque il miglior starting XI possibile, a partire dalla difesa davanti a Courtois, la quale prevederà la presenza di Azpilicueta, David Luiz e Gary Cahill.

A centrocampo si rivedrà la diga franco-serba formata da Kanté e Nemanja Matic, con il grande ex Fabregas inizialmente in panchina. Nessun dubbio sugli esterni, Moses e Marcos Alonso, ancora meno in avanti: Pedro e Hazard a spalleggiare Diego Costa.