Juve-Real Madrid, Champions League (1-4): Ronaldo e Casemiro, chiude Asensio. Merengues in trionfo

Con la gioia del Real Madrid che festeggia in giro per il campo, Andrea Bugno e la redazione calcio di VAVEL Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento, a tra poco, per cronaca, interviste ed approfondimenti del post gara.

23.00 TOCCA A SERGIO RAMOS ALZARE LA CHAMPIONS LEAGUE 2016/17! PREMIATI TUTTI I CALCIATORI DEI MERENGUES, COMPRESO ZIDANE, PRIMA DELLA CONSEGNA DELLA COPPA! IL CAPITANO DEI BLANCOS SI FA LARGO TRA I COMPAGNI, PRIMA DI ALZARLA AL CIELO DI CARDIFF! IL REAL E' CAMPIONE D'EUROPA PER LA DODICESIMA VOLTA NELLA SUA STORIA!

22.55 E' il momento della premiazione. Ian Rush porta la coppa sul palco appena montato dall'organizzazione. Verrà premiata ovviamente prima la Juventus, prima della passerella dei Campioni.

22.50 Tutta la gioia di Cristiano Ronaldo a fine gara, mentre sul prato del Millennium Stadium i bianconeri sono chiaramente in lacrime. Quinta sconfitta di fila nelle ultime cinque finali di Champions raggiunge.

22.45 Il Real Madrid di Zidane scrive la storia della Champions League, diventando la seconda squadra nella storia a centrare il bis in due stagioni. Dopo il trionfo della passata stagione, arriva quello di Cardiff, rotondo, sonoro, sulla Juventus.

22.42 Non c'è stata partita nella ripresa. Juventus che è stata aggredita fin dal fischio d'inizio del secondo tempo dai mediani dei merengues. Saliti di colpo Kroos e Modric, gli spagnoli hanno legittimato grazie ai gol di Casemiro, Ronaldo e Asensio nel finale. Non pervenuta la squadra di Allegri, crollata mentalmente e fisicamente con il passare dei minuti.

FISCHIA BRYCH! E' FINITA! IL REAL MADRID E' ANCORA CAMPIONE D'EUROPA, PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA, LA TERZA IN QUATTRO ANNI!!! POKER SONORO RIFILATO ALLA JUVENTUS, CROLLATA NELLA RIPRESA DAVANTI AD UN REAL STRATOSFERICO!

92' Occasione per Morata, chiuso da Bonucci in scivolata. Legittima il Real Madrid, infierisce su una Juventus oramai ferma.

Dopo la punizione di Ronaldo, va via Marcelo sulla sinistra, che salta Dani Alves e pennella al centro per Asensio che gira di sinistro sul secondo palo. Poker merengues, la Coppa è ad un passo. Quattro di recupero.

90' ASENSIO!!!!! LA CHIUDE ASENSIO!!!! IL POKER DEL REAL MADRID!!!! FINISCE QUI LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE, I MERENGUES SONO CAMPIONI D'EUROPA! 4-1!!!

90' Punizione per il Real. Sulla sfera Cristiano Ronaldo che va a caccia dell'hattrick. Devia la barriera, ma i merengues restano in possesso.

Dentro anche Morata, esce uno stremato Toni Kroos.

88' Ci prova ancora la Juve con Higuain che imbecca il taglio di Dani Alves, ma Navas è pronto in uscita.

86' Cross di Mandzukic forte e teso per Higuain, che non trova il tempo per battere a rete. Ultimi quattro minuti separano il Real dalla dodicesima vittoria in Champions League.

84' Espulso Cuadrado! Esce sul pallone Sergio Ramos, che interviene duramente ma sulla sfera. Il colombiano lo spinge e viene espulso da Brych. Pessimo epilogo per i bianconeri, anche se la decisione è eccessiva.

82' Alex Sandro!!! Juve vicina al gol! Cross perfetto di Dani Alves, gira il brasiliano ma non trova il palo più lontano. Secondo cambio per Zidane, dentro Asensio per un ottimo Mariano Isco.

81' Altra occasione per i blancos. Ronaldo va via sulla destra ad Alex Sandro, centra per Bale che viene anticipato da Chiellini al momento della battuta a rete.

80' All'arrembaggio la Juve, che ci prova con Lemina e Mandzukic, ma senza riuscire a sfondare sulla sinistra. Chiudono Modric e Carvajal, uomini ovunque di Zidane, i migliori in campo dei merengues.

Ultimo cambio anche per Allegri, che toglie uno spento Dybala ed inserisce Lemina.

76' Straripante adesso i merengues. Isco va via benissimo a Dani Alves, che lo strattona alle spalle. Punizione per i blancos, con Bale pronto ad entrare. Esce Benzema, che lascia il posto al gallese.

75' Insiste il Real, tambureggiante in questo finale. Prima Benzema, poi Marcelo, si salva la Juventus.

75' Prova a risalire la corrente la Juve, sulla destra, con Cuadrado. Cross sbilenco del colombiano, emblema di una pessima ripresa dei bianconeri.

73' Cristiano Ronaldo! Real ad un passo dal poker con il portoghese. Benzema fa quel che vuole al limite dell'area, apre per Marcelo che spara una fucilata al centro per il lusitano, il cui piatto destro termina alto sopra la traversa. Real in controllo totale della gara.

72' Giallo anche per Cuadrado, che atterra Cristiano Ronaldo da dietro. Giusta anche questa la decisione del tedesco Brych.

70' Seconda mossa di Allegri, dentro anche Marchisio al posto di Pjanic. Giallo anche per Alex Sandro, tanta frustrazione nella Juve adesso.

69' Prova a scuotersi, senza però riuscirci, la Juventus. Sterile il possesso palla dei bianconeri, fin troppo molli in questi primi venti minuti di secondo tempo. Si chiude bene adesso il Real Madrid, compatto e quadrato nella propria trequarti.

66' Primo cambio per Allegri. Dentro Cuadrado, esce Barzagli. Dani Alves scala nel ruolo di terzino, con il colombiano davanti.

1-2 pazzesco, stordente, del Real Madrid, che è salito di colpi in pressione, in fase di non possesso. Irretita la Juventus, che ha aspettato fin troppo nella propria metà campo lasciandosi mangiare letteralmente dai blancos. Prima Casemiro, poi Cristiano Ronaldo. Doppio vantaggio durissimo da ribaltare per i bianconeri.

63' RONALDO!!!! CRISTIANO RONALDO!!!!! ANCORA LUI! JUVENTUS IN BAMBOLA!!!! MODRIC RECUPERA SU MANDZUKIC, SCAMBIA CON CARVAJAL E PENNELLA PER L'ACCORRENTE RONALDO, CHE BEFFA LA DIFESA BIANCONERA ED INSACCA A TU PER TU CON BUFFON! 3-1 REAL MADRID!!!

Sembrava un'azione finita quella dei merengues, frustrata dalla difesa della Juventus che, tuttavia, si era abbassata troppo in questa frazione di ripresa. Di gran carriera, dalle retrovie, il destro del mediano brasiliano a pulire la sfera e a centrare, con deviazione di Khedira influente, l'angolo alla destra di Buffon, quasi incolpevole, ma in ritardo.

61' CASEMIRO!!!!! ANCORA CASEMIRO!!!! ANCORA DA LONTANISSIMO, COME CONTRO IL NAPOLI!!!! ARRIVA LUI DALLA DISTANZA, CALCIA CON VIOLENZA E PRECISIONE, BUFFON NON PUO' ARRIVARCI!!!! 2-1 REAL MADRID!

59' Altra persa della mediana della Juve: Carvajal dentro per Isco, il cui mancino risulta larghissimo. Allegri prova a strigliare i suoi.

58' Male la Juve in questo avvio, aggredita dal pressing del Real. Kroos apre per Marcelo, che pennella sul secondo palo a giro per Ronaldo, ma il portoghese non c'arriva.

57' Non riesce ad alzare il baricentro la Juventus, con Higuain e Dybala che non riescono a tenere la sfera, attaccati puntualmente da tre o quattro avversari a turno. Insistono i merengues.

Si scalda Gareth Bale, tra l'ovazione dei tifosi del Real Madrid.

56' Ancora Real! Sergio Ramos chiude Higuan e fa ripartire i suoi. Break di Kroos che apre per Cristiano Ronaldo. Il portoghese apre per Isco, a rimorchio per Marcelo, il cui sinistro risulta però largo.

54' Insistita azione del Real Madrid: Carvajal apre per Marcelo, che serve a rimorchio Modric, il cui sinistro risulta però debole e centrale. Blocca Buffon.

52' Ammonito Toni Kroos, per un fallo, brutto, su Khedira. Fuori tempo l'intervento del tedesco sul connazionale.

50' Molta confusione in questo avvio, con le squadre che stentano ad organizzare una manovra degna di tal nome. A terra Dani Alves, colpito da Marcelo.

Fallo in attacco di Varane su Bonucci, con la difesa della Juventus che ha però rischiato. Resta a terra il difensore italiano, che dopo un paio di minuti di confusione riesce a tornare in campo.

48' Barzagli! Prima sbaglia, non riuscendo ad intervenire sul lancio di Marcelo per Isco, ancora in profondità, poi recupera chiudendo in angolo.

46' Prima iniziativa di marca spagnola, con Ronaldo che beffa Barzagli in profondità ma non riesce con l'esterno a servire Benzema.

21.50 Tornati tutti i protagonisti sul manto erboso, si può ripartire. Non ci sono cambi, si riparte con il Real che darà il via alla ripresa.

21.47 Ancora qualche minuto e si riparte, con le squadre che sono ancora nei rispettivi spogliatoi. A breve il ritorno in campo.

21.42 Il pareggio, splendido, di Mario Mandzukic.

21.40 Diamo un rapido sguardo ai gol, partendo ovviamente da quello del Real di Cristiano Ronaldo dello 0-1.

21.38 Succede tutto in poco più di sette minuti. Il Real, dopo un avvio di sofferenza, con Higuain e Pjanic vicini al vantaggio, passa con Cristiano Ronaldo: un lampo, fulmineo, quello del portoghese, abile a staccarsi dalla marcatura e beffare Buffon sul secondo palo. Distrazione da una parte, distrazione dall'altra, con la difesa dei merengues che concede troppo ad Higuain e Mandzukic, che stoppano e giostrano la sfera prima della rovesciata vincente del croato. Partita tutto sommato equilibrata, con i bianconeri che si sono fatti preferire nei quindici di gioco, prima di subire il ritorno dei blancos.

21.35 FISCHIA BRYCH! FINISCE 1-1 UN BEL PRIMO TEMPO, SCOPPIETTANTE, APERTO, PIMPANTE, AL MILLENNIUM STADIUM DI CARDIFF! A CRISTIANO RONALDO HA RISPOSTO, DOPO SETTE MINUTI, MARIO MANDZUKIC!

45' Destro secco di Casemiro dal limite dell'area, palla che termina ampiamente a lato. Si chiude bene la Juventus al limite dell'area. Ci saranno due minuti di recupero.

43' Ritmi calati in questo finale, con le squadre che dopo la battaglia sembrano accettare il verdetto di questa prima frazione, gestendo il possesso palla. Tentativo di Carvajal sulla destra, ma il suo cross è preda di Buffon.

40' Si ritorna a giocare con la Juve in proiezione offensiva. Distratta la difesa del Real su una rimessa laterale, il cross di Mandzukic viene respinto da Sergio Ramos, ma sui piedi di Pjanic che calcia di prima intenzione, ma trova l'opposizione di Varane.

37' Altra sgroppata di Alex Sandro, che prova a saltare Carvajal ma non ci riesce. Il brasiliano si trascina la sfera sul fondo, ma per Brych c'è angolo. Imbufalito Carvajal. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

Parte l'argentino con il mancino, mura la barriera, forse con un braccio. Si gioca.

34' A terra Dybala sulla trequarti. Buona giocata su Modric, che in ritardo atterra l'argentino. Punizione da buona posizione per i bianconeri. La Joya e Pjanic sulla sfera.

33' Ronaldo!!! Che occasione per Cristiano, che fallisce clamorosamente! Va via sulla sinistra Isco, che beffa Barzagli in profondità e pennella per Ronaldo, che distratto dal taglio di Benzema cicca di testa e non riesce ad indirizzare sul secondo palo!

31' Brutto fallo a centrocampo, anche ingenuo, di Sergio Ramos su Dani Alves. Giallo per lo spagnolo, irremovibile Brych nella sua decisione.

30' Dopo il pareggio della Juve è il Real a farsi preferire, con i bianconeri che si sono nuovamente rintanati nella propria metà campo. Ci prova Ronaldo in rovesciata, chiude Alex Sandro.

Importantissima risposta, pronta, decisa, da parte della Juventus, che sta trovando sulla sinistra linfa vitale dove mettere in difficoltà la difesa del Real Madrid e quel Carvajal che aveva fornito l'assist per Ronaldo dell'1-0. Impatta Mandzukic, splendida finale, apertissima, con le squadre che se la giocano a viso aperto.

27' MANDZUKIC!!!!! IL PAREGGIO IMMEDIATO DELLA JUVENTUS!!!!! MARIO MANDZUKIC, UN GOL PAZZESCO IN ROVESCIATA!!!! PERFETTA APERTURA PER ALEX SANDRO, CHE DI PRIMA INTENZIONE METTE AL CENTRO PER HIGUAIN. SPONDA PER MANDZUKIC, CHE STOPPA DI PETTO E SI COORDINA PER LA ROVESCIATA, CHE SI INSACCA ALLE SPALLE DI UN INCOLPEVOLE NAVAS! 1-1!

26' Higuain! Murata la sua conclusione di mancina dopo un paio di potenziali occasioni da una parte e dall'altra. Dybala sbaglia il passaggio filtrante per Alex Sandro, dando il là al contropiede madrileno, che Isco non capitalizza. Dalla parte opposta buono il cross per il PIpita, che però trova il muro dei blancos.

24' Cross dalla sinistra di Alex Sandro, con la Juve che insiste sulla corsia mancina, ma Mandzukic anticipa anche Higuain togliendogli una facile conclusione di mancina. Palla che termina tra le braccia di Navas.

22' Prova a rispondere la Juventus. Azione insistita sulle due corsie laterali, ma i cross di Alex Sandro e Dani Alves vengono contrati dai difensori spagnoli.

Perfetto, fantastico, chirurgico il movimento a staccarsi dalla marcatura di Ronaldo. Altrettanto al bacio l'assisti di Dani Carvajal, lucidissimo nel trovare il portoghese al limite piuttosto che crossare per Benzema, marcato da cinque bianconeri in area. Vantaggio merengues.

20' RONALDO!!!! CRISTIANO RONALDO!!!!! IL REAL MADRID E' IN VANTAGGIO!!!!!! GENIALE L'APERTURA DI BENZEMA PER RONALDO, CHE SCARICA PER CARVAJAL SULLA DESTRA. PERFETTO IL SERVIZIO DEL TERZINO SPAGNOLO PER LO STESSO PORTOGHESE, CHE ALL'ALTEZZA DEL DISCHETTO NON FALLISCE! 1-0 REAL!

19' Schermaglie in area di rigore del Real Madrid tra Varane e Mandzukic: sul cross di Dani Alves il difensore francese aggancia involontariamente l'attaccante croato, che va giù, ma per Brych si gioca. Giusta la sua decisione.

18' Transizione improvvisa del Real, con Benzema che crea il break ed apre per Cristiano Ronaldo: corrono in chiusura cinque bianconeri, con Alves che interviene dritto sul pallone al momento del tiro del portoghese.

17' Buono scambio nello stretto, sulla sinistra, tra Benzema - che si sta allargando molto - e Marcelo: il brasiliano arriva al cross beffando Barzagli, ma non trova Ronaldo. Anticipa Chiellini e rinvia in fallo laterale.

15' Dopo un avvio prorompente, la Juventus si è leggermente abbassata nella propria metà campo, lasciando al Real la libertà di manovrare senza però pungere.

13' Si fa largo in area di rigore Karim Benzema, servito dal cross di Marcelo dalla sinistra: il francese prova a liberarsi per la conclusione, ma stoppa con la mano. Punizione Juve.

11' Primo giallo del match: stoppa male Dybala in mediana, Kroos ne approfitta e rimedia il fallo in recupero della Joya. Giallo per lui.

10' Lancio in profondità di Modric per Ronaldo, controllato a vista da Chiellini.

9' Prima sortita offensiva del Real con Cristiano Ronaldo, che serve l'accorrente Modric, fermato al limite da Chiellini e Bonucci. Attentissima la difesa dei piemontesi.

La prima annotazione tattica dell'incontro è nel modulo del Real Madrid, con Isco che parte alle spalle delle due punte, Ronaldo e Benzema, ma si scambia moltissimo con Kroos, che va a pressare in fase di non possesso sui mediani bianconeri.

7' Pjanic!!! Clamorosissima occasione per la Juventus! Arrembante la squadra di Allegri, con Mandzukic che pennella ancora al centro trovando Ramos di testa, ma sulla respinta è il mediano ex Roma a stoppare indisturbato al limite: destro secco, sul quale Keylor Navas si supera!

6' Si chiude benissimo la Juventus, molto aggressiva in uscita sui portatori di palla. Sterile, fin qui, il fraseggio madrileno.

4' Higuain! Primo squillo del Pipita, che va via tra due uomini del Real e calcia di prima intenzione, ma centralmente. Blocca in due tempi Navas.

3' Spinge Mandzukic sulla sinistra, servito ottimamente da Daniel Alves: il cross del croato per Higuain è preciso, la girata del Pipita è centrale. Blocca Navas.

3' Riparte il Real, ma l'iniziativa solitaria di Benzema viene frustrata sul nascere da Barzagli. Molto strette le linee difensive dei blancos.

1' Prima offensiva bianconera, fermato Daniel Alves in prima battuta, poi il cross di Mandzukic è preda di Kroos.

Fischia Brych, la Juventus da il via alla Finale di Champions League! Partiti!

Ci siamo! Rituali di presentazione svolti, è tempo di scendere in campo e di dare fiato alle trombe! Si parte!

20.43 Squadre in campo tra il boato della folla festante. Tutto pronto per l'inno della Champions League a Cardiff. Arriva anche Ian Rush con la Coppa, oramai tutto è pronto.

20.38 Squadre già pronte nel tunnel che precede il manto erboso. Ultimi minuti di concerto e poi il palcoscenico sarà tutto per i calciatori di Juventus e Real Madrid.

20.35 Prende il via la cerimonia di presentazione, con i Black Eyed Peas sul palco del Millennium Stadium.

20.25 Dalla Juve al Real, con Cristiano Ronaldo che carica così i suoi.

20.20 Sale la tensione, squadre in campo per il riscaldamento. Queste le immagini che vedono protagonista la Juve.

20.05 In attesa dell'ingresso in campo dei protagonisti per il riscaldamento pre partita, è arrivata puntuale anche la Coppa.

20.00 Tornano negli spogliatoi Bonucci e Mandzukic, visibilmente sorridenti, apparentemente sereni e tranquilli.

19.50 Ufficiale anche l'undici della Juventus, con Allegri che conferma Barzagli e Dani Alves sulla destra.



Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. All: Allegri.

Ed un tour nello spogliatoio dei bianconeri.

Nel frattempo, la Juventus testa il manto erboso del Millennium Stadium.

19.40 E' ufficiale la formazione del Real Madrid scelta da Zinedine Zidane. Andiamo a scoprirla assieme.



Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. All: Zidane.

19.35 L'arrivo allo stadio della Juventus, con i protagonisti visibilmente tesi. Questi nel dettaglio Buffon, Chiellini ed Allegri.

19.25 Dallo spogliatoio del Real Madrid, a quello della Juventus. Queste le immagini pubblicate qualche minuto fa dal profilo Twitter dei bianconeri.

19.20 Nel frattempo, diamo uno sguardo all'interno degli spogliatoi del National Stadium of Wales, partendo da quello dei merengues, che giocheranno in viola.

19.15 Tutto pronto. Un'ora e mezza al fischio d'inizio della finale di Champions League, edizione 2017. Si gioca a Cardiff, come detto, in un Millennium Stadium che presenterà il tetto chiuso. Queste le prime immagini.

Buonasera amici lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla partita Juventus - Real Madrid in diretta, atto finale della UEFA Champions League 2017. Al Millennium Stadium di Cardiff le squadre di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane si giocano il più ambito trofeo per club del globo intero. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di VAVEL l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Dieci mesi di passione, gol, emozioni, con la data del 3 giugno cerchiata in rosso dalle pretendenti alla Coppa dalle grandi orecchie. Due soltanto le squadre che sono riuscite a giungere all'atto finale della Champions League attraverso un cammino tortuoso, pieno zeppo di ostacoli, magistralmente superati.

Da una parte la Juventus, dall'altra il Real Madrid, due grandissime squadre che si batteranno per conquistare l'agognato trofeo. Tanti i punti di forza dell'una e dell'altra squadra, tante le sfide che andranno in scena sul manto erboso del Millennium Stadium di Cardiff. Il tutto, nella nostra guida all'evento Juventus - Real Madrid in diretta in diretta.

Gli incroci, i grandi ex di Juventus - Real Madrid

Sfida tra Juventus e Real Madrid che racconta, all'interno delle pieghe della partita stessa, la storia di intrecci di mercato e di trasferimenti, tra passato presente e futuro. Si parte da Zinedine Zidane, stella dei bianconeri passato ai blancos prima di vincere la Champions e sedersi poi sulla panchina dei merengues, per passare a Morata, Khedira e, ovviamente, Gonzalo Higuain.

Le scelte dei due allenatori di Juventus - Real Madrid in diretta

In casa Juventus Allegri conferma lo schieramento con Barzagli e Daniel Alves entrambe in campo, mentre l'arma Cuadrado verrà utilizzata a gara in corso. L'ex Barcellona agirà davanti con Dybala e Mandzukic alle spalle di Gonzalo Higuain. Pjanic in coppia con Khedira in mediana, mentre il resto della difesa, davanti al solito Buffon, sarà composta da Bonucci e Chiellini centralmente e da Alex Sandro sulla sinistra.



Risponde Zidane con dieci undicesimi dell'once de gala. L'unico assente - dovrebbe partire dalla panchina - è il padrone di casa, Gareth Bale, sostituito da Isco tra le linee alle spalle di Cristiano Ronaldo e Benzema. Modric a dettare i ritmi in mediana, con Kroos e Casemiro a completare il reparto. Marcelo e Carvajal i terzini di spinta, con Varane a far coppia con Sergio Ramos centralmente. In porta Keylor Navas.

Gli schieramenti di Juventus - Real Madrid

Juventus - Real Madrid in diretta

Le parole della vigilia

Giornata di vigilia, quella di ieri, tra ansia e tensione. L'evento si avvicina, le conferenze stampa dei rispettivi allenatori, e di parte dei protagonisti, a stemperare parte dell'attesa. Allegri predica calma, più facile a dirsi che a farsi, Daniel Alves e Buffon sfidano il Real Madrid, forte dei favori del pronostico.

Di contro, Zidane fa pretattica per quel che riguarda la presenza di Bale, mentre Marcelo punta tutto sul repeat, sul bis. Questo ed altro, nelle parole dei protagonisti che trovate di seguito.



