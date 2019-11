Atlético Madrid - Griezmann rassicura: "Manchester United? Momento difficile, ma resto qui"

Dopo un periodo piuttosto negativo ed una stagione tutto sommato deludente, arriva finalmente una notizia positiva per l'Atlético Madrid di Diego Simeone. Il blocco del mercato in entrata imposto prima e confermato di recente dal TAS a causa di alcune infrazioni nella compravendita di cartellini porterà meno danni del previsto ai Colchoneros, che sembravano rassegnati all'idea di perdere la propria stella Antoine Griezmann in direzione Manchester United senza poterla sostituire adeguatamente, in particolare dopo la vittoria in finale di Europa League che ha garantito ai Red Devils l'accesso alla Coppa dei Campioni della stagione 2017-2018.

"Ora più che mai #Atleti #Tuttiuniti"

Tuttavia, dopo il post pubblicato su Twitter 72 ore fa che vedete sopra, le Petit Diable è uscito allo scoperto in maniera forte nella giornata di oggi in una brevissima intervista rilasciata ai microfoni di Telefoot. Riferendosi alla sanzione legata all'acquisizione di cartellini da parte degli spagnoli, ecco cos'ha dichiarato il francese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Questo è un momento difficile per il club e per i miei compagni di squadra. Sarebbe un brutto scherzo partire. Insieme al mio procuratore, Eric Olhats, ho deciso di restare anche nella prossima stagione".

Un gesto di fedeltà ed amore, ma anche una notizia che sicuramente non avrà fatto impazzire di gioia Josè Mourinho, che adesso dovrà "accontentarsi" di un connazionale dell'attuale nuemro 7 degli Atléti, ovvero Alexandre Lacazette. Quest'operazione ancora è tutta da compiere, ma sembra ci sia l'interesse di tutte le parti per concludere al più presto tutti i discorsi dopo che l'attaccante transalpino aveva ufficiosamente annunciato l'addio al club attuale, l'Olympique Lione, giusto qualche mese fa, poichè alla ricerca di una situazione migliore di quella attuale, che potesse garantirgli qualche successo in più sia in chiave nazionale che europea.