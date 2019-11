Amichevoli internazionali: Belgio e Russia ok, Turchia fermata sul pari

Dopo la chiusura della stagione dei club, avvenuta con la finale di Champions League vinta dal Real Madrid sulla Juventus, iniziano le canoniche due settimane dedicate alle nazionali. Ad inaugurare questi quattordici giorni ci hanno pensato tre amichevoli internazionali giocatasi ieri sera: Belgio-Repubblica Ceca, Ungheria-Russia e Macedonia-Turchia.

Belgio - Repubblica Ceca 2-1

Come ci si aspettava alla vigilia sono i Diavoli Rossi a fare la partita, seppur orfani del loro leader, Eden Hazard, infortunatosi nella mattina di ieri. La prima emozione della gara arriva al quarto d'ora di gioco con De Bruyne che dall'out di sinistra mette in mezzo un pallone molto pericoloso che si stampa sul palo. Al 17' Batshuay spreca un occasione d'oro a tu per tu con Vaclik, ma si fa perdonare poco dopo quando dal limite dell'area scocca un preciso mancino che vale l'1-0. Il vantaggio del Belgio però dura poco perché al 29' De Bruyne la combina grossa perdendo palla in area di rigore, Krejci si presenta davanti a Courtouis e serve Krmencik che a porta vuota non può sbagliare: 1-1. La Repubblica Ceca prende fiducia e continua a spingere con Schick che colpisce il palo, ma a segnare è nuovamente il Belgio. Questa volta a bucare la porta ceca è Fellaini che svetta sopra tutti da calcio d'angolo. L'ultimo brivido lo regala ancora la nazionale ospite che va vicina al pari con Soucek, ma il suo tira impatta ancora una volta sul palo graziando Courtouis.

Ungheria - Russia 0-3

Netta vittoria della Russia contro l'Ungheria, una delle sorprese di Euro 2016. Gli ospiti si buttano sin da subito in avanti, trovando al 20' il gol del vantaggio con Smolov che, dopo una bella cavalcata sulla destra, si accentra e trafigge Gulacsi. L'Ungheria prova allora a rendersi pericolosa, spaventando la Russia con Dzsudzsak dalla lunga distanza, ma la sua conclusione finisce larga. Al 40', però, è nuovamente la squadra di Cherchesov ad andare in gol: Samedov batte dalla bandierina e nella confusione di centro area, la palla viene incocciata da Eppel che così infila il proprio portiere. Il colpo del ko arriva al 90' con Poloz a concludere un bel contropiede con un tiro da fuori area.

Macedonia - Turchia 0-0

Poche emozioni alla Philip II Arena, lo stadio che ospiterà il prossimo agosto la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Manchester United. Tra Macedonia e Turchia comanda l'equilibrio, anche se la partita la fanno i padroni di casa, guidati dagli italiani Pandev e Nestorovski abili a impensierire la difesa turca per tutti i novanta e più minuti della gara, ma non così tanto da poterla bucare. Dei quattordici tiri effettuati dai padroni di casa, solo quattro hanno inquadrato lo specchio della porta, ma se Angelovski deve preoccuparsi della scarsa vena realizzativa dei suoi attaccanti, può certamente felicitarsi della solidità difensiva. Infatti, la Russia, non ha mai impegnato Dimitrievski che ha terminato la gara con i guanti puliti.