Arsenal, ora è ufficiale: preso Kolasinac

Dopo il rinnovo di Arsène Wenger, arriva la seconda ufficialità estiva in casa Arsenal. Con un comunicato sul proprio sito, i Gunners hanno infatti annunciato l'acquisto di Sead Kolasinac dallo Schalke 04, confermando le indiscrezioni che circolavano già da qualche settimana. Il bosniaco arriva a Londra a parametro zero, essendo il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2017 con il club di Gelsenkirchen.

Secondo quando riportato dalla stampa inglese, il giocatore dovrebbe percepire un ricco ingaggio di circa 8 milioni a stagione, cifre fuori mercato per tanti altri club interessati, tra i quali si annoverano il Milan e la Juventus, entrambi vicini al giocatore soprattutto a Gennaio. La penuria di terzini ha spinto l'Arsenal a investire prepotentemente per accaparrarsi il bosniaco, sfruttando anche il fatto che il costo del cartellino è pari a zero, come detto.

Dal punto di vista tecnico e tattico, Kolasinac fitta perfettamente nel sistema di Wenger: è in grado di coprire la posizione di esterno basso, ma anche di esterno alto con un'eventuale difesa a tre, così come il ruolo di terzo centrale di sinistra. Duttilità che garantisce anche Nacho Monreal, le cui prestazioni sono salite di livello negli ultimi mesi, ma che ha comunque spesso rappresentato un punto debole nell'undici ideale del tecnico alsaziano.

Il bosniaco è utile anche per colmare il gap fisico con tante dirette concorrenti, le quali possono contare su difese molto più robuste rispetto a quella dei Gunners. Le cinque stagioni nello Schalke 04 hanno rappresentato un banco di prova importante per Kolasinac, che è ora pronto al grande salto: nel nord di Londra avrà la grande occasione per affermarsi. L'ambiente nutre molta fiducia, sta ora al classe 1993 confermarla con le prestazioni.

