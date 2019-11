Risultato finale Italia - Uruguay in diretta, amichevole internazionale LIVE 3-0: tutto facile per gli azzurri

L'Italia batte l'Uruguay per 3-0: prima rete nel primo tempo di Giminez (autogol nr), nella seconda frazione di gioco segnano anche Eder e de Rossi su rigore. Prova convincente degli azzurri. Per stasera è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI

91' GOOOOOOOOL DELL'ITALIA, rigore perfetto di De Rossi. 3-0 per l'Italia

90' Andrà De Rossi a battere il rigore

90' RIGORE PER L'ITALIA: Gimenez atterra El Shaarawy in area

90' Saranno tre i minuti di recupero

87' Italia che ora gioca sul velluto: angolo

Rivediamo il gol

82: Cross Gabbiadini, l'attaccante dell'Inter di testa da dentro l'area piccola insacca la rete del 2-0

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'ITALIA CON EDER

81' Altro cambio azzurro dentro Gabbiadini esce Immobile.

81' cambio nel uruguay entra Corujo esce Maxi Pereira

77' Altro cambio per l'Italia: dentro Chiellini e fuori Barzagli

76' Ottima percussione di El shaarawy, ma ottima risposta di Muslera che mette in angolo.

74' Eder si mangia il gol del raddoppio: ottimo cross di Spinazzola, l'attaccante dell'Inter prova il colpo di testa da posizione ravvicinata ma non inquadra la porta

73' Cambi nell' Uruguay : entra Alejandro Silva esce Rolan

71' Ritmi calati rispetto al primo tempo di gioco

69' Uruguay in attacco, ma bravo Montolivo che recupera palla

66' Tiro da dimenticare per Montolivo e Ventura si arrabbia

65' conclusione ribattuta di Eder da Coates.

64' Altro cambio per l'Italia: dentro El Shaarawy, fuori insigne

61' Giallo per Nandez

59' A segno Caceres, ma l'arbitro francese annulla per una spinta del terzino ex Juventus su Montolivo.

58' Punizione interessante per Uruguay

57' punizione di Urretaviscaya, esce Donnarumma e blocca in due tempi

56' altro cambio per Ventura: fuori Candreva e dentro Bernardeschi.

54' Lancio sulla sinistra per Urretaviscaya, ma la sfera si perde sul fondo

50' Uruguay più dinamico in questo avvio di secondo tempo

47' Uruguay sempre con il 4-1-4-1

46' Angolo per gli azzurri

21.48 Cambio anche nell'Uruguay: entra Stuani esce Sanchez

21:48 Secondo cambio per Ventura: fuori Belotti e dentro Eder

INIZA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dall'italia

Dopo i primi 45 minuti di gioco l'Italia è in vantaggio grazie all'autogol di Gimenez a 7'. Bene gli azzurri: che stanno concedendo poco in difesa ma concretizzano poco in attacco. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO

46' Tiro di Candreva che finisce in tribuna

46' Gestisce la palla l'Italia in questi ultimi secondi del primo tempo

45' Inizia il recupero

44' Ci saranno due minuti di recupero

42' Grande occasione per l'Italia con Immobile ma durante il tiro viene contrastato

41' Sugli sviluppi del corner De Rossi prova il colpo di testa, ma la palla si perde sopra la traversa

41' Angolo per l'Italia

40' Ricordiamo che per questa partita è attiva anche la VAR.

39' Successivamente il giocatore della Lazio viene ammonito per proteste

39' Immobile cade a terra in area di rigore, ma per l'arbitro non c'è nulla

38' Italia con calma inizia la manovra d'attacco

36' Bel traingolo tra Insigne e Spinazzola che porta il giocatore del Napoli alla conclusione al volo, ma la sfera finisce di poco fuori

34' Alto angolo in favore dell'Uruguay

32' Bell'iniziativa di Darmian che penetra in area, ma sbaglia il cross per Insigne

31' 'angolo dalla destra di Sanchez, Bonucci allontana

30 ' L'Uruguay prova ad alzare il proprio baricentro, ma è sempre l'Italia che ha il pallino del gioco

27' Fuorigioco di Candreva

25' Insigne crossa troppo su Muslera

24' Pallone sgonfio

23' Azzurri che gestiscono la palla

21' Italia sempre in attacco, ma la difesa si chiude bene e recupera palla

18' Primo cambio per Ventura: dentro Montolivo e fuori Marchisio

17' Problema fisico per Marchisio che ha chiesto il cambio

15' Belotti prova il tiro ma la palla si perde sul fondo

13' Ci prova Insigne con un grande tiro a giro. Muslera si salva e mette la palla in corner

11' Uruguay che ora gioca con il 4-1-4-1

Rivediamo il gol

8' Fallo in attacco di un giocatore Uruguaiano

8' Dall'altra Uruguay guadagna un prezioso calcio d'angolo

7'GOOOOOOOOOOOOL DELL'ITALIA, O MEGLIO AUTUORE DI GIMENEZ: Intervento scomposto del difensore sudamericano su Belotti, il quale manda poi la palla nella propria rete all'incrocio dei pali

5' Conclusione a giro di Immobile, lanciato molto bene da Bonucci, ma Muslera para senza troppe difficoltà

4' Intervento in ritardo di Marchisio che prende il primo giallo della partita

3' Conclusione centrale e debole di Rolan, nessun problema per Donnarumma

2' Italia in attacco

1' Belotti combatte, ma perde il pallone

0-0 INIZIA LA PARTITA, Prima palla giocata dal Uruguay

20.42 E' il momento del nostro inno!

20.41 E' il omento degli inni nazionali, si inizia con quello del c

20.39 Squadre che stanno per entrare in campo

Ventura cambia la formazione, ma non il modulo: ancora fiducia al 4-2-4

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'ITALIA

Donnarumma; Darmian, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; De Rossi, Marchisio, Candreva, Immobile, Belotti Insigne

Entriamo nello spogliatoio delle due squadre

19.56 Immagini che arrivano da Nizza (fonte twitter)

19.51 LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL URUGUAY

Uruguay (4-4-2): Muslera; Pereira, Gimenez, Coates, Caceres; Sanchez, Nandez, Vecino, Gonzalez; Urretaviscaya, Rolan. All. Tabarez.

19.45 Eccoci collegati

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Italia - Uruguay, amichevole internazionale. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il match da Nizza. Restate con noi!

Un test di grande valore quello di questa sera in vista della delicata sfida di domenica sera contro il Liechtenstein valevole per il cammino nelle European Qualifiers per il Mondiale 2018. Gli azzurri non dovranno sottovalutare la gara allo Stadio ‘Friuli’ di Udine visto che un successo servirà per mantenere il primato del girone E insieme alla Spagna, che sarà impegnata in contemporanea a Skopje contro la FYR Macedonia.

Ma parliamo della partita di Nizza dove vedrà di fronte due tra le Nazionali più titolate: 4 titoli Mondiali, 1 Europeo, 1 Medaglia d’oro Olimpica per gli Azzurri; 2 Mondiali, 15 Coppa America, 2 Medaglie d’oro Olimpiche per la Celeste.

Una vittoria consentirà all’Italia di scalare il ranking FIFA e rientrare nella top ten delle migliori squadre del mondo. Fiducia al collaudato 4-2-4, adottando però alcuni accorgimenti tattici in corso d’opera.

Di fronte ci saranno tante vecchie conoscenze del calcio italiano: dal tecnico Oscar Washington Tabarez, un passato tra Cagliari e Milan, a tanti calciatori, tra i quali Fernando Muslera, Martin Caceres, Arevalo Rjos, Matias Vecino, Diego Laxalt, Alvaro Gonzalez, Edinson Cavani (tra l’altro capocannoniere nel girone sudamericano con 9 reti).

I convocati per l’amichevole con l’Uruguay

Portieri: 1 Gianluigi Buffon (Juventus), 12 Gianluigi Donnarumma (Milan), 24 Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: 13 Davide Astori (Fiorentina), 15 Andrea Barzagli (Juventus), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Andrea Conti (Atalanta), 21 Danilo D’Ambrosio (Inter), 4 Matteo Darmian (Manchester United), 25 Gian Marco Ferrari (Crotone), 14 Leonardo Spinazzola (Atalanta);

Centrocampisti: 16 Daniele De Rossi (Roma), 8 Claudio Marchisio (Juventus), 18 Riccardo Montolivo (Milan), 5 Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

Esterni: 20 Federico Bernardeschi (Fiorentina), 6 Antonio Candreva (Inter), 22 Stephan El Shaarawy (Roma), 7 Lorenzo Insigne (Napoli);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 17 Eder Citadin Martins (Inter), 23 Manolo Gabbiadini (Southampton), 11 Ciro Immobile (Lazio).

Le parole di Ventura in conferenza stampa

"È una verifica contro una squadra ostica per l'Italia, quando l'arbitro fischia non guarda in faccia a nessuno, è nel suo DNA. Non voglio utilizzare frasi fatte, ma vediamo come siamo attualmente e cosa possiamo diventare immediatamente dopo. Poi se dovessimo centrarla, cancellando dei numeri negativi contro i sudamericani, allora si dirà "ah, c'è anche questa piccola importante cosa".

Probabili formazioni Italia - Uruguay

ITALIA (4-2-4): Donnarumma; Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Marchisio; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne. Ct Ventura



URUGUAY (4-4-2): Conde; Pereira, Caceres, Gimenez, Coates; Laxalt, Arevalo, Sanchez, Vecino; Stuani, Urretaviscaya. Ct. Tabarez

