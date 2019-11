Sud America: Guerrero stende il Paraguay. Pari tra Ecuador e Venezuela

Dopo l'inizio delle amichevoli estive delle nazionali europee, stanotte sono scattati anche i test match delle selezioni sudamericane. Ad aprire il valzer sono state Perù-Paraguay ed Ecuador-Venezuela, terminate con la vittoria degli Inca e il pareggio tra la Tri e la Vinotinto.

Perù-Paraguay 1-0

All'Estadio Mansiche di Trujillo il Perù scende in campo per affrontare il Paraguay con Carrillo e Guerrero pronti a punire la difesa paraguayana. Il primo squillo però è di marca ospite con Romero che dopo aver saltato elegantemente due giocatori Inca scarica il destro verso la porta trovando, però, un ottimo Gallese che devia in angolo. Alla mezz'ora si scaldano gli animi per un fallo di Valdez su Yotun che scatena la reazione di tutta la squadra di casa e conseguentemente di quella ospite. La mini rissa viene poi sedata dall'arbitro che ammonisce Yotun e Romero. Nel secondo parziale è sempre il Paraguay la squadra più pericolosa, sfiorando due volte il gol del vantaggio con dei colpi testa, ma la reazione peruviana non si fa attendere: Cueva spizza una palla in area per Guerrero che va subito al tiro centrando, però, Silva. Il Perù prende coraggio e sfiora nuovamente il vantaggio con Flores che va alla conclusione da fuori area trovando ancora un reattivo Silva che manda in angolo. L'espulsione di Rojas tra le fila dei Guaranì facilita il compito del Perù che va ancora vicina al gol con Carrilo, autore di una splendida conclusione dalla distanza che trova ancora una volta un ostacolo nel portiere biancorosso. Il vantaggio Inca lo sigla Paolo Guerrero che batte Silva con una splendida punizione dai 25 metri che si insacca sotto il sette. Dopo il vantaggio casalingo, la partita perde di mordente, il Paraguay non riesce ad essere pericolosa e quindi i tifosi peruviani posso festeggiare una bella vittoria.

Ecuador-Venezuela 1-1

Formazioni tipo per Ecuador e Venezuela che danno vita ad un bel match amichevole nella fantastica cornice del FAU Stadium di Boca Raton. Inaugura il match l'Ecuador che si fa subito pericolosa con Ramirez che prova a schiacciare di testa, trovando però un grande Contreras che blocca la palla in due tempi. La Vinotinto però non si fa spaventare e risponde subito con una grande conclusione di Gonzalez che si stampa sulla traversa a portiere battuto. Al ventesimo però è l'Ecuador a trovare la via del gol: Caicedo salta netto il suo avversario, mette in mezzo per Valencia che insacca, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco, netto, del numero 13 della Tri. La situazione di parità, però, dura poco perché al 28' Caicedo mette in mezzo un nuovo pallone trovando la decisiva deviazione di Villanueva che beffa il proprio portiere. La Vinotinto non si perde d'animo e si butta subito in avanti. Il coraggio del Venezuela viene premiato a tre minuti dall'intervallo quando Moreno trova uno splendido gol da fuori area, battendo Dreer con l'aiuto del palo. Il secondo tempo presenta un'occasione a testa: Rondon va al tiro da centro area senza centrare la porta, mentre Valencia si presenta a tu per tu con Contreras tirandogli però addosso.