Qualificazioni Russia 2018, girone A - La Svezia aggancia la Francia. Riaccorcia l'Olanda

Cambia la situazione, nel Gruppo A di qualificazione a Russia 2018. Vacilla il dominio della Francia, riagganciata in testa dalla Svezia, mentre dietro torna a proporsi l'Olanda.

I transalpini crollano alla Friends Arena in una partita ricca di colpi di scena, a partire dalla magia di sinistro di Giroud che firma il vantaggio ospite al 37', pareggiata da un'altra volée di Durmaz. A mancino risponde mancino, poi nella ripresa le occasioni si susseguono, ma il risultato resta impalato sull'1-1 fino al 93', quando Lloris esce e rinvia palla a centrocampo sui piedi di Toivonen, che non ci pensa e calcia di prima, cogliendo il portiere fuori dai pali e siglando un 2-1 che significa parità in testa al girone a quota 13.

Toivonen scoring the game winning goal for Sweden against France. #BetterWithTitanic pic.twitter.com/lhOTV6JpzY — Chris Halvorsen (@Chris_Halvorsen) 9 giugno 2017

Si rivede al terzo posto l'Olanda, che senza troppe difficoltà si sbarazza del Lussemburgo con un rotondo 5-0. Gli Oranje trovano combinazioni veloci e chiudono il primo tempo avanti di due reti, firmate da Robben in contropiede e da un destro secco di Sneijder da fuori. Wijnaldum archivia la pratica dopo un paio di brividi all'ora di gioco, Promes di testa e Janssen di rigore rifiniscono il punteggio.

Sale a quota 10 punti la compagine di Advocaat, superando la Bulgaria, che si blocca in Bielorussia e perde per 2-1, rimanendo a nove punti. Intorno alla mezz'ora un rigore di Sivakov porta avanti i padroni di casa, che raddoppiano in contropiede con una perla di Savitskiy: pallonetto delizioso per battere Mihaylov. Non basta il diagonale di Kostadinov.



2-0 Pavel Savitskiy Goal 09.06.2017 HD di footballhighlights2016

Svezia - Francia 2-1

37' Giroud (F), 43' Durmaz (S), 90+3' Toivonen (S).

Olanda - Lussemburgo 5-0

21' Robben, 34' Sneijder, 62' Wijnaldum, 70' Promes, 84' rig. Janssen.

Bielorussia - Bulgaria 2-1

33' rig. Sivakov (BI), 80' Savitskiy (BI), 90+1' Kostadinov (BU).