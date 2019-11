Qualificazioni Russia 2018, gruppo B - Portogallo e Svizzera vincono e fanno il vuoto

Duopolio incontrastato nel gruppo B di qualificazione a Russia 2018. Anche la sesta giornata ribadisce quanto chiarito nelle scorse: la qualificazione, tra diretta e spareggio, è una questione tra Svizzera e Portogallo, che staccano anche l'Ungheria.

La gara dei lusitani si propone già dal primo tempo come un duello quasi personale tra Cristiano Ronaldo e Vanins. Dopo due conclusioni dalla distanza parate dal portiere di casa (diventeranno tre nella ripresa), il fuoriclasse del Real Madrid trova il modo di sbloccarla con un facile tap-in di testa dopo un palo; incornata anche per il 2-0, stavolta su cross deviato di Quaresma dall'out di destra. Il 3-0 lo timbra invece André Silva, assistito sempre da Ronaldo, chiudendo un'azione rapida nata da una palla persa dalla difesa della Lettonia.

Quinta vittoria consecutiva per il Portogallo, che resta dunque in scia della capolista Svizzera, la quale campa sul margine conquistato nello scontro diretto alla prima giornata. Gli elvetici non hanno particolari problemi a battere le Far Oer. Ci pensano i fuoriclasse a risolverla, a partire da Granit Xhaka, che nel primo tempo sblocca il parziale con un bel sinistro in diagonale dal limite dell'area, dopo essersi liberato di due uomini. Tutta in velocità è l'azione che porta invece al gol del raddoppio, Shaqiri trova uno spazio in cui infilarsi per gelare il portiere col suo sinistro, mandando la gara agli archivi.

Beautiful goal from Xhaka pic.twitter.com/CTp0yL5joO — M1Ö (@MesutOzilClass) 9 giugno 2017

Perde invece sorprendentemente terreno l'Ungheria, che cade in casa di Andorra, la quale torna a conoscere i tre punti dopo un'attesa durata tredici anni. Decisivo al 26' il colpo di testa di Rebes, oltre ai miracoli di Gomez, che in qualche modo respinge l'assalto magiaro mantenendo inviolata la porta.

Andorra gana su primer partido oficial en 13 años (1-0 a Hungría, Marc Rebés) pic.twitter.com/A7NuIhlFmE — Xavi Chica (@xavichica) 9 giugno 2017

Lettonia - Portogallo 0-3

41' e 63' Cristiano Ronaldo, 67' André Silva.

Far Oer - Svizzera 0-2

36' Xhaka, 59' Shaqiri.

Andorra - Ungheria 1-0

26' Rebes.