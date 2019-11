Europa League, c'è il secondo turno preliminare. Ieri l'Inter Baku ha prevalso sul Fola (1-0)

L'Europa League è protagonista di questo giovedì estivo. Sono 32 le gare in programma quest'oggi, spalmate tra il primo pomeriggio e la serata. Il programma, in realtà, si è aperto ieri con il match che ha visto protagonisti l'Inter Baku ed il Fola. Hanno vinto gli azeri, per 1-0, in una gara equilibrata, decisa nel finale da un gol di Seyidov all'89esimo minuto. Spettatore interessato di questa giornata all'insegna dell'EL sarà il Milan di Vincenzo Montella, che domani conoscerà i nomi delle possibili avversarie nel terzo turno preliminare.

Scendono in campo squadre abituate a calcare palcoscenici europei. L'Utrecht giocherà a Malta, sul campo del Valletta, mentre il Galatasaray sarà di scena in Svezia, contro l'Östersund, Impegni casalinghi per le due compagini austriache, l'Altach e lo Sturm Graz, che se la vedranno, rispettivamente, contro i bulgari della Dinamo Brest ed il Mladost Podgorica. L'Astra Giurgiu, lo scorso anno inserita nel gironcino a quattro con la Roma, è attesa in Azerbaigian dallo Zira. In casa, invece, si esibirà la sorpresa Progrès Niederkorn, gli avversari di turno saranno i ciprioti dell'AEL Limassol.

Questo il gol che ha deciso la gara di ieri tra Inter Baku e Fola:

Questo l'elenco completo delle 33 gare in programma quest'oggi:

Botev Plovdiv (BUL) v Beitar Jerusalem (ISR)

Željezničar (BIH) v AIK (SWE)

Haugesund (NOR) v Lech Poznań (POL)

Apollon Limassol (CYP) v Zaria Balti (MDA)

AEK Larnaca (CYP) v Cork City (IRL)

Brøndby (DEN) v VPS Vaasa (FIN)

Rabotnicki (MKD) v Dinamo Minsk (BLR)

Kairat Almaty (KAZ) v Skënderbeu (ALB)

IFK Norrköping (SWE) v Trakai (LTU)

Slovan Bratislava (SVK) v Lyngby (DEN)

Panionios (GRE) v Gorica (SVN)

Hajduk Split (CRO) v Levski Sofia (BUL)

Shamrock Rovers (IRL) v Mladá Boleslav (CZE)

Zirä (AZE) v Astra Giurgiu (ROU)

Nõmme Kalju (EST) v Videoton (HUN)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) v KR Reykjavík (ISL)

Altach (AUT) v Dinamo Brest (BLR)

Aberdeen (SCO) v Široki Brijeg (BIH)

Valletta (MLT) v Utrecht (NED)

Östersund (SWE) v Galatasaray (TUR)

Ferencváros (HUN) v Midtjylland (DEN)

Ružomberok (SVK) v Brann (NOR)

Sturm Graz (AUT) v Mladost Podgorica (MNE)

Liepāja (LVA) v Sūduva (LTU)

Vaduz (LIE) v Odd (NOR)

Shkëndija (MKD) v HJK Helsinki (FIN)

Gabala (AZE) v Jagiellonia Białystok (POL)

Valur Reykjavík (ISL) v Domžale (SVN)

Trenčín (SVK) v Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Progrès Niederkorn (LUX) v AEL Limassol (CYP)

Irtysh Pavlodar (KAZ) v Crvena zvezda (SRB)

Osijek (CRO) v Luzern (SUI)