Ufficiale, Nemanja Matic è del Manchester United

Nemanja Matic è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. La notizia del trasferimento, già diffusasi nei giorni scorsi, è diventata anche definitiva nel pomeriggio, quando i profili social dei Red Devils hanno comunicato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista serbo classe 1988. Il Chelsea, proprietario del cartellino, dovrebbe incassare una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di Euro, anche se questa non è stata ufficialmente comunicata dalle società.

#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO — Manchester United (@ManUtd) 31 luglio 2017

Per Mourinho si tratta del terzo acquisto estivo, dopo i colpi Lukaku e Lindelof. La cifra attualmente spesa dal tecnico portoghese sul mercato in questa sessione va ad attestarsi dunque intorno ai 160 milioni di Euro, e potrebbe non essere finita qui. Il giocatore - che ha scelto il numero 31 - si aggregherà immediatamente ai propri nuovi compagni di squadra e dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la Supercoppa Europea in programma il 9 agosto, dove gli inglesi sfideranno il Real Madrid di Zidane.

A big welcome to our new no.31... #MaticIsRed pic.twitter.com/Mo1TM9gb26 — Manchester United (@ManUtd) 31 luglio 2017

Il tecnico portoghese ha speso parole significative per il serbo, già pilastro del suo Chelsea campione nel 2015. La reunion a Old Trafford potrebbe portare altri successi...