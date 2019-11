Audi Cup - Questa sera la finale tra Atletico e Liverpool

Questa sera, alle ore 20:30, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà la finale dell'Audi Cup 2017 tra l'Atletico Madrid e il Liverpool. Il torneo quadrangolare è iniziato ieri con le due semifinali che hanno visto le vittorie sia dei colchoneros che dei Reds: i primi hanno sconfitto il Napoli in rimonta per 2-1, mentre i secondi hanno inflitto un pesante 3-0 ai padroni di casa del Bayern Monaco.

I precedenti tra le due compagini non sono molti: negli ultimi otto anni sono stati solamente cinque, ovviamente tutti nelle coppe europee. L'Atletico è leggermente in vantaggio con due vittorie, contro l'unica affermazione degli inglesi; le altre due gare sono terminate in pareggio. L'ultimo faccia a faccia tra le due squadre risale alle semifinali di Europa League della stagione 2009/10: gli spagnoli si aggiudicarono la gara d'andata per 1-0 grazie alla rete di Diego Forlan; il Liverpool, invece, vinse quella di ritorno ai supplementari con il risultato di 2-1. Ciò valse il passaggio del turno per i biancorossi, che in seguito si sarebbero aggiudicati la coppa.

Per quanto riguarda le formazioni, entrambi gli allenatori dovrebbero effettuare il turnover in modo da far riposare coloro che hanno giocato ieri e mettere in campo chi non ha ancora avuto spazio. Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, deve fare a meno di Diego Godin che nella gara di ieri col Napoli è stato espulso per un brutto fallo sul nuovo acquisto dei partenopei Adam Ounas. Per gli uomini alla guida di Jurgen Klopp sarà una sfida importante poiché gli inglesi vorrebbero compiere un'altra impresa dopo quella di ieri ai danni del Bayern di Carlo Ancelotti.

Lo stesso pubblico dell'Allianz ha fischiato i giocatori bavaresi che non hanno accettato la sconfitta, seppure in amichevole, contro un grande rivale come il tecnico tedesco. Ora bisogna battere anche gli iberici per portare a casa un trofeo di assoluto prestigio come l'Audi Cup. Inoltre, l'amichevole di questa sera potrà dare ulteriori spunti tattici in vista dell'inizio del campionato, che in Inghilterra avrà inizio tra pochi giorni.