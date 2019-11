Risultato Milan 2-0 Craiova in Europa League 2017/2018

22.41 Con questo è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi invito a restare sul sito per tutti gli aggiornamenti della giornata sportiva. Vi ricordo il risultato: Milan batte Craiova 2 a 0, reti di Bonaventura e Cutrone. Rossoneri avanti grazie al 3 a 0 complessivo.

22.39 Non c'è mai stata storia a San Siro, fin dal primo minuto il Milan dimostra netti miglioramenti a livello fisico, schiacciando il Craiova e insaccando subito il gol del vantaggio. Il Craiova in novanta minuti è riuscito a creare una sola palla gol con Mitrita, con super parata di Donnarumma. Vittoria senza patemi e Milan ai Play-Off, che si giocheranno nella seconda metà di agosto.

90'+3' Finisce qui.

90' Tre minuti di recupero.

89' Calhanoglu cerca la conclusione da punizione, ma trova un difensore. Milan che ormai ha in mano il passaggio del turno.

87' Vagenin cerca la conclusione da centrocampo, palla che esce di molto.

85' Discesa di Barbut sulla fascia, il suo cross viene respinto da Donnarumma. Il Craiova cerca il gol della bandiera, approfittando di un Milan a corto di fiato.

83' CAMBIO CRAIOVA: esce Mitrita entra Barbut

81' CAMBIO MILAN: esce Bonaventura entra Borini

80' NIANG!! Gran dribbling di Calhanoglu sulla fascia, che salta il suo avversario e la mette in mezzo, Niang colpisce di testa e Calancez in tuffo salva tutto!

78' Cerca di farsi notare Andrè Silva con un'imbucata per Conti, ma sul cross di quest'ultimo la difesa rumena è attenta.

76' Timeout.

75' OCCASIONE MILAN!! Calcio d'angolo, doppio rimpallo, la palla sbatte su Niang e costringe Calancez al tuffo per parare.

74' Giro palla sterile del Craiova, Milan che non ha problemi a gestire.

70' Crampi per Cutrone, che ha corso tantissimo sotto il caldo asfissiante di Milano. CAMBIO MILAN: esce Cutrone entra Andrè Silva.

68' Punizione dal limitie per il Craiova per fallo di Conti. Zlatinski batte, ma la palla finisce in cielo.

64' CAMBIO MILAN: esce Suso entra Calhanoglu.

64' CAMBIO CRAIOVA: esce Baluta, entra Roman.

63' Bordata di Vagenin su punizione, Donnarumma per sicurezza alza sopra la traversa

62' Ammonito Zapata per un' entrata da dietro.

60' Filtante di Bancu per Baluta, ma Donnarumma legge in anticipo la traiettoria e chiude in uscita.

57' Non succede nulla di particolare in questi minuti, il Milan gestisce il doppio vantaggio e il Craiova sembra rassegnato, dato che deve segnare tre reti. Enstusiasmo sugli spalti.

51' Rodriguez batte una punizione, Cutrone inizialmente è in fuorigioco, ma con il tocco di Musacchio viene messo in gioco e può infilare la zampata vincente in rete.

51' GOL!GOL!GOL!GOL! CUTRONE RADDOPPIA!!!

48' Ammonito Baluta per fallo su Conti.

47' Prova il lancio lungo per Cutrone Locatelli, ma la palla è troppo lunga.

45' Si riparte.

45' CAMBIO CRAIOVA: esce Rossi entra Mateiu

21.48 Stanno rientrando in campo i giocatori.

21.32 Applausi per questo Milan che ha schiacciato letteralmente l'avversario. Meritatissimo il vantaggio firmato da Bonaventura, dopo il gol giustamente annullato a Kessiè. Rossoneri sempre pericolosi, Conti ha sfiorato il gol del raddoppio. Fenomenale anche Donnarumma, che para il possibile gol della paura di Mitrita.

45'+1' Finisce il primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Ammonito Rodriguez per fallo su Dimitrov

42' CONTI!! Suso tira dalla distanza e costringe al tuffo Calancez, sulla ribattuta calcia al volo Conti, che però manda la palla fuori. L'ex Atalanta era in posizione regolare.

38' Il Craiova non riesce a gestire la manovra, buttando via puntualmente il pallone. Rumeni in difficoltà anche a causa del caldo.

35' Tentativo di triangolo tra Suso e Conti che non va a buon fine, ma ogni volta che accelera il Milan dà la sensazione di poter colpire.

32' Baluta ora arriva ad impattare un cross con la testa. Sulla sinistra Niang non segue mai Dimitrov, mettendo in seria difficoltà Rodriguez in copertura.

30' Riprende la gara.

29' Ecco il timeout.

28' Milan che arriva con quattro uomini in area di rigore, forse troppo generoso Cutrone, che cerca la palla a rimorchio, la palla arriva a Suso che cerca il tiro a giro, ma trova un difensore.

27' Ci sarà un timeout alla mezz'ora a causa del grandissimo caldo che sta attenagliando Milano.

26' Milan in dominio della gara, ora Calancez sbaglia il rinvio dal fondo regalando palla al Milan.

23' La coppia Niang-Rodriguez sta avendo qualche difficoltà sulla sinistra a difendere efficacemente.

22' RODRIGUEZ!! RIsponde subito il MIlan! Cambio di gioco per Rodriguez, con lo svizzero che è solo a sinistra e scarica il diagonale, Calancez respinge!

20' DONNARUMMA!! Mitrita si infila all'improvviso nell'area rossonera, cogliendo di sorpresa Kessiè, ma Donnarumma para ancora una volta il rigore in movimento dell'ex Pescara.

18' Ora il Milan abbassa l'aggressività, dopo aver tenuto il Craiova nella propria metà campo per tutto il primo quarto d'ora.

16' Prova il destro da lontano Niang, nessun problema per Calancez.

14' Milan molto aggressivo, che sta pressando il Craiova nonostante sia già in vantaggio. AL Craiovoa servono comunque due gol per passare.

10' Nettamente in difficoltà il Craiova, con il Milan che sta tenendo alti i ritmi, facendo vedere il grande gap tecnico che c'è tra le due squadre.

8' Cross al centro, non ci arriva Niang, ma ci arriva Bonaventura che a porta vuota insacca!!

8' BONAVENTURAAAA!!! MILAN IN VANTAGGIO!!!

6' Fraseggio nello strettissimo tra Rodriguez e Cutrone, il tiro di quest'ultimo viene ribattuto dal portiere avversario, sulla ribattuta arriva Kessiè che batte a rete, ma Cutrone era in fuorigioco e il gol è stato annullato.

6' Annullato gol al Milan.

2' Milan subito aggressivo che cerca di chiudere nella propria area i rumeni.

0' Partiti!

20.44 Le due squadre si stanno salutando e si decide il campo.

20.41 I due nuovi acquisti Biglia e Bonucci in questo momento stanno salutando i tifosi del Milan.

20.38 Grande coreografia per il Milan, che non viveva questo entusiasmo da anni.

20.32 Accolto con grande entusiasmo Donnarumma al momento del riscaldamento.

20.27 Lo 0-1 dell'andata fa sì che in caso del gol del Craiova si vada ai supplementari. I rumeni quindi devono vincere 0-2. I rossoneri dovranno fare attenzione, visto che i gol in trasferta possono rivelarsi decisivi per il passaggio del turno.

20.24 In caso di passaggio del turno, il Milan passerà ai Play-Off, solo passando quest'ultimi infatti potrà accedere ai gironi.

20.17 Craiova che all'andata non ha segnato ma è riuscito a costruire più di un'azione da gol. Clamorosa quella fallita da Mitrita, con Donnarumma che ha subito rimesso in mostra il gran talento di cui dispone.

20.14 Arrivano le prime immagini da San Siro.

20.10 Non può permettersi di sbagliare il Milan. Visti gli investimenti fatti infatti, al club servono gli incassi della coppa europea, con l'organico messo in piedi che dovrà dimostrarsi abbastanza profondo da arrivare fino in fondo alla competizione.

20.07 A dispetto dei pronostici, Andrè Silva è in panchina. Il portoghese, nello spezzone giocato in Romania, è sembrato ancora un po' troppo anarchico nelle giocate.

20.04 Eccovi le formazioni ufficiali in grafica.

20.02 Ecco invece l'undici del Craiova: Calancez; Dimitrov, Spahija, Kelic, Ferreira; Rossi, Zlatinski, Bancu; Vagenin, Baluta, Mitrita.

20.00 Entusiasmo alle stelle a Milano, sia per la grande campagna acquisti del Milan, che per il ritorno dei rossoneri in Europa League. Si preannuncia un San Siro partircolarmente affollato.

19.58 Tutti i pronostici pendono in favore del Milan, visto la vittoria per 0-1 in Romania, ma attenzione al Craiova. La squadra di Mangia infatti ha fatto di vedere di poter colpire una squadra ancora alle prese con i postumi della preparazione estiva.

19.56 Ancora panchina per i grandi colpi Calhanoglu e Andrè Silva, ritenuti ancora non pronti da Montella.

19.54 Confermata dunque la sorpresa Cutrone in avanti. Il giovane sembra destinato al prestito, ma le sue prestazioni stanno spingendo Montella a puntare sempre più su di lui,

19.52 Già ufficiale l'undici scelto da Montella: G. Donnarumma; Conti, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Niang

19.50 Buona giornata cari lettori di Vavel Italia! Io sono Davide Marchiol e vi racconterò LIVE Milan - Craiova, match valido per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League, con aggiornamenti minuto per minuto dalla partita del Meazza. Restate con noi!

Il Milan viene dalla vittoria di giovedì scorso in Romania. A segno Riccardo Rodriguez su punizione.

Anche nella gara di ritorno i rossoneri partono da favoriti e, di fronte, a un San Siro quasi tutto esaurito cercheranno una vittoria.

Capitolo formazione. Problema al dito del piede per André Silva: Cutrone favorito per una maglia da titolare, sarà affiancato da Suso e da Niang. Spazio a centrocampo per Locatelli e Conti partirà dal primo minuto.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella "Craiova?Non so come giocheranno. Sono molto organizzati, si difendono bene e sono veloci in avanti. Se non stai attento puoi andare in difficoltà. Non dobbiamo avere disattenzioni, dovremo giocare al 100%. Domani conta il risultato come prima cosa, servirà grande umiltà".

Mangia: "Sappiamo che sarà una partita difficile contro una squadra di altissimo livello, la volontà sarà quella di fare una partita simile, se non migliore, rispetto a quella che abbiamo fatto a Craiova, pur consci delle difficoltà. Non so se Montella farà cambi, magari due o tre: noi ci siamo stancati per la partita contro la Steaua".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Niang, André Silva, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Niang.

Universitatea Craiova (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag; Rossi, Gustavo, Screciu; Bancu; Baluta, Roman. Allenatore: Devis Mangia

I PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

l Milan torna in Europa dopo tre stagioni di assenza.

Il Craiova debutterà in Europa con la nuova dicitura CSU, dopo il fallimento della vecchia società.



Il Milan è imbattuto contro squadre rumene (2 vittorie e un pareggio); nella finale di Coppa dei Campioni del 1989 il Milan di Arrigo Sacchi s'impose per 4-0 sui rumeni dello Steaua Bucarest

