Premier League 2017/18 - La guida completa di Vavel Italia

The wait is over. La Premier League torna a riaprire i battenti, come ogni agosto, con un hype circostante sempre più in crescita. Si riparte ufficialmente venerdì 11 agosto, dopo quasi tre mesi di pausa, dall'ultimo ricordo che ci ha lasciato il Chelsea di Antonio Conte, festante per la conquista del sesto titolo nella propria storia. Si riparte con le due di Manchester più forti di prima, più agguerrite di prima, con un Guardiola che ha ancora molto da dimostrare - seppur sia paradossale - ed un Mourinho che vede una squadra plasmata a propria immagine e somiglianza. Si riparte dai dubbi dell'Arsenal, da un Wenger ancora seduto sulla panchina dell'Emirates, dalle incertezze sul futuro delle proprie star. Si riparte dalla voglia di stupire di Tottenham e Liverpool, dalla determinazione di Klopp e dalla sapienza di Pochettino. Quello che conta, comunque, è che si riparta.

IL CALENDARIO DELLA PREMIER LEAGUE 2017/18

Come ogni anno, ormai è tradizione di Vavel Italia arrivare preparati al primo kick-off della stagione di calcio inglese. Dopo il Community Shield di ieri, ormai solo un ricordo (felice per l'Arsenal, triste per il Chelsea), è tempo di pensare in tutto e per tutto al campionato? Come? Con una guida fornita di spiegazioni, analisi e previsioni, squadra per squadra. Dalle strafavorite sei sorelle (più una, forse) alla lotta per non retrocedere, passando attraverso le sorprese e i nostri appuntamenti con Facebook Live (alla pagina Vavel.com - Italia) per parlare delle big. Tutto a portata di click, team per team. Buon divertimento, and god bless the Premier League!

La presentazione delle squadre

Facebook Live, le analisi delle big

