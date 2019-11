Argentina - Sampaoli comunica i convocati, Icardi e Dybala in, Higuain out

È notizia di oggi la comunicazione, da parte del tecnico Jorge Sampaoli, della lista ufficiale dei convocati della nazionale argentina, che prenderanno parte alle partite di qualificazione ai mondiali 2018. Finalmente dopo varie vicissitudini con l’ex commissario tecnico della nazionale Edgardo Bauza, Mauro Icardi è stato convocato per una partita ufficiale con la selección, con la quale, prima d’ora, aveva disputato un solo incontro nel 2013. Si chiude così una vicenda durata parecchi anni che ha visto uno dei giovani attaccanti più forti del panorama europeo degli ultimi anni sempre ed immancabilmente escluso dalla nazionale, a tratti in modo inspiegabile, che ha dato atto a varie speculazioni sul presunto coinvolgimento, in questo boicottaggio, da parte della leggenda dell’Albiceleste Diego Armando Maradona, il quale notoriamente non è esattamente un fan del capitano dell’Inter.

Convocazione anche per Paulo Dybala, altro gioiello della nostra Serie A, nuovo proprietario della storica maglia numero 10 della Juventus, maglia che è stata di vere e proprie leggende del club e del calcio mondiale come Alessando Del Piero, Roberto Baggio e Omar Sivori. Dopo questo grande onore, un‘altra soddisfazione per l’attaccante bianconero che ottiene una meritatissima convocazione da parte di Sampaoli, il quale, come Bauza prima di lui, pare puntare molto sull’ex fantasista del Palermo.

[ELIMINATORIAS] Jorge Sampaoli dio la lista de jugadores convocados, que militan en el exterior, para enfrentar a Uruguay y Venezuela. pic.twitter.com/uIYVEIA6gE — Selección Argentina (@Argentina) 11 agosto 2017

Tra gli altri convocati l’immancabile Lionel Messi, capitano e leader della selección, accanto al quale però non figurerà, come compagno di reparto, Gonzalo Higuain, escluso, almeno per i prossimi impegni, dalla nazionale sudamericana, che invece vedrà il ritorno di Sergio Aguero, che era dato improbabile alla vigilia. Curiosa la convocazione del milanista Lucas Biglia, attualmente infortunato e costretto ad uno stop di almeno 4 settimane, il quale probabilmente verrà sostituito, vista la sua indisponibilità. Un altro esponente del campionato italiano è Federico Fazio, centrale difensivo della Roma, che vede premiata dal CT della nazionale la sua ottima stagione in giallorosso. Convocato anche l'ex Inter, ritornato al Siviglia in estate, Ever Banega, il quale, nonostante la stagione altalenante in nerazzurro, rimane uno dei pilastri del centrocampo argentino.