Giallo Mahrez: lascia l'Algeria e attende offerte. Ma il Leicester...

@Mahrez22 AUTORISÉ À ALLER OFFICIALISER SON TRANSFERT VERS SON NOUVEAU CLUB#LesVerts #TeamDZ — Les Verts d'Algérie (@LesVerts) 30 agosto 2017

Nel calciomercato moderno basta molto meno di un tweet ufficiale per scatenare una bufera incredibile. In questo caso, il giallo però ha origine proprio da un "cinguettio" dell'account ufficiale della Nazionale algerina, quello che potete trovare in alto, che recita: "Riyad Mahrez è autorizzato ad andare ad ufficializzare il suo trasferimento verso il suo nuovo club". In altre parole, la squadra africana dovrà fare a meno della propria stella e leader tecnico della squadra perchè, a quanto pare, alla finestra c'è un nuovo club pronto ad acquisirne le prestazioni.

Dopo un'estate in cui di giocatori che disertano allenamenti e ritiri ne abbiamo visti fin troppi, non dovremmo sorprenderci di nulla: il problema sta nel fatto che il Leicester City, secondo quanto raccolto da fonti locali, fa sapere di non aver ricevuto più nessun'offerta dopo l'ultima della Roma, quella che conosciamo benissimo, rigettata nonostante l'ammontare di 31 milioni più bonus. Ed allora, quasi come in un bar vecchio stile, sul web è scoppiato il toto-algerino, per capire quale sarà la sua prossima destinazione. Il tweet d'altronde è chiaro: sta andando a chiudere l'operazione, a definirla al massimo, non a trattare.

In Premier League, le squadre alla ricerca di un esterno sono diverse. Mettiamo dunque in cima alla lista delle ipotesi l'Arsenal, che venne rifiutata dal giocatore stesso già un anno fa e che potrebbe essere tornato alla carica vista l'imminente ufficialità della cessione di Oxlade-Chamberlain al Liverpool. A proposito dei Reds, la loro intenzione è sempre la stessa riguardo Philippe Coutinho, ovvero quella di non lasciarlo andare al Barcellona, che come alternativa al brasiliano aveva già fatto dei sondaggi per il numero 26 delle Foxes e dunque merita una percentuale. Le altre ipotesi sono decisamente più defilate: il Manchester United potrebbe aver scelto di tornare in questa maniera sul mercato per un esterno, dopo aver inseguito a lungo Ivan Perisic. Il Chelsea potrebbe invece trovarsi in una situazione quasi disperata, alla ricerca di esterni adattabili per il 3-4-3 di un Antonio Conte che ha ricevuto proprio da the Ox, di cui abbiamo parlato sopra, l'ennesimo rifiuto. Aspettiamo di saperne di più: certamente avremo nuovi aggiornamenti in giornata.