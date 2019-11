Qualificazioni Russia 2018 - Falcao aggancia il Brasile: 1-1 in Colombia

La Colombia raccoglie un importante punto casalingo in ottica qualificazione: la squadra di Pekerman pareggia in casa per 1-1 contro il Brasile capolista, già qualificato e già certo di chiudere il girone davanti a tutti. Dopo la sedicesima giornata, sulla carta sfavorevole, i Cafeteros si ritrovano così a 26 punti nel girone che porta a Russia 2018, con un margine ancora sottile sul sesto posto (il primo che non conduce ad uno spareggio o alla qualificazione), pari a tre soli punti. Le premesse di giornata erano però ben peggiori, ci ha pensato Falcao a far tornare il sorriso ai suoi agganciando Willian.

Fonte immagine: Twitter @CBF_Futebol

Con un undici titolare senza Miranda, Coutinho, Casemiro e Gabriel Jesus - gli unici cambi di Tite rispetto al suo once de gala - ma altrettanto con sostituti all'altezza, il Brasile parte forte e mette subito in difficoltà i padroni di casa, che si devono salvare su una mischia abbastanza clamorosa in area. Dani Alves e Cuadrado ci provano da lontano, con scarsi risultati, James invece da vicino: sinistro in diagonale che è preda di Alisson. Prima della mezz'ora si vede anche Neymar con una fuga deliziosa che mette Firmino in condizione di calciare in area, Ospina ci mette una mano in allungo; Sempre l'asso del Psg crea il panico partendo da sinistra e trovando un corridoio, ma calciando male graziando il portiere. Dall'altro lato del campo, l'estremo verdeoro risponde al collega alzando di un colpo di testa di Falcao e tenendo in sicurezza un altro mancino di James. A fine primo tempo arriva il vantaggio della Seleçao: sponda deliziosa di Neymar su un lancio dalle retrovie per Willian, che lascia partire un esterno collo destro dal limite dritto nel sette ed imparabile.

Thiago Silva's pass to Neymar right before the assist to Willian was excellent.



Overall, a GOLAÇO. pic.twitter.com/WM2gBR4Eoz — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 6 settembre 2017

L'1-0 dura poco, soltanto undici minuti nella ripresa, perché la Colombia trova il varco giusto a destra con Arias, che prende il fondo e crossa per la torsione di Falcao: incornata schiacciata a terra sul palo lungo, 1-1 e Alisson battuto.

Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa vanno due volte a un passo dalla rimonta, con un destro di Cardona centrale ed un palo di James su punizione da posizione defilata. Dopo l'ora di gioco torna a farsi vedere il Brasile facendo correre due grossi brividi sulla schiena dei tifosi di casa a Barranquilla, un colpo di testa di Firmino tenuto da Ospina e una sassata di Paulinho larga di poco. Ancora più vicino allo specchio ci va Neymar con un destro improvviso dal limite. L'ultimo pallone della gara ce l'ha Dani Alves, ma calcia alto e non di poco. Termina 1-1, il Brasile avanza a 37 fermando la sua serie di 9 vittorie consecutive, la Colombia resta in piena zona qualificazione a 26.