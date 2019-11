Terminata Manchester City - Liverpool, LIVE Premier League 2017/18 (5-0): Gol di Aguero, Sané e Jesus

15.32 - Direi che è tutto. Un grazie a chi ci ha seguito allora da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Manchester City batte Liverpool per 5-0 grazie al gol di Aguero e le doppiette di Gabriel Jesus e Sané!

15.30 - E' stata una giornata di grande calcio all'Etihad, dove ha piovuto - a livello metereologico - soltanto poco prima dell'inizio e poco prima della fine della gara. Nel mezzo ci ha pensato il Manchester City a far grandinare sulla difesa del Liverpool: dopo un avvio difficile, in cui i Citizens avevano scelto di giocare in maniera difensiva, il gol di Aguero e la seguente espulsione (ingenua) di Mané hanno spaccato la gara. Il resto lo hanno fatto due fenomenali talenti: fino al 57esimo quello di Gabriel Jesus e da lì in poi quello di Sané. Entrambi autori di una doppietta, sembrano prontissimi per un impiego in Champions League, nella partita di martedì prossimo contro il Feyenoord. Sceglierà sicuramente il meglio Pep Guardiola: Klopp, invece, esce da qui davvero abbattuto...

15.27 - Termina la gara. Risultato di 5-0.

90' + 1' - Due minuti di recupero. GOOOOOOOOL! ANCORA SANE'! 5-0! Mendy crossa troppo lungo, Walker raccoglie e serve Sané ai 20 metri: col destro, il tedesco pennella a giro praticamente all'incrocio dei pali! Perfetto! 5-0! E Guardiola applaude...

90' - Mangala per Silva, per Mangala, per Danilo, per Silva. Un po' artistico, parecchio noioso.

89' - Il man of the match della gara, secondo quanto annunciato dallo speaker della gara, è Gabriel Jesus. Bravo!

87' - CHE PARATA DI MIGNOLET! Apertura per Sané che crossa di prima, coi giri giusti, per l'inserimento del Kun Aguero sul secondo palo: in scivolata l'argentino va a botta sicura ma trova l'intervento prodigioso del portiere belga!

85' - Carica di Emre Can su Sané nella zona della lunetta, tutto regolare per l'arbitro. Altrettanto duro Sané su Alberto Moreno in scivolata, qui c'è il fallo ma non il giallo.

83' - Aguero approfitta dell'errore di Matip e prende palla, defilandosi sulla destra e calciando - alto.

82' - Danilo rischia ma mantiene il possesso del pallone.

80' - E' stato appena ammonito Emre Can, per un fallo su Aguero che era arrivato sulla destra.

79' - In teoria il possesso dopo il poker sarebbe dovuto andare agli Scousers, in pratica continuano a tenerla i loro avversari.

77' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! SANE'! 4-0! Solito cross forte, teso e basso di Mendy per l'inserimento del tedesco che infila col mancino Mignolet sul primo palo!

75' - Henderson guadagna un calcio di punizione.

74' - Si continua a giocare solo nella metà campo della squadra della Merseyside, che si è quasi completamente arresa. Dominio assoluto.

72' - MIGNOLET EVITA L'AUTOGOL! Cross di Mendy che trova la deviazione di Matip verso la sua porta e un intervento strepitoso di Mignolet: sugli sviluppi ne nasce un corner per i padroni di casa.

71' - E' entrato Mangala: cambio prudente di Guardiola, che sostituisce proprio Otamendi, che era ammonito.

70' - Henderson mette in fallo laterale la sfera sul rilancio di Otamendi che cercava Aguero.

69' - Milner subisce la pressione irregolare di Danilo e guadagna una punizione in posizione da cross sulla destra.

68' - Alexander-Arnold trova un'altra buona chiusura sull'ennesimo filtrante di David Silva.

67' - Nessuna reazione del pubblico all'uscita di Roberto Firmino, che lascia spazio al talento di Solanke.

65' - Sané trovato da Aguero sulla sinistra: il cross del tedesco trova De Bruyne in area, il tiro del belga col sinistro è però fuori misura.

64' - Stones si beve Firmino con un elegante disimpegno con l'esterno piede.

63' - Mendy chiuso da Matip in corsia, vicino alla bandierina. Altra rimessa.

62' - Ormai la gara sta scendendo d'intensità. Walker qui lavora ed ottiene un fallo laterale sulla trequarti.

60' - Mignolet ricomincia l'azione dei suoi mentre entriamo nell'ultimo terzo di gara.

59' - Klavan non ha nulla da fare e giustamente butta via un altro pallone.

58' - Firmino cerca di guadagnare un fallo laterale, non ce la fa. Palla per gli avversari. Fuori anche Wijnaldum adesso, dentro Milner, ex di gara e per questo fischiato.

57' - Standing ovation per Gabriel Jesus, che tornava dalla Nazionale e lo ha fatto con una doppietta ed un gol annullato. Entra al suo posto, come anticipato, Leroy Sané.

56' - Mendy arriva a crossare in area nella circostanza, lo fa violentemente e rasoterra, ma Mignolet è reattivo e blocca.

55' - Sané è pronto ad entrare, Guardiola non ha pietà. Intanto, Emre Can ha chiuso un cross di Mendy, concedendo però corner.

54' - D'orgoglio provano a reagire gli ospiti, ma lo fanno con poco costrutto e poca grinta.

53' - GOL ANNULLATO AD AGUERO, GOL BUONO PER GABRIEL JESUS! 3-0! L'argentino aveva fatto gol su un cross di Mendy partendo da posizione irregolare col suo tipico taglio verso il primo palo; qui invece, servito da Fernandinho in verticale, Aguero preferisce lasciar segnare il compagno di reparto più giovane a porta sguarnita, chiudendo la gara!

52' - Passeggiano con la palla fra i piedi i padroni di casa, che cercano il varco giusto.

51' - Walker pressa e gli avversari ripartono da Mignolet.

50' - Chamberlain qui ottiene un buon calcio di punizione e lo sviluppa triangolando con Firmino, che in area viene chiuso con un ottima scivolata da Stones. Calcio d'angolo.

49' - 4-4-1 scelto dal tecnico tedesco in fase di non possesso, con Wijnaldum e Chamberlain chiamati ad un lavoro enorme in ambo le fasi.

48' - Klavan continua la sua brillante prestazione sprecando un altro pallone cercando di servire Moreno.

47' - Danilo cerca una traccia interna dalla difesa per un taglio di una delle punte, che però non arriva: altro pallone gestibile per Mignolet.

46' - Mendy recupera altissimo su Emre Can, ma la deviazione favorisce Mignolet.

14.39 - SI RIPARTE! Sfera mossa dal City.

14.39 - Squadre di nuovo in campo con un cambio: dentro Oxlade-Chamberlain, fuori Salah. Cambio equilibratore di Klopp.

14.30 - Finisce con un ampio ritardo a causa dell'infortunio allo sfortunato Ederson il primo tempo di Manchester City-Liverpool, una gara che, per una volta, ha visto Pep Guardiola andare contro le attese e pensare, prima di tutto, a non prenderle. Evidentemente Klopp è stato sorpreso e non è riuscito a bucare più di tanto la retroguardia a 5 avversaria con i suoi soliti schemi, andando sotto causa gol di Aguero. Poi gli episodi hanno penalizzato ulteriormente i Reds, che si sono trovati in 10 per l'espulsione del proprio uomo migliore, Mané: a quel punto è iniziato il dominio Citizen nel maxi-recupero da 8 minuti, culminato nella marcatura del 2-0 di Gabriel Jesus che potrebbe aver chiuso i giochi. Sarà così? Vedremo: adesso, una piccola pausa. Ci vediamo dopo.

14.25 - Termina il primo tempo. Parziale di 2-0.

45' + 9' - Il tempo aggiuntivo è stato prolungato a causa del gol, gestiscono tutto col palleggio gli Sky Blues.

45' + 8' - Mendy prova anche lui ad entrare in area, viene chiuso, Salah parte allora in contropiede ma viene fermato, rientrando sul mancino in area, proprio dal francese.

45' + 7' - Ovviamente l'espulsione è stata una brutta botta per quelli in trasferta, che anche qui rischiano su un pallone per Jesus, il quale viene anticipato in ogni caso da Mignolet.

45' + 6' - GOOOOOOOOOOOL! JESUS! STAVOLTA E' BUONO! 2-0! Mendy trova De Bruyne sul fondo, il belga col destro pennella nell'area piccola per Jesus che tutto solo insacca di testa, complice anche un intervento pessimo di Mignolet!

45' + 5' - Troppo rude Henderson nella pressione su Stones in una zona pericolosissima del campo per l'inglese, fallo.

45' + 4' - Bravo si riscalda i piedi girando il pallone con i compagni.

45' + 3' - David Silva si accinge a battere un corner dopo che, su un grande cross di Mendy Walker aveva cercato una sponda verso Aguero. GOL DI JESUS ANNULLATO! In anticipo su un'orrenda uscita di Mignolet di testa, il brasiliano la piazza in porta ma era partito da posizione di fuorigioco! Grande chiamata dell'assistente.

45' + 2' - David Silva cerca ancora Aguero ma trova il gambone di Matip. Partita complicata per lo spagnolo finora, non ha ancora trovato le sue migliori linee di passaggio.

45' + 1' - E' iniziato il recupero ed è entrato Claudio Bravo, anche lui omaggiato dai tifosi. Lo speaker annuncia anche ben 8 minuti di recupero. Si riparte!

45' - Finalmente esce Ederson, accompagnato dagli applausi di tutto l'Etihad: speriamo che non sia nulla di grave per il brasiliano.

44' - Il pubblico continua a cantare, il gioco è ancora fermo.

43' - Il gioco è fermo da 6 minuti, il recupero sarà enorme, e per ora la fasciatura ad Ederson non è stata ancora ultimata. Bravo aspetta il suo momento a bordo campo.

42' - C'è stato un colloquio fra Klopp e l'arbitro, terminato con i ringraziamenti dell'allenatore ex Borussia Dortmund che forse ora è convinto.

41' - E' stata solo ora chiamata la barella per l'estremo difensore brasiliano.

40' - Il gioco non è ancora ripreso. E' pronto ad entrare in campo Bravo, portiere di riserva di Guardiola, visto che Ederson non si è ancora rialzato da solo.

39' - Esce soltanto adesso dal campo il numero 19 ospite, fra le proteste di un furioso Klopp ed accompagnato da Emre Can.

38' - E' restato a terra il brasiliano. Non c'era cattiveria dell'africano, che cercava il pallone ma ha effettivamente esagerato.

37' - ESPULSO MANE'! Lancio lungo e verticale per il senegalese che cerca di anticipare Ederson (che a sua volta aveva fatto un'uscita brillante) alzando troppo la gamba: in Inghilterra sono inflessibili su queste cose, rosso diretto per il senegalese e cure per il portiere!

36' - David Silva cerca un'apertura e viene chiuso, forse con un braccio, da Henderson. Tutto regolare secondo l'arbitro.

35' - STONES! ANCORA MIGNOLET! Altro tocco di Gabriel Jesus che favorisce il tiro istintivo di Stones dal centro dell'area: respinge Mignolet con un altro grande intervento!

34' - CHE OCCASIONE PER GABRIEL JESUS! Klavan regala clamorosamente il pallone al brasiliano che dalla destra elude il suo ritorno con una finta e poi calcia, trovando le gambe di Mignolet e solo un calcio d'angolo!

33' - Ederson rilancia con grande sensibilità, ma nessuno tocca di testa e la palla sfila in rimessa laterale.

32' - Danilo cerca e trova un gran lancio per Gabriel Jesus, che non controlla perfettamente ma viene fermato per posizione di fuorigioco.

31' - SALAH! C'E' EDERSON! Mané sfrutta il recupero del tedesco di cui sotto mettendo l'ex Roma tutto solo davanti al portiere: il suo tiro verso il secondo palo è respinto da Ederson con un ottimo intervento!

30' - Mendy vince il duello aereo ma perde palla. Risolve tutto Emre Can.

29' - Emre Can calcia ma trova solo potenza e non un giro efficace del pallone verso il primo palo. Può rinviare Ederson.

28' - Fernandinho stende sulla lunetta in scivolata Mané, che era partito con il suo tipico scatto. Calcio di punizione per i tiratori avversari del brasiliano, che è stato anche ammonito. Cure mediche per il senegalese.

27' - Buon movimento di Salah che cerca un cross di destro, facile per Ederson.

26' - Fallo su Wijnaldum. Provano subito a reagire i Reds.

25' - GOOOOOOOOOOOOOOL! AGUERO! 1-0! Mignolet rinvia, Walker respinge con un colpo di testa sulla trequarti e dopo un altro duello aereo De Bruyne verticalizza in mezzo a Klavan e Matip, dove El Kun si butta dentro palla al piede, salta Mignolet e segna con facilità!

24' - Fuorigioco di Salah dopo un passaggio di testa di Wijnaldum da fuori area.

23' - Mané arriva sul fondo destro del campo dopo un doppio dribbling, il suo cross rasoterra viene letto da Stones che la butta fuori, giro alla bandierina ospite.

22' - Fernandinho cerca un cambio di gioco, lo sbaglia, regala una rimessa con le mani agli avversari.

21' - Can prova a premiare il taglio di Mané ma non è un trequartista. E si vede. Ederson fa ripartire il gioco.

20' - David Silva cerca uno dei suoi tipici straordinari filtranti, Alexander-Arnold trova stavolta una grande chiusura in anticipo su Otamendi.

19' - Alexander-Arnold perde un velenoso pallone con De Bruyne che lo brucia: costretto alla trattenuta sulla destra, l'inglese sceglie il fallo e viene ammonito.

18' - Can si sposta la palla sul destro ai 20 metri e calcia scivolando: Ederson blocca senza problemi.

17' - Otamendi regala un fallo laterale, con grande nonchalance, per far riposizionare la sua difesa.

16' - Tiki-taka classico a centrocampo degli ospitanti.

15' - Grande chance per Firmino, che trova un filtrante di Henderson dalla trequarti all'interno dell'area: il brasiliano però in spaccata spreca tutto con un passaggio ad Ederson...

14' - Salah in scatto sprinta alle spalle di Otamendi, Stones poi però lo chiude annullando il pericolo all'altezza della trequarti.

13' - Gabriel Jesus spinge Mané: giusto fischio dell'arbitro per fallo in attacco del sudamericano. FERNANDINHO! Primo squillo del match del centrocampista brasiliano, servito da David Silva ai 25 metri, con un tiro un po' debole ma angolatissimo: Mignolet si salva in corner!

12' - Brutto retropassaggio di Alexander-Arnold, che regala un calcio d'angolo agli avversari: Mignolet non è riuscito a rimediare.

11' - Cross di Moreno dalla sinistra, Otamendi respinge di testa in anticipo su Salah.

10' - Silva riesce a tenere il pallone dal fondo e serve Gabriel Jesus, che controlla praticamente in area piccola anche se spalle alla porta: il brasiliano non riesce però a combinare nulla.

9' - Il possesso riparte da Stones e Fernandinho.

8' - Matip concede un calcio d'angolo su una palla vagante al limite della sua area.

7' - Moreno tira, trova la barriera, poi il cross che segue viene conteso da Walker e Matip: la vince il primo, che ottiene fallo laterale. Contropiede personale di De Bruyne, che rientra sul destro al limite e calcia: blocca in tuffo Mignolet.

6' - Otamendi stende Salah esattamente prima dell'area di rigore sulla destra, calcio di punizione e giallo per l'argentino.

5' - Can sulla sinistra subisce una botta, si tocca la caviglia ma sembra in grado di proseguire.

4' - Svetta Jesus sul primo palo, ma la sua deviazione termina larga alla destra di Mignolet.

3' - Walker trova De Bruyne fra le linee, il belga cerca Aguero in area ma trova la chiusura avversaria. Poi Mané commette però un fallo, cross da fermo dalla destra in arrivo.

2' - Moreno calcia dal limite, trova solo una deviazione ed un corner. Il cross viene bloccato nell'area piccola da Ederson.

1' - Mendy riparte subito da Ederson. Sembra più un 4-4-2 lo schieramento dei padroni di casa, con Danilo e non Walker esterno alto.

13.31 - Si parte! Palla mossa dal Liverpool.

13.28 - Squadre in campo!

13.25 - Pochi minuti: a breve squadre in campo, Manchester City-Liverpool sta per iniziare! Non mancate!

13.20 - Klopp spiega invece così i suoi cambi in difesa: "Lovren ha giocato 27 minuti sabato e poi ha recuperato il resto della partita domenica. Poi ha fatto 90 minuti con la Turchia: non è tornato infortunato, ma ha un po' subito l'intensità. Klavan invece non ha giocato la seconda gara, contro l'Estonia, e contro il Crystal Palace ha fatto molto bene. Per Joe Gomez vale un discorso simile: ha fatto due partite con l'Inghilterra under-21, mentre Alexander-Arnold ha le gambe più fresche dopo solo una partita".

It’s no secret @benmendy23 is a bit of a joker... but did you know that almost cost him his career?! #mancityhttps://t.co/XCxVIr1FFq — Manchester City (@ManCity) 9 settembre 2017

13.10 - Le squadre sono già in campo per il riscaldamento. Intanto il Manchester City pubblica un'intervista di Mendy di qualche giorno fa, in cui il francese ha svelato alcuni retroscena interessanti sulla sua carriera...

13.00 - Klopp non cambia i suoi schemi, optando però per Alexander-Arnold e Klavan in difesa (in panchina Joe Gomez e Lovren). Guardiola risponde con una rivoluzione: Danilo si adatta centrale, Jesus e Aguero fanno coppia. In panchina ci vanno Bernardo Silva e Sané.

12.50 - La risposta del Manchester City (3-5-2): Ederson; Danilo, Stones, Otamendi; Walker, De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Mendy; Gabriel Jesus, Aguero. All. Guardiola

12.40 - La formazione ufficiale del Liverpool (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Klavan, A. Moreno; Emre Can, Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Klopp

How @LFC have fared in the last 10 games against Man City https://t.co/AGTIn578ms



Including this at the Etihad... pic.twitter.com/nyYm5pPnq8 — LFC XTRA (@LFCXtra) 9 settembre 2017

Who's ready?!



City v Liverpool

Premier League

12.30 UK

Etihad Stadium#cityvlfc pic.twitter.com/SeX3mxKm3W — Manchester City (@ManCity) 9 settembre 2017

12.30 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Manchester City-Liverpool, match valido per la quarta giornata della Premier League 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 13:30 - verrà fischiato dall'arbitro locale Jon Moss.

Emre Can marca David Silva in questa foto dalla gara di ritorno dello scorso anno (1-1). | Mirror.

QUI LIVERPOOL

La stagione dei Reds è stata, finora, tutto sommato molto positiva. Superato lo scoglio dei preliminari di Champions League, i padroni di casa ad Anfield ha trovato una buona integrazione del neo-acquisto Mohamed Salah, arrivato dalla Roma, all'interno degli schemi di Klopp, che però non ha ancora completamente risolto i problemi in difesa.

Queste lacune non si sono notate, comunque, nello scorso matchday, quando la squadra della Merseyside ha spazzato via l'Arsenal con un rotondo 4-0. Piuttosto, per capire i propri difetti, i calciatori dovrebbero guardare allo scontro nella prima giornata contro il Watford, terminato sul risultato di 3-3.

Con Clyne e Lallana ancora infortunati e Coutinho fuori condizione, dopo aver cercato senza successo di trasferirsi al Barcellona saltando gran parte della preparazione atletica, la lista indisponibili dei rossi non conta nomi nuovi rispetto a prima della sosta per far spazio alle Nazionali.

Salah, Firmino ed Emre Can esultano insieme al marcatore Mané il parziale 2-0 all'Arsenal. | Sky Sport.

Jurgen Klopp dovrebbe confermare il suo 4-3-3, con Mignolet fra i pali. Joe Gomez è favorito rispetto ad Alexander-Arnold - che ha iniziato la stagione con un gol strepitoso nell'andata dei preliminari contro l'Hoffenheim - per completare la difesa insieme a Matip, Lovren e Moreno. A centrocampo confermati Emre Can, Henderson e Wijnaldum, così come Salah, Roberto Firmino e Mané in attacco.

Le scelte di Klopp

QUI MANCHESTER CITY

Un po' più complicato, invece, l'inizio dell'annata dei Citizens, che proprio qualche settimana fa si sono fermati contro la sponda blu della città che ha dato i natali ai Beatles, pareggiando per 1-1 contro l'Everton. Nello scorso matchday, il successo sul Bournemouth al 98esimo ha riscattato solo parzialmente questo stop.

Oggi, dunque, il compito degli Sky Blues sarà quello di ritornare a proporre un tiki-taka di qualità tipico delle squadre di Pep Guardiola, che intanto si prepara ad affrontare la prima giornata nei gironi di Champions League - nello stesso gruppo del Napoli - contro il Feyenoord.

Durante la partita poi vinta per 1-2 contro la Grecia con la sua nazionale belga, Vincent Kompany ha rimediato un infortunio, che lo rende al limite convocabile, ma difficilmente utilizzabile, oggi. Insieme a lui non ci sarà l'altro grande ex di giornata, Sterling, che aveva segnato due gol nelle ultime due partite: che stia tornando ai livelli della gestione di Brendan Rodgers?

Gabriel Jesus e Fernandinho festeggiano il gol dell'1-1 momentaneo contro il Bournemouth. | 365dm.com

Nel suo tipico schieramento ultra-offensivo, Pep Guardiola dovrebbe optare per un 4-1-4-1. In porta confermato il costosissimo Ederson Moraes, difeso dall'altrettanto costoso Walker, Stones, Otamendi e il più costoso di tutti, Mendy. In mediana c'è Fernandinho, davanti a lui Bernardo Silva, De Bruyne, David Silva e Sané. La punta sarà una fra il favorito Gabriel Jesus e Aguero.

La risposta di Guardiola

PRECEDENTI

Storicamente questo confronto è Red: su 168 confronti, gli odierni ospiti hanno trionfato ben 82 volte, ma soltanto 33 volte in trasferta; in casa propria i Citizens hanno al contempo vinto 26 volte. L'anno scorso, all'Etihad il risultato finale fu 1-1; ad Anfield fu decisivo, invece, il gol di Wijnaldum.