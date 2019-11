Risultato Celtic - PSG in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Neymar, Mbappé, Lustig (OG) Cavani(2) (0-5)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Nel gruppo B, PSG e Bayern Monaco a 3 punti. Anderlecht e Celtic a 0.

93' - Triplice fischio; PSG batte Celtic 5-0!

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Ultimo giro di lancette al Celtic Park.

87' - ROGIC! Destro dal limite, respinge Areola.

85' - CAVANIIIII! E SONO 5, CHE GOL! Cross a scavalcare di Kurzawa, Cavani in tuffo, da posizione angolata, riesce ad aggirare Gordon ed a beccare l'angolo lontano.

84' - Cambio PSG: Fuori Mbappé, dentro Lo Celso

83' - LUSTIG! AUTOGOL! Verratti allarga su Draxler, il quale svernicia Sinclair e crossa in mezzo: Lustig impatta il pallone e lo mette nella sua porta. 0-4

80' - Ritmo flebile ora, mentre iniziano gli ultimi dieci minuti di gioco.

77' - Ultimo cambio Celtic: fuori Roberts, dentro Forrest

76' - Fallo di Lustig su Neymar. L'ex Barca protesta con veemenza e si becca il giallo.

73' - Dolorante Dani Alves, protagonista la caviglia. Il 32 poi si rialza e - dopo aver ricevuto le dovute cure - torna in campo

71' - NEYMAR! Si divora il 4-0 il brasiliano, dentro l'area apre troppo il piatto da posizione più che favorevole.

70' MBAPPE'! Neymar a rimorchio per Mbappè, destro dell'ex Monaco che prende in pieno il volto di Ralston

69' - Avvicendamento nelle fila del Celtics: Edouad per Griffiths

68' - NEYMAR! Lo libera Dani Alves con il tacco, lui cerca l'angolo lontano senza fortuna.

66' - Partita vivace e bellissima adesso; entrambe le compagini giocano a viso aperto.

64' - SINCLAIR! Si accende, ancora, l'esterno biancoverde. Prende il tempo a Marquinhos, sfila via sulla linea di fondo e tenta il colpo sotto, uscita provvidenziale di Areola.

62' SINCLAIR! Conclusione dell'11, blocca Areols.

62' - Cambia Emery; Draxler rivela Raboit

61' - Sguinzaglia i cavalli Mbappé, dentro per Neymar che chiude il triangolo. Il francese scivola e non riesce a crossare.

59' - Possesso palla compassato del PSG, il Celtic attende.

57' - Tierney dentro da Sinclair, aggancio errato.

54' - Lo stesso Ralston si becca il giallo, entrataccia a centrocampo.

53' - RALSTON! Percussione tambureggiante del 56, che salta tutti ed arriva di fronte ad Areola. Chiusura provvidenziale dell'estremo difensore.

49' - RABOIT! Fendente mancino che termina sopra la traversa non di molto.

48' - Si accende il Celtics! Ntcham accende il motore di Tierney, cross al centro respinto che imbastisce una pericolosa mischia a centro area, risolta da Dani Alves.

46' - GRIFFITHS! Lancio dalle retrovie a cercare il 9, che fa la sponda invece di tirare. Grande occasione.

45' - Inizia il secondo tempo.

Cambio all'intervallo: Rogic per Armstrong.

Dominio PSG, che dopo aver sfondato il muro eretto dai biancoverdi con Neymar, si rende sempre più pericoloso. Mbappé sigla il 2-0, Cavani - dal dischetto - fa 3-0. Celtics in difficoltà, Grittiths e Sinclair i più pericolosi.

47' - Termina qui il primo tempo. PSG avanti 3-0.

47' - SINCLAIR! Arriva sul lato corto dell'area di rigore, s'incunea tra Dani Alves e Marquinhos e calcia; a mano aperta Areola.

45' - Due minuti di recupero.

41' - CAVANIIIII! Angolo alto per lui, Gordon dall'altra parte. E sono tre.

40' - RIGORE PSG! Kurwaza fa partire il cross da sinistra, Cavani non può intervenire perchè Simunovic lo strattona e lo butta a terra, Orsato non ha dubbi ed indica il dischetto.

38' - Accademia PSG, poi Raboit sbaglia l'assist per Kurzawa.

34' - MBAAAAAPPE'! RADDOPPIO! Cross perfetto di Verratti per Neymar, sponda del 10 per Cavani che manca il pallone. Nessun problema, arriva Mbappé, e 2-0.

33' - Slalom gigante di Roberts, che converge verso il centro prima di scodellare - senza fortuna - al centro.

30' - Grande sterzata di Roberts, Thiago Motta lo atterra.

28' - Neymar va da Cavani, liberissimo, il 9 pecca di altruismo e trova Tierney a sbarragli la strada.

27' - Cross di Tierney che termina tra le braccia di Areola, c'era Griffiths in agguato.

25' - In scioltezza il PSG ora, Celtic che studia soluzioni.

22' - GRIFFITHS! Traiettoria velenosa del 9 da punizione, Areola vola in angolo.

21' - Serpentina di Roberts, che viene atterrato da Raboit. Punizione dai 30 metri.

19' - NEYMAAAAAAAR! VANTAGGIO PARIIIS! Imbucata illuminante di Raboit per il taglio forte di Neymar, il quale entra in area e supera Gordon. 0-1.

18' - CAVANI! Verratti pesca Dani Alves, sponda arretrata per il destro potente e preciso di Cavani si accartoccia Gordon, e blocca.

15' - Gran palla di Raboit per l'avanzata di Kurzawa, cross in mezzo per il tap-in di Cavani. L'uruguagio -però - viene pescato in posizione di offside, gol annullato.

12' - Giocata da circo di Neymar, che riceve la sponda di Kurzawa, si porta la palla avanti, prima di tentare il tacco a scavalcare il muro difensivo; decisivo il raddoppio di Roberts.

10' - Armstrong suggerisce centralmente per Ntcham, rasoitata che termina ampiamente fuori.

8' - Partita di grande sostanza per i biancoverdi, che riescono - finora - a chiudere tutte le vie di fuga.

6' - Dani Alves aggira la difesa con un cross dalla sinistra, Cavani manca l'appuntamento con il gol per centimetri.

4' - Fino in fondo Mbappè, che sterza e tenta il cross; sbroglia la difesa del Celtic.

2' - Giro palla veloce del PSG che non produce risultato.

1' - Partiti.

Coreografia sensazionale dei tifosi del Celtic, Glasgow è già in fermento. Ci siamo, tra pochissimo avrà inizio la prima giornata della Champions League.

Le formazioni ufficiali!

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Celtic vs PSG, incontro valido per il gruppo B della Champions League 2017/2018. Si gioca al Celtic Park, fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'italiano Orsato.

A completare il raggruppamento, Bayern Monaco ed Anderlecht, di fronte questa sera in Baviera. La griglia è piuttosto definita, Bayern e PSG si giocano il primato, Anderlecht e Celtic, invece, si contendono la terza posizione, utile per agguantare l'Europa League.

PSG

IL PSG parte per vincere tutto, dopo la disastrosa stagione scorsa. Emery ha un'ultima opportunità, forte di un mercato a cinque stelle, con Neymar e Mbappé ad arricchire il reparto avanzato, senza dimenticare il puntello Dani Alves dietro.

Qualche dubbio, sul fronte parigino, per quel che riguarda mediana e difesa. Il mancato arrivo di Fabinho costringe Emery a spremere alcuni effettivi, il rischio è spendere troppo in questi mesi. Discorso similare per la retroguardia, dove il giovane Kimpembe sembra l'unico in grado di dare respiro a Marquinhos e Thiago Silva.

Per la gara di questa sera, indisponibili Di Maria e Pastore. Il tridente è quello titolare, con Mbappé e Neymar ai lati di Cavani. T.Motta - Verratti - Rabiot, mediana ricca di talento, qualche concessione in fase di non possesso. Kurzawa e Dani Alves laterali di difesa, Marquinhos e T.Silva a protezione di Trapp.

Celtic

Il Celtic è nella competizione da diverso tempo. Nel secondo turno preliminare, 6 gol complessivi al Linfield. Qualche difficoltà in più nella successiva fermata con il Rosenborg. Un gol di Forrest a dividere vinti e vincitori. Play-off scoppiettante, 5-0 casalingo, poi qualche brivido al ritorno. 4-3 Astana.

4-2-3-1 per Rodgers, l'obiettivo è limitare il potenziale parigino e sfruttare piazzati e ripartenze. Griffiths è l'unica punta, Rogic si muove alle sue spalle. Sinclair e Roberts occupano le corsie laterali, partita di sacrificio per loro. Fondamentale ripiegare rapidamente e al contempo fornire un supporto davanti. Ntcham e Brown in mezzo, Lustig, Bitton, Simunovic e Tierney a protezione di Gordon.

Entrambe le squadre comandano i rispettivi campionati. Il Celtic è a quota 13 dopo 5 giornate. 4 vittorie e un pari, medesimo bilancio dell'Aberdeen. Percorso netto, in Ligue 1, per il PSG. Pioggia di gol e consensi, il nuovo undici targato Neymar funziona. Più tre sul Monaco, prossima sfida con il Lione. Far coesistere stelle di prima grandezza è l'imperativo.