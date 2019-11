Real Madrid, Marcelo rinnova fino al 2022

414 presenze, il secondo straniero per gettoni raccolti con la maglia del Real Madrid, alle spalle del solo Roberto Carlos, arrivato a 527. 17 trofei, tra cui 3 Champions League, 4 campionati, 3 Copa del Rey. I numeri di Marcelo in 11 stagioni con la Camiseta Blanca indosso sono già da capogiro, ma sono destinati con ogni probabilità a crescere ancora. Il brasiliano ha infatti prolungato di due anni il proprio contratto con i Blancos, dal 2020 sino al 2022, legandosi di fatto per tutta la carriera ai campioni d'Europa in carica. Domani alle 14 il giocatore parlerà in conferenza stampa.

Marcelo in passato è stato alcune volte vicino alla partenza ed il suo ambientamento a Madrid è stato tutt'altro che agevole: arrivato come erede designato di Roberto Carlos, soltanto alla lunga si è preso il posto da titolare dopo tante difficoltà ed un avvio giocando più spesso da ala sinistra che da terzino. I suoi miglioramenti in difesa hanno poi convinto Mourinho nel 2010 a proporlo stabilmente in quel ruolo, dove ha costruito tutte le sue fortune, diventando il migliore al mondo. Proprio prima dell'arrivo del portoghese in panchina la sua permanenza a Madrid era stata messa in forte dubbio: perplessità spazzate via dalle prestazioni sontuose che Marcelo ha offerto partita dopo partita, fino ad arrivare dove è oggi.

Three-time #UCL winner Marcelo has agreed a new contract with Real Madrid until 2022. #Marcelo2022



Favourite left-back in Europe? pic.twitter.com/j4S7ydhcpM — #UCL (@ChampionsLeague) 13 settembre 2017

Il classe 1988 spegnerà l'anno prossimo le trenta candeline, ma governerà la corsia mancina Madridista ancora per molti anni. Non lo potrà però fare per le prossime due partite di Liga: l'espulsione rimediata sabato contro il Levante in casa gli è costata due turni di squalifica per il calcio da terra abbastanza plateale rifilato all'avversario. Salterà dunque la trasferta contro la Real Sociedad, partita delicatissima, e la sfida interna con il Betis Siviglia.