Il Barcellona punta a mettere la quinta: al Camp Nou arriva l'Eibar

Più forte anche della sfortuna, leggasi infortunio e assenza per quattro mesi di Ousmane Dembelé, il Barcellona prosegue la propria solitaria corsa in vetta alla classifica della Liga. Dopo la sconfitta della Real Sociedad contro il Real Madrid, i catalani sono rimasti senza accompagnatori a punteggio pieno: facile intuire che, in ogni caso, vedere gli Txuri-Urdin al proprio fianco ancora per qualche giorno sarebbe stato decisamente comodo per i blaugrana, poiché sarebbe significato veder la rivale per il titolo scivolare fino al -7 nel giro di sole quattro partite. Così non è, ma può diventarlo, almeno per una notte: questa sera al Camp Nou il Barcellona riceve infatti l'Eibar nella quinta giornata di campionato, mentre i Blancos saranno di scena domani.

Tradizione ampiamente positiva per il Barcellona contro i baschi, sei vittorie nei sei precedenti di campionato, ma nell'ultimo incontro al Camp Nou sono state scintille: 0-2 ospite dopo un'ora di gioco, poi la rimonta dopo il primo rigore sbagliato da Messi (che si riscatta con il secondo, per il 3-2). Finale a tabellone: 4-2. Era l'ultima giornata della Liga 2016/17, vinta in extremis dal Real.

Le scelte

Ernesto Valverde deve fare i conti soprattutto con l'assenza di Dembelé, fuori fino a fine 2017 dopo l'infortunio rimediato sul campo del Getafe. Sembrava sabato il giorno giusto per fare turnover, ma non è stato così: più probabile che stasera riposino diversi elementi dell'undici titolare, a partire dalla difesa davanti a Ter Stegen. A sinistra Digne dovrebbe rilevare Alba, mentre in mezzo Mascherano affiancherà Piqué; completerà Semedo a destra. In mezzo al campo novità sugli interni vicino a Busquets, Paulinho centro-destra e Sergi Roberto centro-sinistra. In avanti Messi affiancato da Luis Suarez e Deulofeu, anche se quest'ultimo può vedersi scippato il posto da Denis Suarez, subentrato e decisivo tre giorni fa.

L'Eibar dovrebbe rispondere con il classico 4-4-2, senza rinunciare alle due punte - sarà con ogni probabilità Charles ad affiancare Sergi Enrich in avanti - ma giocando piuttosto abbottonato all'indietro. Gli esterni di centrocampo saranno Inui a sinistra e Ander Capa, terzino naturale, a destra, il quale rileva Bebé, titolare nell'ultima gara ma con spiccate doti offensive. In mezzo la coppia composta da Escalante e capitan Dani Garcia. Difesa a quattro davanti a Dmitrovic con Arbilla e Juncà sulle fasce, Paulo Oliveira e Galvez al centro. Lunga la lista degli indisponibili per Mendilibar: Yoel, Ramis, Fran Rico, Pedro Leon ed Alejo.