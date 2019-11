Risultato PSG - Bayern Monaco in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Dani Alves, Cavani, Neymar! (3-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

PSG che si prende la vetta del girone in solitaria. Sotto, appaiati a quota 3 Bayern Monaco e Celtic, vincente 3-0 in casa dell'Anderlecht.

94' - Termina qui il match, PSG batte Bayern Monaco 3-0!

94' - LEWANDOWSKI! Gran punizione del 9, Areola si distende e respinge.

91' -Tre minuti di extra time.

89' - Cambio PSG: Draxler per Verratti

88' - COMAN! Progressione dell'ex di giornata che termina l'azione con un diagonale radente, Areola respinge.

86' - Cambio PSG: fuori Thiago Motta, dentro Lo Celso

83' - Adesso il PSG fa girare tranquillamente la sfera.

80' - CAVANI! Punizione velenosa, palla che orbita sopra la traversa.

79' - Cambio PSG: Di Maria per Mbappè

76' - Robben prova ad illuminare il Bayern servendo una gran palla a Kimmich, suggerimento arretrato per Coman che non trova il pallone.

73' - VIDAL! Incocciata a centro area che non impensierisce Areola.

71' - DANI ALVES! Solito inserimento perfetto dell'ex Juve che invece di calciare, pecca d'altruismo e cerca Cavani in mezzo.

69' - Cambio Bayern: fuori Muller, dentro Robben.

67' - Lewandowski fa la sfonda per Vidal che - in due tempi - gonfia la rete. L'arbitro - su segnalazione dell'assistente - annulla.

65' - Rischio enorme di Dani Alves che decide di dribblare in area regalando palla a Lewandowski; provvidenziale Thiago Silva

63' - NEEEEYMAAAR! TRIS! Discesa fantastica di Dani Alves, palla sull'esterno per Mbappè che fa fuori di suola - numero favoloso - Coman e mette in mezzo; la palla sbatte sul ginocchio di Javi Martinez, e Neyamr - da opportunista - punisce- 3-0, passivo pesante.

61' - Calcio piazzato che porta ad un nulla di fatto.

61' - Altra punizione, la causa Javi Martinez intercettando di mano un lancio. Giallo per lui.

60' - NEYMAR! Punizione velenosa, Ulreich arrivain tempo e blocca.

58' - Lavoro certosino di Verratti a centrocampo, palla lunga per Mbappè che cerca subito Cavani in area, Javi Martinez monumentale.

57' - COMAN! Taglia la divesa avversaria e calcia in corsa cercando il palo lontano; bella l'idea, meno la realizzazione.

57' - RUDY! Fendente da fuori area del neo entrato, Areola distinto.

54' - NEYMAR! Arriva ai 25 metri e mira l'angolino, palla che fa la barba al palo ed esce.

53' - MARTINEZ! Impatta di testa da angolo, Areola controlla.

50' - NEYMAR! L'ex Barca cerca e trova Mbappè sulla sinistra, quest'ultimo temporeggia e chiude il triangolo; controllo e destro che sfila sul fondo. Occasionissima.

49' - Tocco di mano di Coman sul sombrero di Dani Alves, fallo.

46' - Comincia la ripresa.

Bayern Monaco che cambia, subito dentro due pedine. Coman per Rodriguez, Rudy per Tolisso.

PSG che trova il vantaggio dopo appena due minuti, con un azione individuale di Neymar finalizzata da Dani Alves. Il Bayern assorbe il colpo e risponde con azioni offensive incalzanti, andando vicino al pareggio con Muller. Gli uomini di Ancelotti ricevono la doccia fredda da Cavani, 2-0.

46' - Termina il primo tempo.

45' - Controllo in corsa di Neymar, che stringe centralmente prima di essere steso da Vidal. Giallo per il centrocampista.

42' - Lancio di Vidal per Kimmich, Areola prende il tempo e blocca.

38' - Sempre il ridente protagonista. Mbappè opta per il filtrante a beneficio di Neymar, palla dentro del 10 respinta in corner. Indomabili.

37' - CAVANI! Mbappè dentro per Neymar, colpo di tacco favoloso per Cavani che non punisce da dentro l'area.

35' - JAVI MARTINEZ! Colpisce di testa da angolo, palla out

33' - CAVANIIIII! RADDOPPIOO! Azione favolosa del PSG. Cavani protegge palla e va da Dani Alves, il laterale premia il taglio esterno di Mbappè che frena, torna sui propri passi e serve Cavani al centro; piattone di prima, solo rete. 2-0.

31' - LEWANDOWSKI! Kimmich prolunga per Muller, gran palla; il 25 opta per un cross arretrato cercando Lewandowski; piattone docile.

27' - CAVANI! Mbappè orchestra il contropiede, va in verticale da Cavani che - da posizione defilata - tenta il diagonale. Palla che sfila sul fondo, brivido.

24' - Cavani serve Neymar, che ha possibilità di raddoppiare ma sbaglia il controllo e favorisce Ulreich

22' - LEWANDOSKI! Spiovente di Alaba per lo stacco aereo del centravanti; blocca Areola

19' - JAVI MARTINEZ! Collo esterno del centrale ospite, Areola in corner con la mano di richiamo. Grande intervento.

18' - KImmich trova un varco per Muller, rasoiata al centro respinta in angolo.

16' - Rientra Muller, sta bene l'ala tedesca.

14' - Muller intanto fuori per una botta ricevuta, cure al ginocchio per lui.

12' - MULLER! GRANDE OCCASIONE! Kimmich batte velocemente l'angolo, Muller prende alla sprovvista la difesa parigina ed impatta di prima; palla fuori di nulla.

11' - Javi Martinez spizza da angolo, Muller ci mette la testa ma perde il contrasto con Dani Alves

11' - Lewandowski allegerisce per James, che accelera e prende il fondo; cross lungo che Raboit spedisce in angolo

9' - Risponde Lewandowski nella metà campo opposta, con un'azione solitaria culminata con l'angolo.

8' - Neymar manda al bar Tolisso, poi sventaglia per Mbappè; suggerimento lungo.

6' - Riceve in area Kurzawa, tenta il sombrero l'ex Monaco ma non dosa bene la forza. Blocca Ulreich.

5' - Assolo PSG finora, che spinge senza remora alcuna.

2' - DANI ALVEEEES! PRONTI, VIA, E VANTAGGIO! Guizzo di Neymar, che supera Kimmich, converge verso il centro, e vede liberissimo Dani Alves, lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Bayern. L'ex Juventus controlla, ed insacca. 1-0.

1' - Partiti!

Inno della Champions, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano in campo i giocatori, clima surreale tra sciarpate e cori.

Parco dei Principi gremito, 50.000 spettatori per guidare Neymar e compagni verso il sogno.

La scheda ufficiale UEFA.

Le formazioni ufficiali.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di PSG - Bayern, incontro valido per il gruppo B della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo spagnolo Mateu Lahoz.

Il gruppo B, come dimostra la prima giornata, si presenta piuttosto definito, con due squadre, PSG e Bayern, a giocarsi il primato, e due a contendersi la terza posizione, utile per non abbandonare in via definitiva l'Europa.

Avvio col botto per il Paris, cinque reti sul campo del Celtic, una scorpacciata scozzese per confermare le ambizioni della compagine di Emery, chiamata a cancellare la clamorosa eliminazione dello scorso anno per mano del Barcellona.

Non da meno il Bayern Monaco, bravo a sbarazzarsi in casa dell'Anderlecht, con un rotondo 3-0. Come già lo scorso anno, Ancelotti deve convivere con critiche provenienti da più fronti. Il Bayern, al momento, non guida la Bundes, procede a ondate e in Germania molti mettono sotto accusa l'operato del tecnico, ai ferri corti con alcuni effettivi.

Se possibile va ancor peggio in Francia, dove la querelle Neymar - Cavani tiene banco. Un milione, questa la proposta all'uruguaiano per fare un passo indietro e concedere all'ex Barcellona la titolarità dei rigori. Risposta negativa e nubi all'orizzonte. Senza Neymar, intanto, solo un pari per il PSG in Ligue 1.

In conferenza, Ancelotti sottolinea le qualità del PSG. Specie in trasferta, il Bayern deve prestare attenzione all'illimitato arsenale a disposizione di Emery. A far da eco al tecnico, Hummels e Tolisso. Il secondo, questa sera, rischia la panchina.

Emery, di contro, deve respingere le fastidiose domande sulla citata diatriba interna. Il tecnico, poi, evidenzia il rispetto nei confronti del Bayern, una squadra da sempre tra le candidate alla vittoria finale.

PSG

Fuori Pastore, pochi dubbi nell'undici di casa. Emery propone, ancora una volta, un centrocampo educato, in sostanza tre giocatori in grado di far correre la palla e verticalizzare all'occorrenza. T.Motta è il perno centrale, Verratti e Rabiot ai suoi lati. Tridente d'eccellenza, torna Neymar, con Cavani e Mbappé.

Thiago Silva e Marquinhos blindano Areola, Dani Alves prende la destra, con Kurzawa sull'out di sinistra. Tante le stelle in panchina, da Di Maria a Lucas, per giungere a Draxler, in orbita Real in vista del mercato di gennaio, o più presumibilmente per la prossima stagione.

Bayern Monaco

Ancelotti deve fare a meno del suo n.1, lungo stop per Neuer, tra i pali Ulreich. Boateng affianca Hummels, Martinez a disposizione. Kimmich gioca da terzino a destro - attenzione al possibile passaggio a tre dietro - a sinistra più Rafinha di Alaba - dopo l'infortunio non ha i 90 minuti.

Cerniera di protezione composta da Vidal ed uno tra Tolisso, Rudy e T.Alcantara. Sulla trequarti, Robben - da valutare, qualche acciacco per l'olandese - Muller (o Alcantara) e Ribery. Lewandowski completa la formazione iniziale.