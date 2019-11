Portogallo-Svizzera in diretta, LIVE Qualificazioni Russia 2018 - Djourou (A), A. Silva (2-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonaotte! Al prossimo live!

93' - Finisce qui,. Portogallo in Russia grazie alla differenza reti. Svizzera costretta ai playoff, sarà testa di serie.

93' - Ronaldo recupera palla nella propria metà campo, scambio prolungato con Carvalho prima che quest'ultimo vada largo da Bernardo Silva; paio di finte e destro deviato.

91' - Tre minuti di recupero.

90' - Cambio Portogallo: fuori Joao Mario, dentro Pereira.

89' - Guizzo di Andre Gomes che supera Schar, ma sbaglia il suggerimento per Joao Mario

88' - Match ormai in dirittura d'arrivo.

84' - Si affaccia in maniera confusa la Svizzera dalle parti di Rui Patricio.

80' - RONALDO! CR7 scappa in posizione regolare e si ritrova a tu per tu con Sommer; dribbling tentato ma non riuscito, blocca l'estremo difensore.

79' - PEPE! Destro rasoterra da angolo, blocca Sommer.

78' - Joao Mario prende il fondo, Djourou ribatte il tiro prima con il piede e poi con la mano. Intercetto involontario.

75' - Cambio Portogallo: Andre Gomes per André Silva.

73' - Effettua un dribbling Ronaldo, poi Xhaka lo chiude.

69' - Ancata di Zakaria su André Silva, giallo.

69' - Cambio Portogallo: Antunes rileva Eliseu.

67' - SEFEROVIC! Shaqiri arriva al limite, calcia, ma strozza il tiro; Seferovic si fa trovare pronto sulla traiettoria e devia, palla fuori.

66' - Doppio cambio Svizzera: Zuber per Dzemaili, Embolo per Mehmedi

66' - Dribbling di Bernando Silva nello stretto, che viene fermato da un fallo.

63' - Break di Bernardo Silva, Mehmedi recupera e lo ferma.

60' - Ora il Portogallo tenta di azzannare la partita.

57' - ANDRE' SILVAAAAA! RADDOPPIO! Gran palla di Moutinho per Bernardo Silva, che controlla a centro area ed effettua il traversone basso; controllo del centravanti che insacca a porta sguarnita.

55' - RONALDO! Missile del 7, palla che sfila a lato.

54' - Punizione profonda di Andrè Silva, Sommer pulisce con i pugni.

53' - Litchsteiner atterra Andrè Silva, che poi riceve anche una ginocchiata in volto giudicata involontaria da Cekir.

51' - SHAQIRI! Tenta la sorpresa sul primo palo, Rui Patricio abbraccia la sfera.

50' - Carvalho sbraccia ed attera Litchsteiner sulla trequarti, punizione da una mattonella insidiosa.

47' - Attacco perentorio di Zakaria, che arriva in area; Eliseu lo chiude regolarmente.

46' - Al via il secondo tempo.

Cambio Svizzera all'intervallo: Zakaria per Freuler.

Primi 45 minuti divisi in due blocchi. Una mezz'ora soporifera con il solo tiro di Bernardo Silva a scuotere i 60.000 mila del Da Luz, poi ultimo quarto d'ora giocato a ritmi alti, con l'autogol di Djourou a sbloccare la gara.

46' - Fine primo tempo.

46' - Eliseu non frena la sua corsa ed atterra Shaqiri, giallo-

45' - Cross teso da destra, Seferovic tenta una girata impossibile spalle alla porta.

44' - Continua ad attaccare il Portogallo, forte del vantaggio.

41' - DJOUROU, AUTOGOL! VANTAGGIO PORTOGALLO! Cross tagliato di Eliseu, Joao Mario taglia a centro area e cerca di calciare; nella mischia, il centrale deposita il pallone in rete.

38' - Prende il centro Ronaldo, destro respinto dalla muraglia bianca. Il 7 poi si lamenta del braccio largo di Rodriguez.

37' - Contropiede del Portogallo orchestrato da Joao Mario, che subisce il fallo all'altezza del cerchio di centrocampo.

33' - BERNARDO SILVA! Ronaldo trova il laterale sulla mancina, fendente velenoso respinto da Sommer.

32' - Servizio per Seferovic che imbastisce un duello con Eliseu, il centravanti cade a terra ma viene invitato a rialzarsi.

30' - Bernando Silva in verticale da Cedric, servito in corsa; cross di prima deviato.

27' - Controllo di mano di Freuler, Cekir estrae il giallo. Il pallone - in realtà - aveva prima toccato il petto.

26' - Djourou ancora dolorante, il centrale si sottopone alle cure e rientra sul terreno di gioco.

24' - Ronaldo crossa in mezzo, respinge la difesa; Djourou raccoglie la sfera prima di essere travolto in maniera pericolosa da André Silva.

22' - Ronaldo difende egregiamente il pallone, Litchsteiner gli frana addosso.

20' - Contatto in area di rigore tra André Silva e Lichtsteiner, Cekir fa proseguire ma aleggiano molti dubbi.

19' - Solito spartito, con il Portogallo che attacca e la Svizzera che contiene e riparte.

16' - Filtrante favoloso di Cedric, Bernardo Silva controlla e converge verso il centro, ma viene chiuso nella morsa difensiva della svizzera.

14' - Appoggio di Shakiri su Freuler, cross immediato che non viene raccolto da nessuno.

12' - Andre Silva sgambetta Xhaka, fallo.

9' - Contrattacco portoghese con la corsa spedita di Bernando Silva, Eliseu riceve e sbaglia il traversone.

8' - Dzemaili cerca Seferovic in verticale, chiude in maniera certosina la difesa.

6' - Joao Mario recupera palla sulla trequarti, imbucata per Bernando Silva che calcia debolmente.

5' - Punizione tesa di Eliseu, rigetta la retroguardia svizzera.

3' - Portogallo in costante possesso, Svizzera che tenta di non concedere sbocchi.

1' - Partiti!

Inni nazionali, saluti, e poi sarà contesa.

Le squadre entrano in campo, il Da Luz completamente rosso, con sprazzi di verde. Gran colpo d'occhio,

Le formazioni ufficiali.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer, Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi, Seferovic

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio, Soares, Pepe, J. Fonte, Eliseu, B. Silva, Carvalho, Moutinho, J. Mario, A. Silva, Ronaldo

Buonasera a tutti da parte di Simone Cappelli e da tutta la redazione di Vavel Italia. Benvenuti alla diretta scritta live e online di Portogallo-Svizzera, indiscutibilmente il match clou dell'ultima serata dei gironi di qualificazione europei per i mondiali di Russia 2018.

Il calcio d'inizio previsto per le odierne 20.45 a Lisbona, nella casa del Benfica: l'Estadio Da Luz. Arbitro della sfida il turco Cuneyt Cakir. Con vittoria di casa, Portogallo al Mondiale e Svizzera agli spareggi; con pareggio o vittoria in trasferta, l'opposto.

Le due squadre sono prima e seconda nel gruppo B, gli elvetici sono a 27, mentre i portoghesi veleggiano tre punti più sotto, a 24: la differenza la fa lo scontro diretto alla prima giornata, vittoria per 2-0 della Svizzera con i gol di Embolo e Mehmedi.

Il Portogallo, da lì, non ha più perso: 8 vittorie in 9 gare contro le nove su nove degli svizzeri. I lusitani possono però contare su una miglior differenza reti, +26 contro +18, ragion per cui la loro necessità di vincere non è condizionata dai numeri. nessun 2-0 da ribaltare, bastan 3 punti.

Fernando Santos, cosciente di quanto la gara di stasera sia importante, aveva preservato nella trasferta di Andorra alcuni elementi importanti quali Cedric, Fonte, Joao Moutinho e soprattutto Cristiano Ronaldo: tutti diffidati, erano a rischio squalifica. Rientreranno stasera.

Ronaldo è comunque entrato nel secondo tempo e, tanto per cambiare, l'ha decisa lui. Stasera l'asso del Madrid sarà la punta della squadra, a fianco di André Silva, con Bernardo Silva a staccarsi dal centrocampo. Spazio anche per Danilo Pereira e Joao Mario.

Occhio ai cartellini anche per Vladimir Petkovic, che ha lasciato a riposo Rodriguez, Dzemaili e Mehmedi contro l'Ungheria (vittoria per 5-2). I sostituti di questi ultimi due, ovvero Frei e Zuber, han pure segnato, addirittura doppietta per l'ala dell'Hoffenheim, ma stasera non ci saranno.

Si torna infatti al 4-2-3-1 con i soliti noti, unico dubbio è Akanji che preme per giocare in difesa. Assente Behrami per infortunio, era in panchina con l'Ungheria. Davanti l'unica punta è Seferovic, Embolo si accomoderà in panchina.

Portogallo (4-4-2) - Rui Patricio; Cedric, Pepe, José Fonte, Eliseu; Bernardo Silva, Danilo Pereira, Joao Moutinho, Joao Mario; André Silva, Cristiano Ronaldo. All. Santos