Bayer e Wolfsburg si rincorrono, il Borussia batte il Werder: il punto sulla domenica di Bundes

L'ottava giornata di Bundesliga si conclude con un doppio posticipo: in campo Bayer-Wolfsburg e Werder-Borussia. Nel match delle 15.30, le aspirine vanno in vantaggio due volte ma i lupi di Germania riescono a strappare un punto che però non li stacca dalla zona calda della classifica. In quello delle 18.00, il M'Gladbach non fa troppa fatica e porta a casa il massimo risultato con uno 0-2 che mette ancora più nei guai il Werder, fermo al penultimo posto in Bundes.

Bayer Leverkusen 2-2 Wolfsburg

Bender 29', Origi 44', Alario 61', Blaszczykowski 69'

Alla BayArena, il Bayer Leverkusen si fa riprendere per ben due volte dal Wolfsburg buttando via due punti preziosi per allontanare la zona calda della classifica. I lupi di Germania rimangono a solo un punto dall'inferno e rischiano di essere risucchiati al primo passo falso. Le aspirine giocano bene e trovano al 29', sugli sviluppi di un corner battuto alla destra di Casteels da parte di Retsos, il vantaggio siglato Lars Bender che di sinistro dal limite dell'area piccola batte il portiere del Wolfsburg. Ma, come detto, gli ospiti reagiscono e a pochi secondi dalla fine del primo tempo trovano la rete dell'ex Liverpool Origi, il quale si avventa sul pallone crossato da Verhaegh, lo impatta di testa anticipando Tah e lo mette sotto la traversa.

Il gol di Bender. | Twitter Bayer Leverkusen

Al rientro in campo, è di nuovo il Bayer a portarsi in vantaggio: fugge a sinistra Wendell che trova in aria Alario, l'argentino di destro è letale sotto porta e regala il nuovo più uno ai suoi. Vantaggio che dura solo 8 minuti: Blaszczykowski, pescato in profondità da Malli, si presenta a tu per tu con Leno dopo aver saltato un difensore, apre il piatto destro e infila il pallone all'angolino basso per il 2-2 finale. Con questo risultato, aumenta a 5 il numero di partite senza vittoria per il Bayer al rientro dalle nazionali, mentre per il Wolfsburg addirittura a 6.

Das Spiel ist vorbei. Das nächste Unentschieden, aber zweimal Moral bewiesen und zurückgekommen. #B04WOB pic.twitter.com/uz0gQdRRsD — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 15 ottobre 2017

Werder Brema 0-2 Borussia M'gladbach

Stindl 27', Vestergaard 34'

L'ottava giornata di Bundesliga si chiude al Wieser-Stadion con Werder Brema - Borussia M'gladbach. Il match si apre al 27', grazie al gol di Stindl: l'attaccante tedesco, da posizione defilata calcia col destro piazzando il pallone nell'angolino basso alla destra di Fin Bartels. Pochi minuti dopo, esattamente al 34', arriva anche il raddoppio per gli ospiti: su calcio d'angolo, Vestergaard fa valere tutte le sue qualità sulle palle alte ribadendo a rete il cross di Wendt.

Con questa vittoria il Borussia si porta a ridosso della zona Champions, con il quarto posto occupato dall'Hoffenheim distante un solo punto, mentre il Werder rimane fermo al penultimo posto a soli 4 punti, ma solo a -3 dalla zona salvezza che potrebbe essere acciuffata con una vittoria.