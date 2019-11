Risultato Real Madrid - Tottenham in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Varane (A), Ronaldo (r)!  (1-1)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Real Madrid e Tottenham restano primi a 7 punti, Borussia Dortmund ed APOEL Nicosia pareggiano e sono ultimi ad un punto.

93' - Fischio finale al Bernabeu: 1-1 tra Real e Tottenham.

91' - Tre minuti di recupero.

90' - MARCELO! Controlla un pallone vagante e scocca il sinistro, Aurier devia.

90' - Eccolo il cambio: Son per Sissoko.

89' - Rimane a terra dolorante Sissoko, Son probabilmente prenderà il suo posto.

87' - Cambio Real: Lucas Vasquez rileva Isco.

86' - Pioggia di cross della squadra di Zidane, fa buona guardia il Tottenham.

83' - Cross di Hakimi dalla destra, il pubblico rumoreggia per un possibile fallo di mano di Aurier. Da rivedere.

80' - Cambio Tottenham: Llorente fuori, Rose dentro.

77' - ISCO! Conclusione dalla distanza, blocca Lloris.

76' - Cambio Real: Asensio per Benzema

75' - Tottenham che ha riacceso la luce.

74' - SANCHEZ! Cross docile di Aurier, Sanchez si accartoccia ed angola; palla out.

73' - ERIKSEN! Sponda di Llorente per la corrente Eriksen, che attacca il lato sguarnito. Destro in corsa deviato ancora da un decisivo Navas.

71' - KANE! Il centravanti del Tottenham si ritrova solo davanti a Navas; piazza il pallone ma l'estremo difensore Blancos apre la manona e devia in angolo. Parata pazzesca.

69' - Real che alza il baricentro, Tottenham raccolto.

65' - RONALDO! Taglia il campo in due palla al piede aggirando avversari come birilli; conclusione dal limite sulla quale interviene Lloris.

63' - RONALDO! Entra in area e scaglia una staffilata poderosa respinta da un enorme intervento di Lloris.

60' - Azione personale di Aurier che termina con il cross, la palla sfila davanti a Navas e termina in fallo laterale.

56' - Llorente protegge palla e scarica largo su Vertonghen, cross avvolgente respinto da un decisivo Hakimi.

55' - Imbucata favolosa di Isco a favore di Ronaldo, che spara alto da due passi. Marcinak ravvisa fuorigioco ed annulla l'azione.

54' - BENZEMA! CHE OCCASIONE! Casemiro dentro per il francese, colpo di testa a botta sicura respinto da Lloris, che compie un miracolo con la gamba di richiamo.

53' - Isco lotta in area con Sanchez, non crossa ma guadagna l'angolo.

49' - Nulla di fatto, sbroglia il Tottenham.

48' - Hakimi circumnaviga Vertonghen, che lo uncina fallosamente. Punizione dal lato corto destro.

46' - Inizia il secondo tempo.

Contratto il Tottenham ad inizio gara, ma la paura viene scacciata quando il Real mostra difficoltà di palleggio e costruzione. Aurier e Vertonghen mordono le fasce, gli Spurs girano, Kane disturba Varane per l'autogol che vale lo 0-1. Sul finale di tempo, Aurier stende Kroos in area e Ronaldo pareggia i conti.

45' - Finisce il primo tempo senza recupero.

45' - E' salito il Real in questo finale di tempo.

43' - RONALDOOOO! PARI! Palla da una parte, Lloris dall'altra. 1-1.

42' - RIGORE PER IL REAL! Benzema controlla al limite spalle alla porta, imbucata perfetta per Kroos che viene steso da Aurier. Per Marcinak nessun dubbio.

39' - Sponda di Sergio Ramos sulla punizione di Kroos, Benzema non arriva all'appuntamento per questione di millimetri.

38' - BENZEMA! Devia in modo rocambolesco un cross proveniente dalla destra, sfera che termina fuori di nulla.

37' -Manovra veloce del Real; Modric per Isco che viene murato.

35' - MARCELO! Uno due veloce tra Isco ed il brasiliano; conclusione in corsa che si spegne sull'esterno della rete.

32' - Ronaldo contrasta fallosamente Vertonghen in area, fallo e giallo per il madridista.

31' - ISCO! Il 22 va da Ronaldo, che gli restituisce il pallone non appena arriva in area. Controllo, finta e sinistro; Lloris para.

29' - AURIER! Rasoiata dalla trequarti, attento Navas.

27' - VARANE AUTOGOL! VANTAGGIO TOTTENHAM! Sissoko crossa in mezzo, Kane tenta il colpo di tacco ma non impatta; Varane devia di ginocchio e manda il pallone nella propria porta.

25' - WINKS! Sissoko fa partire il contropiede con uno splendido colpo di tacco a seguire, apertura su Eriksen che scarica su Winks: destro piazzato che termina largo.

23' - Ancata di Sissoko a Modric, punizione.

20' - Llorente controlla in area, lo marca Casemiro che non controlla la corsa e sgambetta l'ex Juve. L'arbitro addizionale non vede, e Marciniak fa proseguire. Era rigore.

19' - KANE! Stacca di testa e schiacchia, Navas si distende e spedisce il pallone in corner.

17' - RONALDO! Azione deliziosa del Real. Tocco orizzontale di Hakimi; Benzema fa velo, controlla il passaggio di Modric e suggerisce per Ronaldo, che si defila e tenta il destro incrociato. Palla fuori di nulla.

15' - Sventagliata di Winks per Aurier, cross teso e violento abbracciato da Navas.

12' - Imbucata perfetta di Modric per Ronaldo, il quale controlla, entra in area, ma scivola al momento della sterzata decisiva.

10' - Giro palla prolungato del Madrid.

7' - Marcelo recupera palla, un tocco di mano lo tradisce. Punizione.

5' - BENZEMA! Sul cross di prima firmato Hakimi, Ronaldo impatta perfettamente e colpisce il palo. La palla rimbalza nell'area piccola, Benzema si avventa sul pallone ma non trova clamorosamente lo specchio della porta.

3' - Llorente sfonda sulla mancina, prende il fondo e crossa; palla che - deviata - termina out.

3' - Suggerimento in verticale di Modric, Ronaldo controlla in ottima posizione ma viene pescato in fuorigioco

1' - Partiti!

Inno della Champions, saluti e poi sarà contesa. Prima però, un minuto di silenzio per le vittime degli incendi che hanno colpito Spagna e Portogallo.

Entrano in campo le squadre, coreografia mozzafiato dei tifosi Blancos!

Cambia Pochettino, modellando la squadra in base alle defezioni. Accantona la difesa a 3 arretrando Vertonghen ed Aurier, Eriksen esterno d'attacco. Davanti Llorente affianca Kane.

Zidane conferma le indiscrezioni della vigilia. In difesa, a destra, esordio in Champions per il giovanissimo Hakimi. Isco dietro alla coppia Benzema - Ronaldo.

Le formazioni ufficiali!

Si gioca al Santiago Bernabeu, impianto da 81.000 mila posti a sedere situato a Madrid.

Pochettino sceglie il 3-4-2-1. In porta Lloris, trittico difensivo formato da Sanchez, Anderweireld e Dier. Dembele e Winks mediani, con Vertoghen ed Aurier a tutta fascia. Davanti, Son ed Eriksen a supporto di Kane.

Il Tottenham ricama la solita stagione da superstar, ma non troppo. La squadra di Pochettino ha lasciato per strada alcuni punti importanti, spianando la strada alle due potenze di Manchester. Il City dista comunque solo 5 punti, ed il sogno titolo può continuare ad essere coltivato. In Champions, le vittorie con Borussia Dortmund ed APOEL Nicosia l'hanno catapultata a 6 punti, a pari merito con il Real Madrid. Il match di stasera certifica uno snodo cruciale.

Pochettino: "E' fantastico giocare con il Madrid in Champions. Credo che sarà un match difficile, ma allo stesso modo sarà una sfida per mostrare le nostre qualità. Giocheremo da Tottenham, con la nostra identità."

Zidane vara il 4-2-3-1. In porta Navas, difesa composta - destra verso sinistra - da Hakimi, Varane, Ramos, Marcelo. Trittico di centrocampo formato da Modric, Casemiro e Kross; Isco dietro a Benzema e Ronaldo.

Partita da grande favorita e possibile schiacciasassi, il Real Madrid è stato costretto a rivedere i suoi piani in campionato. Due pareggi nelle prime due giornate - Valencia e Levante - più la sconfitta contro il Betis. Numeri che hanno favorito il Barcellona, scappato lesto in testa alla Liga. Grazie al pareggio dei blaugrana contro l'Atletico Madrid e la contemporanea vittoria del Real ai danni del Getafe, i campioni d'Europa in carica sono 3^ a -5 dalla vetta. In Champions, discorso differente. Gli uomini di Zidane sono a punteggio pieno grazie alle rotonde vittorie con APOEL Nicosia e Borussia Dortmund.

Sono quattro i precedenti totali tra Real Madrid e Tottenham. I primi due nell'allora Coppa Uefa, nel 1985. Erano i quarti di finale ed un autogol di Perryman decise la doppia sfida ad appannaggio del Real Madrid. Le due compagini si affrontarono di nuovo nel 2011, dominio Real. I Blancos blindarono la semifinale già all'andata, tra le mura amiche, con la doppietta di Adebayor e le marcature di Di Maria e Ronaldo. Al ritorno, 0-1 firmato Ronaldo.

Arbitra Szymon Marciniak coadiuvato da Sokolnicki e Listkiewicz, quarto uomo Siejka. Addizionali si porta i signori Raczkowski e Musial