Risultato Tottenham - Real Madrid in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Alli(2), Eriksen, Ronaldo! (3-1)

Tottenham che si garantisce la matematica qualificazione agli ottavi. Real che resta a 7. Dortmund che pareggia con l'APOEL e saluta quasi sicuramente la Champions.

93' - Termina la gara. Tottenham 3 - Real Madrid 1!

91' - Tre minuti di recupero.

90' - LLORENTE! Si ritrova a tu per tu con Casilla ma non calcia; bravo l'estermo difensore a scippargli il pallone.

89' - Calcione violento di Dembele a Ramos; Cakir lo grazia con il giallo.

88' - Ramos falcia Alli, punizione colma di ossigeno.

85' - RONALDO! Va in porta dai 25 metri, attento Lloris.

83' - CASEMIRO! Tracciante dalla lunga che non impensierisce Lloris.

81' - RONALDOOOO! GOL DELLA BANDIERA DEL REAL! Marcelo mette in mezzo, Mayoral controlla un pallone difficile e lascia a Ronaldo: destro violento e pieno di rabbia che supera Lloris.

79' - Cambio Tottenham: fuori Kane, dentro Llorente

78' - ALLI! Trippier confeziona un cioccolatino, Alli impatta male e si divora il 4-0.

77' - Possesso palla sterile del Real.

74' - Doppio cambio Real Madrid: fuori Benzema ed Isco, dentro Borja Mayoral ed Asensio.

73' - Dele Alli recupera un altro pallone; partita sontuosa del 20.

71' - Tottenham che fa girare la sfera.

68' - ERIKSEN! Stop e destro a giro a ridosso del limite; palla alta.

67' - RONALDO! Tenta la conclusione dalla media, blocca Lloris. Gran parata.

66' - Cambio Tottenham: Winks lascia il posto a Dembele.

65' - ERIKSEEEEEEEN! TRIIIIIS! Alli orchestra il contropiede; resiste in prima battuta all'approccio dei centrocampisti madridisti, supera secco Ramos poi vede e serve Kane. Controllo del centravanti e testa alta per vedere l'inserimento con i tempi giusti di Eriksen. Servizio e diagonale che buca Casilla.

62' - RAMOS! Nel marasma dell'area di rigore, la palla scivola sul palo. Sulla respinta, Ramos calcia a botta sicura ma la sua conclusione viene respinta dalla coscia di Ronaldo. Occasione sontuosa non sfruttata.

62' - KROOS! Dier pulisce l'area sommariamente, Kroos ci prova al volo. Fuori.

59' - Tottenham che ora appare in pieno controllo delle operazioni.

56' - ALLIIIIIIII! ANCORA LUIIIIII! Verticalizzazione di Eriksen per Alli, il 20 controlla la sfera, mette a sedere due volte Casemiro e calcia in porta; la deviazione di Ramos rende imparabile il tiro. 2-0.

53' - Marcelo accende il motorino e prende la linea di fondo, cross dentro per Ronaldo che viene anticipato da Lloris. Real che preme.

51' - Lloris esce su Sergio Ramos, poi cade male e rimane in terra. Nulla di preoccupante, il portiere si rialza prontamente.

49' - Alli imbastisce il contropiede, sombrero elegante a cercare e trovare Kane, che protegge palla ma sbaglia il passaggio in profondità.

47' - Kane recupera palla sulla trequarti, sposta di forza Ramos e crossa in mezzo cercando Eriksen; Modric - di tacco - provvidenziale.

46' - Inizia il secondo tempo.

Partita godibilissima a Wembley. I ritmi alti aiutano le due compagini a creare azioni su azioni, con occasioni da ambo le parti. Fino ad ora decide un gol di rapina firmato Alli, ma il Real è vivo.

46' - Termina qui il primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

43' - BENZEMA! Isco sguinzaglia i cavalli sulla destra, dentro per Benzema che gira verso la porta di prima intenzione. Lloris risponde presente.

42' - RONALDO! Azione orchestrata da un monumentale Benzema, che mette a sedere metà difesa Spurs e cerca il 7 a centro area; colpo di testa rimpallato.

41' - KANE! Trippier sfonda sulla destra, servizio centrale per Sissoko che svirgola ed involontariamente allarga per Kane; destro respinto da Ramos. Decisivo, sarebbe stato gol.

40' - RAMOS! Tenta - senza fortuna - di correggere sotto porta il calcio piazzato di Kroos.

39' - Winks strattona Casemiro, che accentua la caduta. Cakir fischia punzione, mattonella interessante.

36' - KANE! Alli scodella per l'inserimento di Kane: destro volante smanacciato da Casilla.

35' - Apertura di Ronaldo su Marcelo, controllo e destro che - deviato - termina sull'esterno della rete.

33' - RONALDO! Destro di prima intenzione del fenomeno portoghese, si accartoccia Lloris e sventa il pericolo.

32' - RONALDO! Ingaggia l'uno contro uno contro Trippier, serie di finte e fendente violento sul primo palo. Lloris c'è.

29' - CASEMIRO! Si accende la gara. Il mediano blancos arriva in area, sterza e prova il destro a giro: Lloris si allunga senza problemi.

27' - ALLIIIIIII! VANTAGGIO TOTTENHAAAAAM! Trippier si sagncia sulla destra e riceve l'imbucata dalle retrovie: solito cross basso e teso in mezzo; Alli devia in spaccata. 1-0.

24' - Eccolo il cambio: fuori Anderweireld, dentro Sissoko. Dier scala sulla linea dei difensori.

23' - Anderweireld si accascia a terra fuori dal terreno di gioco. Probabile problema all'adduttore della coscia destra.

20' - WINKS! Succede di tutto. Marcelo - nel tentativo di sbrogliare un pericolo sulla destra - mette palla in mezzo, sui piedi di Winks. Il centrocampista cicca la battuta a rete, poi riprende il controllo della sfera e prova un telefonato pallonetto.

17' - Propositivo il Tottenham, Real che adesso contiene senza tentare alcuna stoccata.

14' - Kane sventaglia per l'affondo di Trippier sulla destra, cross al volo che non trova Alli in mezzo. Spurs all'arrembaggio.

11' - KANE! Nacho sporca il pallone a limite dell'area, Ramos si perde Kane che entra in area e calcia: attento Casilla.

10' - Kane s'inventa una verticalizzazione millimetrica per Eriksen, il danese perde un tempo di gioco e viene rimontato. Occasione.

8' - Esce dal guscio il Tottenham. Attacca la fascia Trippier, cross appena lungo per Kane. Blocca Casilla in uscita.

6' - RAMOS! Solito movimento ad attaccare il primo palo; colpo di testa che termina alto sopra la traversa.

5' - Straripante Marcelo fino ad ora: verticalizzazione per Benzema chiuso in calcio d'angolo.

3' - ISCO! Azione iniziata da Marcelo, sventaglia per Ronaldo, Hakimi ed infine Isco: sinistro debole bloccato da Lloris.

1' - Partiti!

Inno della Champions, saluti, e poi sarà contesa.

Le squadre entrano in campo, Wembley risponde presente.

Passa al 3-5-2 Pochettino. Eriksen si abbassa ed infoltisce il centrocampo, Winks preferito a Dembele.

Zidane non cambi rispetto alle previsioni della vigilia. A destra - come terzino - agirà ancora Hakimi. Confermato il tandem Benzema, Ronaldo.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca a Wembley, impianto da 90.000 mila posti a sedere situato a Londra.

Zidane si affida al 4-3-1-2. Tra i pali Casilla, difesa composta - destra verso sinistra - da Hakimi, Sergio Ramos, Varane e Marcelo. Casemiro vertice bassoo, Kroos e Modric a sua protezione. Davanti, Isco a supporto di Benzema e Ronaldo.

Il Real Madrid sta pian piano perdendo la scia delle migliori. Il Barcellona - da tutti etichettato come sfavorito, ricordiamo - guida la classifica con 28 punti ed un bottino che recita 9 W e 1 D. Dietro il Valencia di Zaza con 24 punti, ancora imbattuto. Nella terza casella, ecco che spuntano i Blancos. Non possono certo soddisfare i 20 punti racimolati fin qui, con l'inaspettata sconfitta contro il Girona - neopromossa - che ha fatto drizzare le antenne a Florentino Perez. Serve una scossa immediata, e la Champions può essere l'antidoto perfetto contro l'emorragia di gioco, idee e risultati. A Wembley non sarà facile, ma il Real ha bisogno di ritrovarsi.

Allenamento Real Madrid - Fonte: @realmadriden / Twitter

"A Girona non si è visto il peggior Real Madrid. Ora dobbiamo resettare tutto e tornare in campo, abbiamo una partita per tornare a fare ciò che sappiamo. Dobbiamo dare tutto e cercare di vincere."

Sceglie il 4-3-3 Pochettino. Lloris in porta, trittico difensivo formato da Anderweireld, Sanchez e Vertonghen. Dembele e Dier interni di centrocampo, con Davis e Trippier esterni a tutta fascia. Davanti, Alli ed Eriksen a supporto di Kane.

Il Tottenham galleggia sempre nelle zone alte della Premier League, ma fare il definitivo salto di qualità è difficile. Due anni fa - in una stagione transitoria per le big - ci ha pensato il Leicester a stupire tutti, l'anno scorso il Chelsea di Conte spazzo via la concorrenza senza colpo ferire. Quest'anno Pochettino ed i suoi sono costretti a guardare lo show incalzante delle due di Manchester. Guardiola è primo con 28 punti - 9 W, 2 D - Mourinho rincorre a 23. Lo scontro diretto perso proprio contro i Red Devils costringe il Tottenham ad "accontentarsi" della terza piazza con 20 punti. Nulla è comunque compromesso. In Champions, contende la prima posizione con il Real, con il Borussia Dortmund quasi fuori dai giochi.

Pochettino in conferenza stampa.

Dele Alli - Fonte: @dele_official / Twitter

Sono ben 5 i precedenti totali tra le due compagini. Il Real Madrid annovera 4 vittoria, il Tottenham 0 mentre c'è un solo pareggio. Pareggio maturato due settimane fa al Bernabeu: l'autogol di Varane porta in vantaggio il Tottenham - primo gol della storia contro i madrileni - che vengono raggiunti dal penalty di Ronaldo. Le quattro sfide precedenti si sono divise tra 2011 - quarti di finale, 5-0 totale - e 1985 - sempre quarti di finale, a decidere un autogol di Perryman all'andata.

Considerazioni sparse sul Real Madrid.

Arbitra Cuneyt Cakir coadiuvato da Duran e Ongun, quarto uomo Eyisoy. Addizionali di porta i signori Gocek e Simsek.