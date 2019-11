Italia, Jorginho e Zaza per la Svezia! I convocati di Ventura

Serie A e campionati vari, certamente, ma non solo. Perchè dopo questo primo weekend di novembre tutti i maggiori campionati del mondo si fermeranno, per la terza volta in due mesi, in modo da permettere che si svolgano gli spareggi per l'accesso ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Come ben saprete, fra i nomi di punta delle squadre presenti a questo play-off c'è quello della nostra Italia, arrivata seconda nel proprio girone dietro all'imbattibile Spagna, e che si contenderà il biglietto per l'Est con la Svezia. Da pochi minuti, sui vari social, è stato diramato l'elenco dei convocati per la delicatissima doppia sfida in programma.

Le sorprese non mancano, eccome se non mancano, nelle scelte di Gian Piero Ventura. Certamente non si trovano nel pacchetto arretrato, dove sono stati esclusi Caldara e Romagnoli - come preventivabile - in favore di Rugani, con la conferma del blocco dei terzini precedenti e di Perin come terzo portiere. A centrocampo la novità è una sola, e si tratta della presenza di Jorginho, uno dei giocatori più richiesti dal pubblico di CT italiani e che finalmente ritrova la maglia della propria selezione, dopo aver riflettuto parecchio sulla possibilità di giocare per il Brasile; nello stesso reparto torna anche Florenzi. In attacco spunta il nome di Simone Zaza, che ha iniziato col botto in Liga (già a quota 9 gol), dove anche oggi ha vinto col suo Valencia; c'è anche Belotti, che sembra aver messo alle spalle l'infortunio di qualche settimana fa. Da segnalare l'assenza di Chiesa fra gli esterni: al suo posto spazio all'in formissima El Shaarawy.

Qui sotto l'elenco completo:

Portieri - Buffon, G. Donnarumma, Perin;

Difensori - D'Ambrosio, Darmian, Zappacosta, Spinazzola, Barzagli, Rugani, Bonucci, Astori, Chiellini;

Centrocampisti - De Rossi, Gagliardini, Verratti, Parolo, Jorginho, Florenzi, Bernardeschi, Candreva, El Shaarawy, Insigne;

Attaccanti - Belotti, Immobile, Eder, Gabbiadini, Zaza.