West Ham - Esonerato Bilic

Il West Ham ha esonerato Slaven Bilic. Come riportato da Fox Sport, il tecnico croato è costretto a lasciare la panchina degli Hammers dopo la sconfitta per 1-4 rimediata nell'ultimo turno contro il Liverpool.

Arrivato nel 2015, saluta la squadra al terzultimo posto con 9 punti in 11 giornate. Decisamente troppo poco, il successo manca addirittura dal 30 settembre. Adesso si attende il nome del sostituto.

"Una situazione molto difficile", così si era espresso il tecnico dopo i disastrosi 90 minuti del week-end, ora la decisione del club, con tanto di ringraziamento di rito attraverso i social.

The Chairmen and board of West Ham United would like to place on record their thanks and gratitude to Slaven Bilic and his team.https://t.co/rg0Jvoh9Tf