Risultato Croazia - Grecia in diretta, LIVE qualificazioni mondiali Russia 2018 - Modric(r), Kalinic, Papastathopoulos, Perisic, Kramaric! (4-1)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

94' - Termina qui la gara: Croazia batte Grecia 4-1!

91' - Quattro minuti di recupero.

90' - MITROGLOU! Girata di testa del centravanti a centro area, scatto felino di Subasic che evita il 4-2. Parata importantissima.

89' - Cambio Croazia: fuori Modric, dentro Pasalic.

85' - Verticalizzazione di Vlasic per Rebic, che viene rimontato da Papadopoulos.

82' - Cambio Croazia: Kramaric lascia il posto a Vlasic.

79' - Bakasetas falcia Modric, giallo sacrosanto.

76' - Cambio Croazia: Rebic rileva Kalinic.

75' - MITROGLOU! Inzuccata di testa da angolo, palla appena alta sulla traversa.

72' - Cambio Grecia: esce Stafylidis, entra Bakasetas.

69' - PERISIC! Altra invenzione di Modric, che lancia in profondità Perisic; destro in corsa che accarezza la traversa.

66' - PERISIC! Esterno clamoroso di Modric per il movimento profondo di Vrsaljko, cross che - respinto - termina sui piedi del giocatore dell'Inter che chiama all'ennesimo intervento Karnezis.

63' - PAPASTATHOPOULOS! Mitroglou protegge palla in area e scodella per il centrale; colpo di testa che termina alto.

62' - Cambio Grecia: Samaris - infortunato - lascia il posto a Tachtsidis.

60' - MITROGLOU! Fendente velenoso del centravanti greco; Subasic in angolo.

57' - RAKITIC! Slalom speciale tra i difendenti greci che sfocia in una conclusione violenta; smanaccia Karnezis.

56' - KRAMARIC! Nasconde palla a Retsos, poi va in porta; si allunga Karnezis in angolo.

54' - Conclusione strozzata di Perisic da distanza siderale, controlla con lo sguardo Karnezis.

52' - Croazia che controlla il pallone in surplus, compitino per gli uomini di Dalic.

49' - KRAMARIIIIC! POKER CROATA! Stafylidis tenta un retropassaggio di petto a Karnezis, ma non si accorge della figura di Kramaric alle sue spalle. L'ala s'incunea tra Karnezis e la palla, scartando il portiere e gonfiando la rete.

46' - Al via la ripresa.

Cambio Grecia: Retsos prende il posto di Maniatis.

Croazia straripante nei primi 45 minuti. Funziona tutto per i padroni di casa, che volano soprattutto sulle fasce e poggiano su un direttore d'orchestra magistrale come Modric ed un finalizzatore mobile come Kalinic. Brava la Grecia a sfruttare l'unica occasione concessale.

47' - Termina qui il primo tempo.

45' - Due minuti di recupero.

44' - KALINIC! Perisic sfonda sulla sinistra, appoggio arretrato per Kramaric che si gira e calcia: Karnezis si allunga e para, ma fa il vero miracolo su tap-in di Kalinic. Grande intervento dell'ex Udinese.

42' - MITROGLU! Conclude a tu per tu con Subasic, blocca l'estremo difensore croato.

41' - RAKITIC! Rasoiata del giocatore blaugrana dalla lunga distanza, palla che sfila sul fondo.

38' - Fase anonima del match, con le due squadre che duellano a centrocampo.

34' - PERISIIIIIIC! TORNA AD AVERE DUE LUNGHEZZE DI VANTAGGIO LA CROAZIA! Vrsaljko pilota un cross magistrale dalla destra, Perisic affonda sul secondo palo ed appoggia il pallone in rete a porta sguarnita. 3-1.

32' - KRAMARIC! Reazione immediata dei padroni di casa; piattone largo del laterale.

31' - PAPASTATHOPOULOOOOOS! DIMEZZA LO SVANTAGGIO LA GRECIAAA! Il centrale si smarca a centro area ed impatta cadendo all'indietro; Brozovic tenta di salvare sulla linea ma può nulla. 2-1.

29' - Doppia fiammata della Grecia: Mitroglu controlla ottimamente palla in area, si gira e mette dentro non trovando nessuno. Sul proseguimento dell'azione. Zeca ruba palla e suggerisce al centro; Srna si rifugia in angolo.

27' - PERISIC! Continua a far piovere cross Strinic; stavolta è Perisic che ne approfitta. inzuccata che termina fuori.

24' - Palleggio prolungato della Croazia, gli ellenici non vedono palla.

21' - Zeca colpisce duro Modric, giallo.

19' - KALINIIIIIC! Perisic apre sulla sinistra per il solito affondo di Strinic, che elude la marcatura di Tzavelas ed effettua il traversone; Kalinic taglia sul primo palo e deposita il pallone in rete. 2-0.

19' - LOVREN! Colpisce di testa in mezzo ad un esercito di maglie blu, palla fuori.

18' - Strinic sguscia via sulla sinistra, cross in mezzo sul quale non riesce ad intervenire Kalinic.

16' - Croazia in totale possesso delle operazioni.

13' - MODRIIIIIC! VANTAGGIO CROAZIAAAA! Piattone piazzato alla sinistra di Karnezis, che sceglie il lato opposto. 1-0.

12' - Karnezis perde sangue, viene medicato e si riappropria della sua posizione tra i pali.

11' - RIGORE CROAZIA! Retropassaggio di Tzavelas all'indirizzo di Karnezis, il quale controlla male e frana su Kalinic, bravo a rubargli palla e tempo. Penalty lampante, e giallo per il portiere.

8' - Spinge la Croazia, Grecia nulla fino ad ora.

5' - Angolo basso e ficcante di Modric, zuffa furibonda in area di rigore terminata con un nulla di fatto. Tirano un sospiro di sollievo Karnezis e la Grecia.

4' - Rimane a terra Tzavelas, colpito duro nella vertiginosa mischia sul calcio piazzato di Modric. Si rialza il terzino greco.

3' - La Croazia punta sulla manovra veloce, rapida, con Modric direttore d'orchestra.

1' - Partiti!

Un minuto di silenzio in onore di Josip Weber, venuto a mancare ieri.

I due inni nazionali, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, il Maskimir risponde presente.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo allo spogliatoio croato.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Croazia vs Grecia. A Zagabria, va in scena il primo atto di un confronto destinato a trovare il suo epilogo in terra ellenica. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'italiano Rocchi.

Quattro i posti vacanti per la porzione europea, otto le squadre in corsa. Si apre, come detto, questa sera, con Croazia - Grecia e Nord Irlanda - Svizzera. Domani, invece, l'Italia di Ventura duella con la Svezia, fuori casa, la Danimarca ospita l'Irlanda.

La Croazia, ai play-off, è un'intrusa, se non altro per quanto concerne la profondità e la qualità del roster. Una delle nazionali più intriganti e seguite del panorama continentale, preda però di latente continuità. Scivolone in fase di qualificazione e disco verde per l'Islanda, con cambio in panchina per i biancorossi.

Di contro, la Grecia si presenta qui dopo un percorso come al solito concreto. Pochi svarioni, corsa sulla seconda piazza, unica disponibile data la superiorità del Belgio e spallata alla Bosnia di Pjanic e Dzeko. Il peso dei 180 minuti è certamente sul groppone della Crozia, la Grecia può affrontare con serenità la contesa.

Due nazionali di opposti principi. Dalic è il nuovo condottiero, ma il mantra è sempre quello. Talento in dosi industriali, dalla mediana in avanti una serie di opzioni senza fine. La Grecia non ha invece personalità di spicco, si affida al collettivo. Skibbe spreme, come i suoi predecessori, il meglio dalla rosa, sa coltivare le peculiarità dei suoi effettivi.

Croazia

4-2-3-1, questo il modulo scelto da Dalic. Subasic protegge i pali, Vrsaljko, di recente accostato al Napoli, si muove sull'out di destra, con Pivaric sul fronte opposto. Vida e Lovren compongono la cerniera centrale. In mediana, Brozovic - punto fermo in nazionale, così così in nerazzurro - e Rakitic.

Sono tre i giocatori che si muovono alle spalle dell'unica punta. Modric, con la selezione croata, alza il suo raggio d'azione, si pone sulla trequarti, come anello di congiunzione, pronto ad azionare gli esterni - Perisic e Kramaric - o l'attaccante - Mandzukic (attenzione al giocatore della Juventus, può scivolare in corsia).

Grecia

Senza Manolas - un'ulteriore giornata di squalifica per giallo volontario - la Grecia perde il suo totem, la retroguardia si espone così alle sortite della Croazia. Tocca a Papadopoulos non far rimpiangere il centrale della Roma e fornire adeguato supporto a Sokratis. A destra una conoscenza del calcio italiano, Torosidis, a sinistra Tzavellas.

Tziolis e Zeca giostrano a centrocampo, con Mantalos e Stafylidis sull'esterno. Fourtounis non è una seconda punta vera e propria, ha il compito di abbassarsi in fase di ripiegamento, creando densità nella zona nevralgica, e di garantire una spalla a Mitroglou in ripartenza.