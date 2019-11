Risultato Qarabag - Chelsea in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Hazard(r), Willian (2), Fabregas(r)! (0-4)

Per oggi è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di serata.

Chelsea che vola a 10 punti, e vola agli ottavi. Qarabag sempre ultimo a 2. Stasera Roma - Atletico Madrid.

93' - Termina qui la gara. Chelsea che ne fa 4 al Qarabag.

91' - Tre minuti di recupero.

86' - Cambio Qarabag: fuori Ndlovu, dentro Quintana.

85' - WILLIAAAAAAN! E SONO 4! Fa tutto lui; prende palla sulla mancina, mangia il campo orizzontalmente, e scarica un destro preciso che s'infila alla sinistra di Sehic.

84' - Dolorante Azpilicueta, colpito da un pestone. Il laterale stringe i denti, e rimane in campo.

81' - Cambio Qarabag: fuori Guerrier, dentro Yunuszade.

78' - GUERRIER! Converge al centro, e lascia partire il tracciante morbido a giro; blocca Courtois in uno dei pochi interventi della serata.

77' - Drinkwater riceve palla sulla destra, cross di prima intenzione che viene inglobato dalla difesa.

75' - Cambio Chelsea: fuori Kante, dentro Drinkwater.

73' - FABREGAAAAAAS! TRIS CHELSEA! Rigore piazzato all'angolino, Sehic non arriva. 0-3.

71' - RIGORE CHELSEA! Willian entra in area, ingaggia il duello con Medvedev provando a prendere l'esterno. Il difensore lo strattona procurando il penalty.

69' - MORATA! Kante vede e serve Morata sulla parallela, l'ex Juve e Real controlla indisturbato ed incrocia; palla che sfila fuori, occasione che sfuma.

67' - Morata lavora sul lato corto dell'area di rigore, prende il fondo ma viene rimontato da Guerreiro. Altro importante intervento del 77.

65' - Cambio Chelsea: dentro Morata, fuori Pedro.

64' - HAZARD! Fendente a giro sul palo lontano, risponde egregiamente Sehic.

60' - Chelsea che tenta di sfondare centralmente con suggerimenti rapidi volti a scardinare la folta difesa del Qarabag.

58' - Cambio Chelsea: fuori Alonso, dentro Cahill.

55' - Possesso palla prolungato del Qarabag, pochi sbocchi per la compagine di Gurbanov.

52' - PEDRO! Riceve la sfera con un lancio dalle retrovie, controlla splendidamente e poi conclude in porta; Sehic c'è.

49' - Molto sottotono l'inizio ripresa, andatura lenta da ambo le parti.

46' - Inizia la ripresa!

Cambio Qarabag: Diniev per Madatov

Match vivo nei primi 20 minuti, con la retroguardia azera che fa opposizione alle sortite del Chelsea, riuscendo anche a centrare una traversa con Michel. Il rigore - con espulsione - fischiato su Hazard, spegne le già esigue speranze. Segna anche Willian, 0-2.

45' - Finisce il primo tempo, Qarabag 0 - Chelsea 2.

41' - Pedro resiste alla carica due volte, anche all'uncinata di Rzezniczak, e calcia. Para Sehic. da Sousa - però - non perdona il fallo, ed ammonisce il difensore azero.

39' - Ora si fa durissima per il Qarabag, quasi impossibile uscire tra le mura amiche con un risultato soddisfacente.

36' - WILLIAAAAAAAN! RADDOPPIO CHELSEA! Willian va da Hazard piantato a centro area, il quale chiude il triangolo con un colpo di tacco; controllo e piattone che beffa Sehic.

33' - LUIZ! Altro stacco da calcio d'angolo, palla out.

30' - HAZARD! Azpilicueta scodella al centro, Hazard va in torsione ma trova solo i guantoni di Sehic.

28' - Ora match spento, Qarabag che non trova mezzi per ribaltare il risultato.

24' - HAZARD! Cioccolatino di Fabregas dalla destra, sinistro al volo che fa cilecca e sfila sul fondo.

21' - HAZAAAAAARD! VANTAGGIO CHELSEA! Rigore perfetto del laterale, Sehic può nulla. 0-1.

19' - RIGORE CHELSEA! Imbucata di Hazard a premiare il movimento alle spalle di Willian, che cade giù nel contatto con Sadygov. Penalty e rosso secondo de Sousa.

16' - Funziona ottimamente la retroguardia del Qarabag, Chelsea balbettante negli ultimi 15 metri.

13' - MICHEL! TRAVERSA! Passivo il Chelsea in occasione della manovra meticolosa dei padroni di casa. Scambi veloci sulla destra, con l'ultima deviazione decisiva che mette in moto Michel; destro di prima intenzione che sbatte sul montante superiore.

12' - DAVID LUIZ! Inzuccata da corner, palla che sfila alta.

11' - Kante scodella per il taglio profondo di Zappacosta, l'ex Toro guadagna l'angolo.

9' - Squillo della formazione azera, che sfonda sulla destra senza trovare sfogo centralmente. Ci pensa Zappacosta a regalare una seconda opportunità, con la conclusione di Madatov che viene rimpallata.

7' - Manovra veloce dei Blues, che trovano il solito Marcos Alonso sulla sinistra; cross immediato rigettato dalla retroguardia.

4' - FABREGAS! Una deviazione favorisce Pedro, tocco ravvicinato per Fabregas che calcia senza mordente.

3' - Manovra compassata del Qarabag, Chelsea attendista.

1' - Partiti!

Inno della Champions, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, suggestiva coreografia dei tifosi dei padroni di casa.

Le formazioni ufficiali.

La partita più importante della stagione, parole e musica di Antonio Conte che non sottovaluta affatto il Qarabag, anzi invita i suoi ad alzare la guardia. Come detto in precedenza, probabile qualche ritocco nel Chelsea "Di certo dovrò fare le decisioni per affrontare al meglio le tre partite in pochi giorni, non è una novità. Io mi fido al massimo di tutti i miei giocatori ed è normale pensare ad una rotazione. Ho una squadra con grande maturità e che conosce bene l'importanza di questa partita, quindi dovremo essere molto concentrati".

Qarabag (4-1-4-1): Sehic; Medvedev, Sadygov, Rzezniczak, Agolli; Garayev; Madatov, Michel, Almeida, Quintana; Ndlovu

Gurbanov - senza Henrique, fuori un turno per squalifica - non intende esporsi in modo eccessivo. 4-1-4-1, con un'unica punta e giocatori pronti ad inserirsi e a ribaltare il campo. Ultima partita casalinga, il Qarabag vuole sfruttare il teatro di casa.

Senza Moses, con il Liverpool alle porte, Conte si muove su più tavoli. Due schieramenti possibili, 3-5-2 o 3-4-3 canonico. Nel primo caso, fuori Willian e Pedro, con Fabregas a rimpinguare la zona centrale, presidiata anche da Kanté e Bakayoko. Zappacosta cerca una maglia da titolare a destra, diverse opzioni anche dietro. Rudiger e David Luiz devono sfilare la casacca a Christensen e Azpilicueta. Lo spagnolo può essere dirottato in corsia in caso di panchina di Zappacosta. Hazard è recuperato, Morata è l'attaccante di riferimento.

Il Chelsea è in fiducia, Conte ha nuovamente in pugno il gruppo. Svolta con il Manchester United, Morata a firmare la partita e di fatto il ritorno dei campioni in carica nell'élite della Premier. Con il WBA, altra scorpacciata, ora il palcoscenico europeo, ennesimo test in una stagione in perenne oscillazione tra grandezza e purgatorio.

Cammino alterno per il Chelsea. Apertura col botto - due vittorie con Qarabag e Atletico - poi il passo indietro con la Roma. Pirotecnico pari a Stamford Bridge, passivo pesante all'Olimpico. L'ultimo tonfo non pregiudica qualificazione e prima posizione, ma serve un finale perfetto.

Il Qarabag è in striscia positiva. Dopo la pesante sconfitta di Londra con il Chelsea e il KO interno con la Roma, due pari con l'Atletico, linfa vitale per coltivare un sogno.

Il Chelsea può sigillare la qualificazione con una vittoria a Baku. Tre punti per salire a quota 10 e di fatto chiudere la porta a un possibile ritorno dell'Atletico. Il Qarabag, invece, ha ancora una chance di approdare in Europa League. Deve conseguire però un risultato positivo questa sera per alimentare la speranza.

Qarabag e Chelsea si trovano all'interno del gruppo C, con Roma e Atletico Madrid. Il Chelsea è in seconda posizione a quota 7, il Qarabag in quarta a quota 2. Siamo alla quinta giornata, manca quindi un'ultima tornata in programma all'inizio di dicembre. Per il Qarabag, test all'Olimpico con la Roma, per il Chelsea trasferta a Madrid.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Qarabag vs Chelsea, incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 18, dirige il portoghese De Sousa.