Euro 2020, Roma ospita la partita inaugurale

La partita inaugurale di Euro 2020 si terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico. Lo ha deliberato oggi il comitato esecutivo Uefa che si è riunito a Nyon per adottare una serie di decisioni riguardante la prossima rassegna continentale per nazionali europee. Come ormai noto da tempo, la prossima edizione degli Europei sarà itinerante e la partita inaugurale si terrà proprio nella capitale italiana, come ufficializzato dalla Uefa tramite un tweet.

Con l'assegnazione del match inaugurale a Roma sono piovuti anche i commenti delle istituzioni tricolore, a partire da Michele Uva, direttore generale della FIGC, che all'Ansa ha così commentato: "E' un riconoscimento al grande lavoro internazionale fatto dall’Italia in questo ultimo anno. Abbiamo avuto l’Europeo Under 21 un torneo che sta crescendo sempre di più, e prima ancora l’Europeo Under 20. Adesso ospiteremo la gara d’apertura che è seconda come importanza solo alla finale: apre l’Olimpico e chiude Wembley".

Ha commentato la scelta dell'Uefa anche Luca Liotti, ministro dello sport nel governo Gentiloni, affidando le sue parole e pensieri a questo tweet:

Roma è stata scelta dalla #UEFA come sede della gara di apertura degli Europei 2020, una bella notizia per l’Italia, frutto di un grande lavoro di squadra. Un passo in avanti per fare ripartire il nostro calcio. #EURO2020 pic.twitter.com/V73pG0AqDG — Luca Lotti (@LottiLuca) 7 dicembre 2017

Tra le altre decisioni prese dal comitato esecutivo c'è anche quella di togliere le partite destinate a Bruxelles riassegnandole a Wembley. Il motivo è presto detto, i belgi sono in ritardo sui tempi di costruzione del nuovo stadio e così hanno perso il diritto ad ospitare quattro partite, tutte dirottate su Londra. Inoltre, il comitato ha anche deciso le accoppiate di città, assegnandole ad ogni gruppo:

Gruppo A: Roma e Baku;

Gruppo B: San Pietroburgo e Copenaghen;

Gruppo C: Amsterdam e Bucarest;

Gruppo D: Londra e Glasgow;

Gruppo E: Bilbao e Dublino;

Gruppo F: Monaco di Baviera e Budapest.