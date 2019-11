Premier League, 21a giornata: Chelsea e United chiamati alla vittoria

Super Saturday in Premier League. Oggi si giocano sette partite della ventunesima giornata con in campo tutte le big eccetto Manchester City ed Arsenal. Aspettando Citizens e Gunners che scenderanno in campo domenica rispettivamente contro Crystal Palace e West Brom, oggi si giocheranno molto Chelsea e Manchester United, entrambe obbligate alla vittoria per continuare a dare un minimo di senso ad un campionato che sembra ormai chiuso.

La squadra di Mourinho è certamente quella che preoccupa di più. Lo stato di forma dei Red Devils non è di quelli ottimali, due pareggi per 2-2 nelle ultime due partite contro Leicester e Burnley, e la sfida di oggi potrebbe presentare alcuni problemi. L'avversario, il Southampton, sta vivendo una stagione di netta flessione ma lo United non batte i Saints due volte nella stessa stagione dall'annata 2012/2013. Mourinho dovrà probabilmente fare ancora a meno di Chris Smalling, fastidio all'inguine per lui, mentre potrebbe recuperare Matteo Darmian e Anthony Martial. Score più positivo nelle ultime cinque per il Chelsea di Antonio Conte che riceverà a Stamford Bridge lo Stoke City, squadra sempre ostica da affrontare e battere. I Blues con una vittoria hanno l'occasione di mettere pressione allo United, giocando prima di loro, e di conquistare il secondo posto prima della fine dell'anno, mettendo un altro mattoncino tra loro e la qualificazione alla Champions League, l'unico obiettivo rimasto vivo in campionato.

Man Utd have not beaten Southampton home & away in the same season since 2012/13 - they have a chance to do so later #MUNSOU pic.twitter.com/CaowH9o3Co — Premier League (@premierleague) 30 dicembre 2017

Promette spettacolo il match tra Liverpool e Leicester City. I ragazzi di Klopp hanno uno score offensivo allucinante nelle ultime tre partite - 12 gol - e contro le Foxes potranno dare di nuovo sfoggio delle loro capacità, vista la difesa non proprio impenetrabile di quest'ultime. Dal canto loro, Vardy e compagni, hanno l'opportunità di fermare un'altra big del campionato dopo aver stoppato lo United qualche settimana fa.

Completano il quadro altre quattro sfide: Bournemouth-Everton, Huddersfield-Burnley, Newcastle-Brighton e Watford-Swansea.