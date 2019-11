Premier League - Conte ospita lo Stoke con l'obbligo dei tre punti

L'obbligo dei tre punti è una costante nel calcio per le grandi squadre e lo è ancora di più se ti ritrovi ad inseguire una squadra che da settembre ha saputo solo vincere. La Premier League sembra ormai essere già andata in archivio, con il Manchester City che veleggia a quindici lunghezze di distanza dai cugini dello United primi inseguitori, ma il Chelsea di Antonio Conte, campione in carica, non può abdicare già a Dicembre e soprattutto deve continuare a lottare per un posto in Champions League. Infatti, se il titolo sembra essere sfumato, la lotta per la competizione europea è più viva che mai, con cinque squadre racchiuse in sei punti.

@AlvaroMorata scored 3 goals from just 3 shots on target in @ChelseaFC's 4-0 win at Stoke earlier this season#CHESTK pic.twitter.com/2AjGkahvCU — Premier League (@premierleague) 30 dicembre 2017

Oggi i Blues ospitano allo Stamford Bridge lo Stoke City per quella che è la seconda giornata del girone di ritorno. All'andata gli uomini di Conte hanno battuto per 0-4 i Potters grazie ad una tripletta di Alvaro Morata, autore di una prestazione sublime ed emblema del cinismo con tre tiri verso la porta e tre gol. Oggi, alle sedici, l'ex attaccante di Juventus e Real Madrid tornerà a sfidare Butland cercando di dare continuità alla rete messa a segno contro il Brighton e pronto a ripetere la prestazione dell'andata, la migliore fin qui in maglia Blues. Alle sue spalle, pronto a supportarlo in attacco, ci sarà Eden Hazard con William e Pedro pronti a subentrare a partita in corso casomai ce ne fosse bisogno. Sulle fasce Moses potrebbe riposare lasciando il posto a Zappacosta, mentre sulla sinistra è certa la presenza di Marcos Alonso. In mezzo al campo l'unico certo del posto è Kanté, al suo fianco ci sarà molto probabilmente Drinkwater, mentre il terzo spot sarà appannaggio di uno tra Fabregas e Bakayoko. In difesa rientrerà Christensen.

Chelsea (3-4-1-1): Courtouis; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Zappacosta, Drinkwater, Kanté, Fabregas, Alonso; Hazard; Morata.

Lo Stoke risponde a tono con il consueto 4-2-3-1 zeppo, però, di assenti. Nella trasferta londinese, infatti, non ci saranno ben nove giocatori tra i quali spiccano certamente, Shawcross e Zouma, quest'ultimo non giocherà a causa di una clausola presente nel contratto di prestito, frequente in Inghilterra, che gli vieta di giocare contro il club d'appartenenza. Non ci sarà, probabilmente, anche il terzino sinistro Pieters, sostituito da Tymon. In mezzo alla difesa tornerà Cameron al fianco di Wimmer, mentre Edwards dovrebbe completare la linea a quattro schierandosi sull'out di destra. In avanti, a sorpresa, ci potrebbe essere Choupo-Mouting al posto di Crouch, con alle sue spalle il terzetto composto da Shaqiri, Allen e Ramadan Sobhi, autore di due gol nelle ultime due partite.

Stoke City (4-2-3-1): Butland, Edwards, Cameron, Wimmer, Tymon; Adam, Fletcher; Shaqiri, Allen, Ramadan Sobhi; Choupo-Moting.