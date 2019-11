Bundesliga - Schalke, colpo Uth

Altro colpo per lo Schalke 04. La società di Gelsenkirchen, dopo aver aggiunto al proprio scacchiere Marko Pjaca, prestito secco dalla Juventus fino a fine stagione, raggiunge l'accordo con Mark Uth che raggiungerà la Ruhr al termine di questa stagione. L'attaccante dell'Hoffenheim è il miglior realizzatore tedesco di questa Bundesliga e va ad arricchire il parco attaccanti dello Schalke, che ha mostrato qualche difficoltà ad andare in rete. Infatti, solo Burgstaller è riuscito a trovare il gol con regolarità, arrivando a quota otto in Bundesliga e l'aggiunta di Uth arriva per aumentare il potenziale offensivo della squadra di Tedesco.

Welcome to #Schalke, Mark #Uth!



The striker will join from @achtzehn99_en at the end of the season #Uth2022 pic.twitter.com/urdhXLJBZj