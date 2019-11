Bundes - A Dortmund c'è un nuovo Batman

C'è un nuovo Batman in città. Il posto lasciato vacante da Pierre Emerick Aubameyang, partito notte tempo per Londra, sponda Gunners, è stato subito riempito da chi il viaggio Dortmund-Londra lo ha fatto al contrario, vale a dire Michy Batshuayi. L'attaccante ancora di proprietà del Chelsea è arrivato nella Renania per prendersi l'eredità del gabonese e lo ha fatto sin da subito: prima a parole, poi con fatti concreti, quelli visto sul campo del Colonia venerdì sera.

Heard the Batman job was vacant @BVB so I decided to take over Hallo Bundesliga wie gent es dir ?! pic.twitter.com/gKa5d6tydR — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 31 gennaio 2018

Il belga ha vissuto una notte da sogno al RheinEnergie Stadion trascinando il Borussia Dortmund alla vittoria con due gol ed un assist, quello del decisivo 2-3 firmato da Schürrle, e in generale con una prestazione che da quelle parti non si vedeva da almeno un anno, ovvero quando Auba ancora non soffriva di mal di pancia prima verso l'Italia e poi verso la Premier League. Batshuayi si è inserito alla perfezione nei meccanismi offensivi di Peter Stöger dimostrando una volta di più la sua efficacia offensiva, caratteristica che lo ha accompagnato in qualsiasi campionato in cui ha giocato, ma che tuttavia non gli è valsa la conferma alla corte di Antonio Conte. Un gol ogni 171 minuti in Belgio, uno ogni 159 in Francia, uno ogni 93 (novantatré!) al Chelsea e da venerdì uno ogni 45 minuti con il Borussia Dortmund. Lo score di Batshuayi è qualcosa di davvero impressionante e la sua crescita sembra poter continuare sotto la guida dell'ex tecnico degli effzee, uno che a livello offensivo riesce sempre a costruire qualcosa di valido - chiedere ad Anthony Modeste per chiarimenti -.

La prestazione offerta dal belga all'esordio ha dissipato tutti i dubbi che c'erano sul suo approdo al Westfalen Stadion. L'ambientamento al nuovo campionato e alla nuova squadra è già passato, anche se restiamo in attesa di un test più probante della difesa del Colonia, e questo però fa salire ancora di più i dubbi sull'operazione con cui il nuovo Batman è arrivato a Dortmund. La formula del prestito secco lasciava interrogativi sin dalla sua divulgazione, ma la si riteneva una furbata da parte di Zorc che poi sarebbe andato a trattare al ribasso in Giugno. Se però lo score di Batshuayi dovesse rimanere questo, esiste il rischio concreto che i gialloneri lo dovranno pagare molto di più di quanto avrebbero fatto nel mercato invernale.