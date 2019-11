Tottenham 1-0 Arsenal in Premier League 2017/18: LA SBLOCCA KANE!

15.30 - Seconda carrellata di immagini dalla gara. Per noi oggi è davvero tutto, ma non andate da nessuna parte: a partire da SPAL-Milan, fino al pomeriggio di Premier, al Manchester City ed al Napoli. Solo su VAVEL Italia potrete vivere tutte le emozioni di questo super-weekend di calcio e sport internazionale. Per il resto, io sono Stefano Fontana e vi do appuntamento alla prossima diretta scritta in tempo reale, sempre su queste pagine. Ciao!

15.22 - Tutto rientrato senza patemi in campo. Partita divertente, soprattutto nel secondo tempo, con il Tottenham a sbloccarla meritatamente, prima di sprecare almeno cinque occasioni limpidissime, clamorose, per andare avanti 2-0. L'Arsenal, alle corde, si è svegliato nei minuti di recupero: clamorosa la doppia occasione per Lacazette, che ha mancato per pochi centimetri l'appuntamento con il pari. In generale, risultato giusto per quello che si è visto in campo, con gli Spurs spesso messi meglio, più pericolosi e tenaci oltre che più organizzati. Ora, in classifica Pochettino vola a 52, -4 dallo United, al terzo posto. Dietro, invece l'Arsenal, che rimane al sesto posto e scivola a -7 dai cugini, assestando un pesantissimo colpo alle proprie speranze europee.

15.21 - Attenzione, attenzione, scintille in campo, scintille tra Wilshere e Lamela!

90+4' - FINISCE QUI! FINISCE QUI! VINCE IL TOTTENHAM! Ozil calcia sulla barriera!

90+4' - PUNIZIONE! All'ultimo secondo, Welbeck lucra una punizione dal limite. Posizione centrale, meno di venti metri dalla porta. Taylor fa segno che fischierà la fine al termine dell'azione. Ozil sul pallone.

90+3' - NON CI CREDO! NON CI CREDO! NON CI CREDO! IMPOSSIBILE! ANCORA LACAZETTE! COSA HA SBAGLIATO! CLAMOROSO! Palla in profondità dalla difesa, Lacazette beffa Sanchez e si ritrova tutto solo davanti a Lloris. Tocco di destro che batte l'uscita del francese, ma la palla scorre di pochissimo a lato. CHE ERRORE! Lacazette, due volte, si è DIVORATO il pari!

90+3' - Ultimo assalto per l'Arsenal, che deve provarci.

90+1' - Già andato il primo dei quattro di recupero.

90' - LACAZETTE! MALISSIMO LACAZETTE! SPARA ALLE STELLE, ERA TUTTO SOLO! Il cross di Bellerin arriva perfetto, alto, preciso, sul secondo palo dove nessuno marca Lacazette: l'ex-Lione ha tempo per farla scendere, coordinarsi, scatenare il destro e... mandarlo alle stelle. Pessima conclusione.

89' - Lamela! Si mangia anche questo! Fa scendere la palla, tutto solo sul bel lancio di Eriksen, ma il mancino di collo incrociato è a lato.

87' - Scavetto di Ozil, palla lunga per Monreal che si spegne sul fondo.

86' - Wilshere! Sugli sviluppi del corner resiste alla carica di Eriksen, lo dribbla, si gira e mette dentro una palla pericolosissima. Non ci arriva per un nulla Welbeck, blocca Lloris.

86' - Rimpallo tra Sanchez ed Aubameyang, corner per l'Arsenal.

85' - Tutto per tutto di Wenger: dentro Danny Welbeck al posto di Granit Xhaka. Sostanzialmente Wilshere è l'unico centrocampista di ruolo in campo.

84' - Nulla di fatto, Dier svetta sul primo palo, ma la palla è sul fondo.

83' - Riparte bene il Tottenham, che qui conquista un corner prezioso. Nel frattempo, Alli lascia il posto a Wanyama.

81' - Ci prova adesso l'Arsenal, ma sia l'inserimento di Aubameyang che quello di Lacazette sono fermati dal fischio per offside.

78' - Giallo per Lamela, molto duro a centrocampo ai danni di Wilshere.

75' - CECH! Il Tottenham spreca ancora! Stavolta Eriksen, col destro, pesca il suo terzino tutto solo dalla parte opposta. Ottima la conclusione, da vicino, di controbalzo, ma Cech si oppone ancora una volta!

73' - LAMELA! MA QUANTE, QUANTE. QUANTE OCCASIONI SPRECA IL TOTTENHAM! Altro contropiede, qui Lamela scatta velocissimo sulla destra e può portrare palla fino a fondo campo: rientrato, cerca il mancino da distanza ravvicinata ma ancora Cech si oppone! Incredibile la quantità di passaggi, spesso sanguinosi, sbagliati dall'Arsenal.

72' - ANCORA ALLI! Ancora errore in impostazione dell'Arsenal, stavolta Koscielny perde palla in verticale, Lamela legge benissimo ed innesca Alli con il mancino: l'inglese arriva in anticipo su Cech, ma la palla toccata di punta si spegne a lato.

71' - CHE RISCHIO DI CECH! Con leggerezza verso Mustafi, Alli legge la traiettoria ed intercetta, ma la palla è sul fondo. Sarebbe stato solo a porta vuota!

70' - Si tratta anche dell'ultimo pallone giocato da Son: sostituito subito da Lamela.

69' - Cosa si è mangiato Son! Ottimo break dalla destra di Alli, che ne salta due, si accentra e scarica verso Heung-Min Son. Il coreano arriva in corsa, tutto solo, con il destro ma spara alto il piattone. CLAMOROSO errore di Son!

68' - WILSHERE! DOPPIA SPLENDIDA GIOCATA DELL'INGLESE, MA LLORIS VOLA! Il velo a centrocampo del 10 mette fuori gioco tutta la prima linea di pressing del Tottenham, allora sulla sinistra c'è spazio per Aubameyang: scatto, cross, palla allontanata, ci arriva di nuovo Wilshere che controlla e fa partire il sinistro. Ottima la traiettoria a mezz'altezza, bellissima parata di Lloris sulla sua destra.

67' - Rischia ancora tanto l'Arsenal, qui Koscielny anticipa Dele Alli con il piedone.

63' - Cambia tutto davanti Wenger: Iwobi per Elneny, si passa al 4-2-3-1 con Lacazette che prende il posto di Mkhitaryan, abbastanza fuori da questa partita.

61' - Altra randellata, stavolta di Mustafi per non far partire Alli sulla sinistra.

60' - Palla recuperata e verticalizzazione immediata di Xhaka, legge tutto Lloris che esce e spazza col mancino.

60' - Prova ad organizzare qualcosa l'Arsenal , ma la manovra è confusa.

57' - Palla lunga, stacca Vertonghen, ma il suo colpo di testa è fuori.

56' - ERIKSEN! CHE COLPO! La palla era precisissima, a giro, forte, sotto la traversa, ma PETR CECH si oppone con un miracolo. Mano di richiamo, palla deviata e corner. Che tiro, che parata!

55' - Super Son, che azione in slalom, Bellerìn lo butta giù al limite dell'area. Contatto dubbio, ma Taylor sceglie di assegnare la piunizione. Siamo a meno di 20 metri da Cech, leggermente sulla sinistra.

53' - KANE! HARRY KANE! COME SI STA SALVANDO L'ARSENAL! Eriksen sulla mancina, tunnel di Trippier su Wilshere, la palla arriva a Kane che calcia con una forza sovrumana dal limite. Collo pieno, per fortuna di Cech la palla è centrale ed il portiere ceco può metterci i pugni. Corner, ma è quasi-dominio del Tottenham,

50' - Come una mentina nella coca-cola, è esplosa la partita! ANCORA KANE, ANCORA TUTTO SOLO, al centro dell'area, tra i due difensori: colpo di testa a botta sicura, quasi in tuffo, ma la palla fa la barba al palo. Fuori di centimetri, si salva l'Arsenal, ma che disattenzione su Kane!

49' - HARRY KANEEEE! ECCOLO! ECCOLOOO! STAVOLTA NON SBAGLIA! CHE GOL! Ennesima circolazione del Tottenham, Davies avanza sulla sinistra e proprio Harr Kane, sul secondo palo, svetta sopra Koscielny, va in cielo ed incorna il colpo di testa incrociato. Niente da fare per Cech, esplode di gioia Wembley!

48' - Palla dietro, rischia tantissimo Cech in dribbling, ma ne esce vincitore ed allontana.

46' - Secondo tempo che mantiene la stessa falsariga del primo: il Tottenham va in profondità, Mustafi salva capra e cavoli.

46' - SI RIPARTE! IN PALIO IL TRONO DEL NORD DI LONDRA!

14.15 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! ENERGIA, INTENSITA', POCHE OCCASIONI LIMPIDE: GIUSTO LO 0-0, SERVE UN GUIZZO NEL SECONDO TEMPO DA UNA PARTE O DALL'ALTRA.

45' - Come non detto: che confusione sul cross di Davies! Palla che va e viene dal centro dell'area due o tre volte, Mustafi libera.

44' - Finale di primo tempo molto tattico, il Tottenham cerca il varco giusto.

41' - Palla che rimbalza a centrocampo, Alli con il piede a martello su Mustafi, arriva il fallo.

40' - Bellerìn! Il Tottenham lascia ancora tanto spazio sulla destra, lo spagnolo se lo prende, arriva al limite e scarica il destro, ma la palla sibila accanto al palo. Segnali di vita però dall'Arsenal negli ultimi minuti.

39' - Splendido il break in mezzo al campo di Mkhitaryan, palla allargata per Ozil che controlla e mette sul secondo palo. Accorre Monreal, bella l'idea della sponda di prima verso Aubameyang, ma Sanchez è attento e Lloris, in tuffo, evita l'angolo.

38' - Ottima traiettoria di Eriksen, Mustafi in due tempi anticipa Dier, bello poi il ripiegamento fino alla propria linea di fondo di Aubameyang, che evita il corner ed addirittura guadagna rimessa laterale.

37' - Interessante punizione dalla trequarti sinistra per i padroni di casa.

35' - Nel frattempo ha iniziato a piovere, e non poco, su Wembley.

34' - Erroraccio di Mkhitaryan, che si allarga in area, sulla sinistra, trova spazio, ma decide per un mancino di prima intenzione abbastanza frettoloso. Palla alle stelle, ricomincia il palleggio Spurs.

33' - Arsenal che finalmente esce dall'apnea, ma il cross di Bellerìn non è preciso.

30' - Asse Alli-Kane dalla sinistra, stavolta Mustafi capisce tutto e protegge l'uscita di Cech.

28' - Ancora Tottenham! Azione rocambolesca da corner: palla lunghissima, Trippier sul secondo palo rimette dentro con il piattone destro, la difesa respinge, ma la palla arriva sul destro di Dembelé. Tiro acciaccato del belga, che per poco non diventa un assist involontario (ma decisivo) verso Dier. Adesso gli Spurs stanno alzando la voce.

26' - KANE! SE LO MANGIA! OCCASIONE CLAMOROSA! Per uno come lui, questo era un cioccolatino: Eriksen, dalla trequarti, pesca la palla morbida in verticale; Kane, tutto solo ed in posizione regolare, può impattare al limite dell'area piccola, ma il suo colpo di testa è clamorosamente alto! OCCASIONE DELLA GARA FINO AD ORA!

25' - Eriksen! Ottimo traversone di Trippier, solo sulla destra, sul primo palo impatta Eriksen che, di testa, colpisce senza neanche saltare: difficilissimo dare forza alla sfera, il risultato è un lob che non coglie di sorpresa Cech.

23' - Altra palla persa in manovra, adesso il ritmo sembra essersi leggermente abbassato e si gioca più di posizione.

21' - Altro errore di misura: Eriksen vorrebbe innescare Trippier sulla destra, ma la palla è troppo lunga e finisce in rimessa dal fondo.

20' - Mkhitaryan troppo frettoloso nel cercare la palla dentro: i compagni si erano mossi diversamente, sfera che finisce preda di Lloris.

17' - Partita vivissima, la palla la tengono tanto gli Spurs, ma le ripartenze dell'Arsenal fanno paura a Pochettino.

15' - Batte Eriksen, Dier svetta su due avversari ma non riesce ad indirizzare verso lo specchio: palla sul fondo.

14' - Manovra complessa adesso del Tottenham, che lavora sul possesso palla: Son arriva sul fondo, chiuso ancora in angolo.

13' - Son indemoniato in questo inizio di partita: Bellerìn lo sta contenendo a fatica.

11' - Wilshere trova col mancino, in profondità, l'inserimento di Aubameyang. Tutto solo, il gabonese viene fermato per offside, millimetrico.

10' - Mette la testa fuori, rapidissimo, l'Arsenal: l'azione si sviluppa, ma ancora Vertonghen allontana bene.

9' - Zuccata di Vertonghen da corner, ma ancora Cech è attento e blocca.

8' - CECH! Prima grande, grandissima occasione del match: esterno di prima di Kane che lancia Alli in profondità, Dele restituisce la palla al centro ma c'è Mustafi in anticipo. La scivolata rischia di beffare Cech, ma l'ex-Chelsea è attento e spinge in corner.

5' - L'Arsenal riparte finalmente con Aubameyang, ma trova solo un corner sterile. Dalla bandierina anche il Tottneham ora.

3' - Inizio di personalità del Tottenham, che sta chiudendo dalla metà campo gli avversari.

2' - Da notare, subito, un piccolo dettaglio tattico dell'Arsenal: è Elneny, e non Xhaka, a fare da perno basso davanti alla difesa. L'ex-Gladbach agisce da mezzala sinistra.

1' - VIAAA! FISCHIA TAYLOR, SI COMINCIA!

13.29 - Calorosa stretta di mano anche tra i due allenatori. Molto rispetto in campo, ma la rivalità è talmente intensa e radicata che la bomba potrebbe esplodere da un momento all'altro.

13.27 - Saluti, presentazione delle formazioni, sorteggio: manca poco, pochissimo al fischio iniziale.

13.26 - ECCOLI! OTTANTACINQUEMILA VOCI ACCOLGONO I GIOCATORI IN CAMPO!

13.25 - Tutto pronto, un paio di fun facts statistici: si torna a giocare a Wembley per il North London Derby, non accadeva da 25 anni. L'Arsenal in questo stadio è in serie positiva dal 2011,

13.20 - La tensione sale, e sale vertiginosamente a Wembley: dieci minuti al via!

13.15 - 15 minuti esatti al via, andiamo ad analizzare la squadra arbitrale: il fischietto designato è Anthony Taylor, i suoi assistenti Beswick e Nunn, mentre il quarto ufficiale è Neil Swarbrick. Com'è noto, in Inghilterra l'uso del VAR è ancora in fase di sperimentazione, quindi non sarà possibile chiedere una "revisione" delle decisioni arbitrali.

13.10 - Squadre in campo! Iniziato il riscaldamento, il Tottenham sfoggia le speciali magliette per festeggiare il capodanno cinese.

13.08 Gli ospiti, invece, festeggiano il 200esimo cartellino timbrato da Nacho Monreal in maglia Arsenal.

12.55 - Questa l'atmosfera negli spogliatoi, è proprio il caso di dirlo, con la calma prima della tempesta.

Arsenal (4-3-3): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Elneny, Xhaka, WIlshere; Ozil, Aubameyang, Mkhitaryan. All. Wenger

12.45 - La tegola dell'ultim'ora arriva invece in casa Arsenal: non c'è Ramsey, che ha accusato un piccolo (sembra) problema all'inguine. Al suo posto, da mezz'ala nel 4-3-3, Elneny con Xhaka e Wilshere. Confermato il tridente senza Lacazette, che partirà dalla panchina. C'è Monreal, così come Petr Cech tra i pali.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dembelé, Dier; Alli, Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino

12.43 - Tutto confermato per Pochettino, che con la rosa al completo sceglie il 4-2-3-1 che dà più garanzie: Eriksen sulla trequarti, Son ed Alli sulle fasce, Kane unica punta. Dietro, risparmiato Alderwiereld in vista della Juventus: gioca Davinson Sanchez.

12.40 - Pronti, via, siamo già collegati e soprattutto sono già state rese pubbliche le formazioni ufficiali!

Buongiorno e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte in tempo reale di Vavel Italia. Io sono Stefano Fontana ed oggi vi porterò nelle pieghe di una delle partite più adrenaliniche del mondo: a Wembley, Londra, va in scena il North London Derby tra Tottenham ed Arsenal! Appuntamento per le 13.30 italiane con il kick off, valido per la ventisettesima giornata di Premier League.

Splendida vista di Wembley. | Fonte: twitter Wembley Stadium

Il momento delle due squadre

Se è vero che il Tottenham non perde da metà dicembre (4-1 dal City), è anche vero che gli Spurs sono incappati in qualche pareggio di troppo che ha frenato la loro corsa al secondo posto. 1-1 contro il West Ham ed il Southampton, per esempio, per non contare il pari di F.A. Cup, comunque cancellato in settimana dal 2-0 inflitto, con le seconde linee, al Newport al replay.

Si tratta del terzo big match consecutivo in campionato per Pochettino ed i suoi, nel giro di dieci giorni: prima il Manchester United, domato magistralmente a Wembley con un 2-0 ipotecato da Eriksen e dall'autogol di Jones già nella prima mezz'ora. Rocambolesco, a dir poco, invece, il 2-2 dell'ultima giornata ad Anfield contro il LIverpool: solo all'80' Wanyama ha pareggiato il vantaggio di Salah, Kane ha avuto sul piede il rigore del vantaggio a cinque dal termine, sbagliandolo, lo stesso Salah ha riportato avanti i Reds al novantesimo, ma a tempo scaduto di nuovo Harry Kane, di nuovo dal dischetto, ha potuto sigillare un punto che improvvisamente era diventato importantissimo.

L'allenamento di rifinitura del Tottenham. | Fonte: twitter Tottenham Hotspur

Discorso diverso per l'Arsenal di Wenger che, reduce da un periodo decisamente non positivo (cinque partite senza vittoria prima del 20 gennaio) ha centrato un buon risultato contro il Crystal Palace (4-1) prima di superare 2-1 il Chelsea per conquistare la finale di Carabao Cup. Quando tutto sembrava tornato sui binari giusti, è arrivata la trasferta di Swansea, con un 3-1 senza storia, a rimettere in discussione tutte le certezze dei Goons.

Ancora meno certezze, in quel della parte rossa del nord di Londra, sono arrivate dal mercato: tante cessioni nel bel mezzo della stagione (su tutte, ovviamente, Sanchez al Manchester United, ma non solo: Walcott e Giroud ad altre due dirette concorrenti come Everton e Chelsea, Coquelin in Spagna al Valencia, Debuchy in Francia) compensate, almeno in parte, dall'arrivo di Henrikh Mkhitaryan e Pierre-Emerick Aubameyang, subito protagonisti (tre assist il primo, un gol il secondo) nel 5-1 secco rifilato all'Everton, che ha visto anche a tabellino una straordinaria tripletta di Aaron Ramsey.

Mkhitaryan e Aubameyang insieme all'esordio. | Fonte: twitter Arsenal FC

Le ultime dal campo

Tutti disponibili per Mauricio Pochettino, che dovrebbe avere libera scelta sull'XI da schierare: possibile vedere il classico 4-2-3-1 "all'inglese", con Lloris tra i pali. In difesa la coppia di terzini Trippier-Davies va verso la conferma, così come il duo belga Alderweireld-Vertonghen al centro. Dier e Dembelé formeranno la diga in mezzo al campo, mentre davanti sarà Eriksen il perno centrale, con la solita batteria di corridori e cannonieri (Alli, Son, Harry Kane) attorno a lui.

Lucas Moura. | Fonte: twitter Tottenham Hotspur

Dall'altra parte, Arsene Wenger è atteso al varco da tutti per risolvere l'atavico dubbio generato dalla sua nuova rosa: Aubameyang e Lacazette possono convivere in campo senza perdere equilibrio? Secondo l'alsaziano, almeno per ora, no: si va verso la seconda esclusione consecutiva del francese, per un 4-3-3 in cui ad accompagnare l'ex-Borussia Dortmund sarà il suo grande amico Mkhitaryan, oltre ad uno che la Germania la conosce molto bene, essendoci nato, come Mesut Ozil. Xhaka e Wilshere garantiscono muscoli ed ordine, mentre Ramsey è la mezz'ala con licenza di inserirsi. Dietro, qualche dubbio in più legato alle condizioni di Cech e Monreal: difficile che il portiere recuperi in tempo, è pronto Ospina, mentre per lo spagnolo c'è qualche speranza in più. Comunque allertati Maitland-Niles e Kolasinac, che si giocherebbero la maglia da sostituto sulla sinistra. Koscielny, Mustafi e Bellerin completano il reparto.

Henrikh Mkhitaryan. | Fonte: twitter Arsenal FC

Le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderwiereld, Vertonghen, Davies; Dembelé, Dier; Alli, Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino

Arsenal (4-3-3): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, WIlshere; Ozil, Aubameyang, Mkhitaryan. All. Wenger