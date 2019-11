Risultato Porto - Liverpool in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Manè (3), Salah, Firmino! (0-5)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

92' - Termina qui la gara. Porto 0 - Liverpool 5.

91' - Due minuti di recupero.

89' - Si attende solo il recupero.

85' - MANE'! CINQUINA! Scambio tra Ings e Manè, che trovatosi ai 20 metri fa partire un collo destro tambureggiante che buca ancora Jose Sà. 0-5.

83' - INGS! Fa il movimento attaccando la profondità, riceve il cross ma non riesce a girare verso lo specchio della porta.

80' - Cambio Liverpool: fuori Firmino, dentro Ings.

79' - Cambio Liverpool: fuori Arnold, dentro Gomez.

77' - Solito giro palla del Liverpool, match che è finito da un bel pezzo.

74' - Cambio Liverpool: fuori Henderson, dentro Matip.

74' - Cambio Porto: fuori Soares, dentro Paciencia.

70' - FIRMINO! POKER! Tutto il tridente in gol; Milner avanza sulla sinistra, prende il fondo e serve Firmino a centro area; piattone e Jose Sà battuto. 0-4.

68' - Marega attera Wijnaldum, punizione Liverpool.

64' - Cross tagliato di Anderson, Firmino tenta in acrobazia di deviare in rete ma non trova la sfera.

62' - Cambio Porto: fuori Brahimi, dentro Waris.

60' - Giro palla dei portoghesi, poche idee.

56' - Tutto ciò assomiglia ad un KO tecnico, difficile reagire.

53' - MAAAAAANE'! TRIS! Salah orchestra il contropiede, imbucata per Firmino che protegge palla e calcia; respinge Jose Sà, che può nulla sul tap-in di Manè. 0-3.

52' - Brahimi viene falciato da Milner, punizione Porto.

50' - Ritmi ancora bassi in questo inizio ripresa.

46' - Al via il secondo tempo.

Inizia bene il Porto, senza paura, con il Liverpool che fa sfogare la compagine allenata di Conceicao. Il match prende il binario dei tatticismi, prima dell'uno-due firmato Manè - con la partecipazione attiva di Jose Sà - e Salah che spegne le speranze del Porto.

46' - Termina qui il primo tempo dopo un minuto di recupero.

44' - SOARES! Squillo del Porto. Brahimi lavora centralmente, imbuca per Soares che mira all'angolino non trovando gloria.

41' - FIRMINO! Tenta il destro da posizione defilata, palla che sorvola la traversa.

40'- Solito spartito in campo, Porto che non riesce a ribaltare l'azione lasciando così spazio al Liverpool.

36' - Liverpool in costante possesso palla, alza il ritmo a piacimento.

32' - Brutto colpo per i padroni di casa, doppio gancio difficile da digerire.

29' - SALAAAAAAH! UNO-DUE DEVASTANTE! Recupera Milner sulla trequarti, carica il mancino e mira il secondo palo; legno, e pallone che torna in campo. Lo raccoglie Salah, in posizione regolare, un paio di palleggi per eludere l'opposizione di Jose Sà, e tocco preciso per depositare il pallone in rete.

28' - Ora il Porto deve reagire.

25' - MAAAAAANE'! VANTAGGIO LIVERPOOL! Percussione centrale di Wijnaldum, che vince 3 rimpalli prima di aprire su Manè; rasoterra non irresistibile che Sà non controlla; pasticcio e vantaggio Liverpool; 0-1.

22' - Cross tagliato di Roberson verso il cuore dell'area di rigore, Reyes - con un intervento monumentale - toglie la sfera dalla testa di Firmino.

20' - Firmino trova Salah libero a destra, controllo e tocco dentro per Manè, che viene anticipato. Occasione non sfruttata per gli ospiti.

18' - Ancora anticipato Salah, finora poco apporto dell'ex Roma alla gara.

15' - Latitano ancora le occasioni da rete, continua ad esserci reciproco studio.

12' - ROBERTSON! Mancino del terzino Reds, pallone che sorvola la traversa.

11' - TELLES! Impatta da corner, facile Karius.

10' - OTAVIO! Manega lotta al limite, riesce a far filtrare per Otavio che si accentra e calcia; deviazione e corner.

7' - Ora giro palla compassato del Liverpool, Porto ben schierato in campo.

5' - Attacca con merito il Porto, per ora gli uomini di Klopp lasciano sfogare i padroni di casa.

3' - Sprinta con veemenza Brahimi sull'out mancino, Arnold riesce ad inibire ottimamente il tentativo di cross del laterale.

1' - Partiti!

Inno della Champions, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, pubblico delle grandi occasioni ad Oporto!

Le formazioni ufficiali.

Lo spogliatoio del Porto.

Si gioca all'Estadio do Dragao, impianto da 52.000 posti a sedere situato ad Oporto.

Klopp sceglie il 4-3-3. In porta Karius, a sua protezione Lovren e Van Dijk con Alexander-Arnold e Robertson ai lati. Henderson faro di centrocampo, Oxlade-Chamberlain e Wijnaldum mezz'ali; davanti, Salah e Mané a supporto di Firmino.

Il LIverpool punta molto sulla Champions, sa bene che potrebbe essere una scheggia impazzite per le grandissime che punteranno al titolo, guadagnandosi il 1° posto nel girone con 12 punti - 3 W, 3 D - finendo sopra al Siviglia. In Premier, i Reds sono nella bagarre Champions insieme a Tottenham, Chelsea e Manchester United, con il City primo ormai irraggiungibile per chiunque, il quale però ha subito l'unica sconfitta in campionato proprio contro il Liverpool. Ora c'è il Porto nella corsa ai QF, c'è bisogno di sfruttare i favori del pronostico.

Conceiçao vara il 4-4-2. In porta Jose Sà, difesa composta - destra verso sinistra - da Alex Telles, Reyes, Marcano e Maxi Pereira. Sergio Oliveira ed Herrera frangiflutti di centrocampo, con Ricardo e Brahimi ali; Davanti, tandem Marega - Soares

Il Porto si conferma primo nella graduatoria in Portogallo, e guarda tutti dall'alto grazie ai sui 55 punti, racimolati grazie ad un percorso perfetto che non ha conosciuto sconfitta - in 21 partite, 17 vittorie e 4 pareggi. In Champions, ottimo 2° posto alle spalle di uno straripante Besiktas. Il Porto e la compagine turca hanno costretto il Lipsia a retrocedere in Europa League - sarà impegnata contro il Milan nei sedicesimi - e ad eliminare completamente il Monaco dall'Europa. Ora li attende il Liverpool; doppio confronto difficile, stasera serve l'apporto del do Dragao.

Sono 4 i precedenti totali tra le due compagini. I primi due sono andati in scena nel 2001, in occasione dei QF dell'allora Coppa UEFA. Dopo lo 0-0 di Oporto, a Liverpool Murphy ed Owen fissano il risultato sul 2-0 regalando la SF ai Reds. I secondi due confronti sono avvenuti nel 2007, in occasione della UEFA Champions League. Sorteggiate nello stesso girone, si sono confrontate prima in Portogallo - 1-1 finale con marcature di Lucho e Kuty - e poi in Inghilterra - roboante 4-1 dei padroni di casa.

Arbitra Daniele Orsato coadiuvato da Di Fiore e Meli, quarto uomo Giallatini. Addizionali di porta i signori Massa ed Damato.