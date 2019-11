Risultato Chelsea - Barcellona in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Willian, Messi! (1-1)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

Il ritorno è in programma il 14 Marzo al Camp Nou.

94' - Termina qui il match. Chelsea 1 - Barcellona 1.

91' - Cambio Barcellona: fuori Iniesta, dentro Gomes.

91' - Tre minuti di recupero.

90' - Busquets sul ginocchio di Hazard, giallo sacrosanto.

88' - Drinkwater non frena la corsa e frana su Suarez, fallo.

86' - Destro di Moses sbilenco, palla che termina larghissima. Morata protesta per un tocco, e vorrebbe l'angolo, ammonito.

84' - Cambio Chelsea: fuori Fabregas, dentro Drinkwater.

83' - Cambio Chelsea: fuori Pedro, dentro Morata.

80' - Rudiger duro su Sergi Roberto, giallo.

78' - Willian largo da Moses, il quale temporeggia prima di calciare; Jordi Alba lo ferma.

75' - MESSIIIIIIII! PAREGGIO BARCAAAA! Errore in costruzione del Chelsea, con Apzilicueta in ritardo che sbaglia anche il tempo d'intervento; Iniesta va a nozze, pilota l'assist per Messi che insacca. 1-1.

74' - Acuto pazzesco di Hazard, che attira a se due giocatori, poi fa passare la palla magicamente per la corsa di Willian; l'autore del gol viene fermato da Pique, provvidenziale.

72' - Cure per Willian, che perde sangue dal naso. Deve cambiare anche la maglia.

69' - Strappo devastante del motorino Kante, palla per Willian che cerca il tocco di ritorno; brava la difesa blaugrana.

67' - Si appoggia molto su Jordi Alba il Barca, ormai altissimo il terzino.

65' - Risponde con veemenza in Barcellona, che si riversa in avanti.

63' - Cambio Barcellona: fuori Paulinho, dentro Aleix Vidal.

63' - WILLIAAAAAAAAN! VANTAGGIO CHELSEA! Dopo due pali, arriva il momento di gloria. Solito controllo al limite, sposta il pallone sul destro e fa passare il pallone tra le gambe dei calciatori blaugrana; Ter Stegen fermo, 1-0.

62' - Destro strozzato di Fabregas, angolo.

60' - Messi allegerisce su Iniesta, colpo sotto per l'inserimento di Jordi Alba; Azpilicueta pulisce l'area.

59' - Controlla largo a sinistra Suarez, salta secco Christensen ma subisce il ritorno di Moses.

58' - Allarga il braccio Pique su Moses, colpi proibiti.

55' - Ping pong, adesso, di emozioni.

53' - SUAREZ! Manda al bar Azpilicueta con un tocco di fino, poi effettua il diagonale; tocca Courtois, ma la sfera sarebbe finita larga.

50' - Hazard riceve in area spalle alla porta, corpo a corpo con Umtiti prima di cadere. Flebili proteste di penalty.

49' - INIESTA! Verticale di Busquets, l'illusionista vince un rimpallo e poi prova ad inquadrare lo specchio della porta; palla larga.

46' - Al via il secondo tempo.

Primo tempo dove il Barcellona ha tenuto largamente il pallone, ma le occasioni migliori le ha avute il Chelsea; il doppio palo di Willian, ed il destro volante di Hazard sul gong.

45' - Termina qui il primo tempo. 0-0 a Stamford Bridge.

43' - HAZARD! Sfuriata Chelsea; palla vagante in area, Hazard azzanna il pallone andando con la soluzione di volo, palla alta.

41' - WILLIAN! ANCORA PALO! Altro pallone controllato al limite, ancora destro tambureggiante, ancora palo a Ter Stegen battuto.

40' - Alonso salta con tunnel Rakitic, che lo stende. Rischia il centrocampista, già ammonito.

38' - PIQUE! Angolo di Rakitic, colpo di testa del centrale in equilibrio precario. Palla larga, si lamenta il 3 per una trattenuta.

35' - Rakitic aggancia Kante, che non cade e continua a giocare. Cakir chiama la punizione, Conta furibondo in panchina: voleva il vantaggio.

33' - WILLIAN! TREMA ANCORA IL PALO! Riceve da Hazard, controlla, converge verso il centro e calcia; legno pieno a Ter Stegen battuto. Che partita del 22, finora.

33' - Sergi Roberto tampona Hazard, punizione Chelsea.

31' - ALONSO! Sinistro debole, Ter Stegen blocca senza problemi.

29' - Spunto poderoso di William, che passa con una forza inaudita tra 4 avversari, sprinta verso la porta prima di essere steso da Rakitic. Giallo per il blaugrana, punizione da posizione interessante.

28' - Allarga il braccio Moses su Umtiti, punizione.

26' - Possesso palla prolungato del Barcellona, gli ospiti tentano di schiacciare il Chelsea.

24' - Messi va da Iniesta, che di prima mette dentro e trova nuovamente il 10, che, imbottigliato, tenta il colpo di tacco senza fortuna.

22' - Intanto il Barcellona viaggia con il 75% di possesso palla, Chlesea che gioca di rimessa.

19' Energico Alonso su Messi, punizione.

18' - Piroetta di Messi sulla trequarti, verticalizzazione immediata per la corsa di Jordi Alba, che non può arrivare.

16' - PAULINHO! Controllo favoloso di Messi, a seguire, a memoria mette dentro per Paulinho, appostato sul palo lontano; colpo di testa che termina largo.

13' - Passi di danza firmati Hazard sulla mancina, con il 10 che salta secco Paulinho, svernicia mezza difesa e crossa; respinto, prova a cercare Kante al limite ma trova solo Iniesta, che rinvia proprio sulla braccio dell'ex Leicester.

11' - Iniesta prova a mandare in porta Suarez, Azpilicueta fa buona guardia e pulisce l'area.

9' - RUDIGER! Svetta da corner, palla che termina piuttosto larga.

8' - Aggancio di Moses sulla sventagliata a cambiar lato; cross rasoterra per l'inserimento di Willian che viene fermato in corner.

5' - HAZARD! Primo squillo Chelsea; riceve il 10 Blues, addomestica la sfera prima di far partire dai 20 metri un fendente che termina di poco largo.

4' - Hazard veleggia sulla trequarti, controlla e poi lancia Willian sulla corsa; Jordi Alba ripiega con uno strappo difensivo notevole. Gran ritmo.

3' - Possesso palla ragionato del Barca, che si affida all'estro infinito di Messi.

1' - Partiti!

Inno della Champions, saluti, e poi sarà contesa.

Le squadre entrano in campo, atmosfera surreale!

Le formazioni ufficiali.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Chelsea vs Barcellona. Gara d'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League, si gioca a Stamford Bridge. Fischio d'inizio alle 20.45, direzione affidata al turco Cakir.

Il Barcellona sta disputando al momento una stagione esente da macchie. Prima posizione a più sette sull'Atletico in Liga, finale di Copa del Rey acquisita, in Champions quattro vittorie e due pari, controllo del raggruppamento.

La condizione appare però in calo, due pari nelle ultime tre, il recente successo sull'Eibar - 0-2 nel week-end - senza entusiasmare. Valverde si affida ai colpi dei singoli, ma fatica ad inserire i nuovi e i pretoriani boccheggiano.

Per la gara di questa sera, poche novità. 4-4-2 sulla carta, con Iniesta sul fronte sinistro e Paulinho sul lato opposto. Da valutare la posizione dei due in fase di possesso. Rakitic e Busquets ultimano il reparto, Messi e Suarez compongono la coppia di avanti. Difesa tipo, i laterali sono Sergi Roberto e Jordi Alba, Umtiti e Piqué al centro.

Chelsea - Dopo il trionfo in Premier dello scorso anno, stagione tribolata per Conte. I blues sono in lotta per un piazzamento Champions - quattro squadre per tre posti (Manchester United, Tottenham e Liverpool) - lontani anni luce dal dominante City di Guardiola.

Alti e bassi anche in Coppa, seconda posizione alle spalle della sorprendente Roma di Di Francesco, davanti all'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Il Chelsea, ovviamente, non detiene i favori del pronostico, ma questo non è necessariamente un male, specie se in panchina siede un tecnico come Conte, abile nell'attendere per poi colpire. 3-0 al West Bromwich in Premier, 4-0 all'Hull City in FA Cup, l'undici londinese scalda i motori in vista del big match.

Conte può sorridere, rosa al completo all'alba della contesa odierna. Morata è della partita, è lui il 9 del Chelsea, con Giroud in panchina. Hazard è l'elemento di rottura, il giocatore di tecnica superiore in grado di spezzare l'inerzia. Pedro occupa la corsia mancina. Moses e Alonso al largo, Kanté e Fabregas cerniera di centrocampo. I prescelti dietro sono Christensen, Rudiger (ballottaggio con Cahill) e Azpilicueta. Courtois tra i pali.